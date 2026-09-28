Tansiyon İlacına İsyan Etti, Her Gün 30 Kilometre Yürüyerek Hayatını Değiştirdi
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Avcılar’da yaşayan 68 yaşındaki emekli muhasebeci Kemal Demirkol, 6 yıl önce konulan yüksek tansiyon teşhisinin ardından hayatını baştan aşağı değiştirdi. Doktorunun ömür boyu tansiyon ilacı kullanması gerektiğini söylemesi üzerine ilaca bağımlı kalmak istemeyen Demirkol; sigara ve alkolü bırakıp yürüyüş yapmaya başladı. Zamanla temposunu artıran yaşlı adam, şimdi yaz-kış demeden günde 30 kilometre yürüyor.
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Yürüyüşe başlama sürecini anlatan Demirkol, doktorunun sözlerinin hayatında bir dönüm noktası olduğunu belirtti:
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Yürüyüşün yanı sıra beslenme düzenini de değiştiren Demirkol, günde sadece tek öğün yediğini söyledi.
Son dönemde geçici bir hafıza kaybı yaşadığını da aktaran 68 yaşındaki Demirkol, yakınlarının ısrarı üzerine nöroloji bölümünde kontrolden geçeceğini ifade etti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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