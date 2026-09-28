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Tansiyon İlacına İsyan Etti, Her Gün 30 Kilometre Yürüyerek Hayatını Değiştirdi

Tansiyon İlacına İsyan Etti, Her Gün 30 Kilometre Yürüyerek Hayatını Değiştirdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 10:38
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Avcılar’da yaşayan 68 yaşındaki emekli muhasebeci Kemal Demirkol, 6 yıl önce konulan yüksek tansiyon teşhisinin ardından hayatını baştan aşağı değiştirdi. Doktorunun ömür boyu tansiyon ilacı kullanması gerektiğini söylemesi üzerine ilaca bağımlı kalmak istemeyen Demirkol; sigara ve alkolü bırakıp yürüyüş yapmaya başladı. Zamanla temposunu artıran yaşlı adam, şimdi yaz-kış demeden günde 30 kilometre yürüyor.

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Yürüyüşe başlama sürecini anlatan Demirkol, doktorunun sözlerinin hayatında bir dönüm noktası olduğunu belirtti:

Yürüyüşe başlama sürecini anlatan Demirkol, doktorunun sözlerinin hayatında bir dönüm noktası olduğunu belirtti:

'Yıllar önce tansiyon rahatsızlığım vardı. Doktor tansiyon ilacı verdi. Kendisine ne kadar kullanacağımı sorduğumda, ‘Ölene kadar kullanacaksın’ dedi. Bu durum beni rahatsız etti. Sigarayı ve içkiyi bıraktım, 2020 yılından beri yürüyorum. İlk başlarda az yürüyordum, kilo veremedim. Sonra düşüp bileğimi kırdım. 90’lı kilolardaydım; ‘Bu kilo ile olmaz’ diyerek süreyi artırdım.'

Yürüyüşün yanı sıra beslenme düzenini de değiştiren Demirkol, günde sadece tek öğün yediğini söyledi.

Yürüyüşün yanı sıra beslenme düzenini de değiştiren Demirkol, günde sadece tek öğün yediğini söyledi.

Eşiyle yalnız yaşadığını ve emekliliğin getirdiği vakti sporla değerlendirdiğini ifade eden Demirkol, her gün 6 saat boyunca Avcılar ve Beylikdüzü hattında yaklaşık 30 kilometre katettiğini belirtti.

Düzenli yürüyüşün sağlığına büyük katkı sağladığını vurgulayan Demirkol, 'Daha bu sabah ölçtüm tansiyonumu, 11’e 6 çıktı. Her gün 17-18 olan tansiyonum düştü. Sadece tansiyonum değil, her türlü organım inanılmaz düzgün çalışıyor' dedi.

Son dönemde geçici bir hafıza kaybı yaşadığını da aktaran 68 yaşındaki Demirkol, yakınlarının ısrarı üzerine nöroloji bölümünde kontrolden geçeceğini ifade etti.

Son dönemde geçici bir hafıza kaybı yaşadığını da aktaran 68 yaşındaki Demirkol, yakınlarının ısrarı üzerine nöroloji bölümünde kontrolden geçeceğini ifade etti.

Atletiyle yollarda uzun mesafeler katetmesi nedeniyle çevresindekiler tarafından 'Forrest Gump' karakterine benzetilen Demirkol, zaman zaman olumsuz tepkilerle de karşılaştığını belirtti:

'Bana anormal bakıyorlar. Laf atan, taş atan, su atan oluyor. Türkiye’de obez çok, insanların spor yapması lazım. Nerede hareket, orada bereket var. Eğer hareket yoksa orada doktor var, hastane var.'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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