En Sabırlı 5 Burç: Onları Çileden Çıkarmak Hiç Kolay Değil

Dikkatli ve sakin yapısıyla Boğa, birine güvenmeden ya da bir ilişkiye başlamadan önce karşısındakini uzun uzun tanımayı tercih ediyor. Kolay kolay öfkelenmiyor; bir iş ne kadar sürerse sürsün sonuna kadar gidiyor. Astrolog ve ruhsal koç Tara Bennet'e göre bu burcun inatçılığı, istediği sonuca ulaşana kadar beklemesini sağlıyor.

Her şeyi ağır ağır yapan Boğa için ünlü medyum ve astrolog Inbaal Honigman, 'Siz ne kadar geç kalırsanız kalın, toplantıya muhtemelen sizden biraz sonra gelirler' diyor.