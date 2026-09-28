Tansiyon İlacına İsyan Etti, Her Gün 30 Kilometre Yürüyerek Hayatını Değiştirdi

'Yıllar önce tansiyon rahatsızlığım vardı. Doktor tansiyon ilacı verdi. Kendisine ne kadar kullanacağımı sorduğumda, ‘Ölene kadar kullanacaksın’ dedi. Bu durum beni rahatsız etti. Sigarayı ve içkiyi bıraktım, 2020 yılından beri yürüyorum. İlk başlarda az yürüyordum, kilo veremedim. Sonra düşüp bileğimi kırdım. 90’lı kilolardaydım; ‘Bu kilo ile olmaz’ diyerek süreyi artırdım.'