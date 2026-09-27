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En Sabırlı 5 Burç: Onları Çileden Çıkarmak Hiç Kolay Değil

En Sabırlı 5 Burç: Onları Çileden Çıkarmak Hiç Kolay Değil

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.09.2026 - 16:47
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Markette uzayan kuyrukta ya da siparişin unutulduğu bir restoranda herkes sabırsızlanırken bazı insanlar hiç istifini bozmuyor. Astrologlara göre bu sakinliğin arkasında burçlar da olabilir.

Gelin, beklemenin en az dert olduğu 5 burca birlikte bakalım.

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Boğa burcu için beklemek bir inat meselesi.

Boğa burcu için beklemek bir inat meselesi.

Dikkatli ve sakin yapısıyla Boğa, birine güvenmeden ya da bir ilişkiye başlamadan önce karşısındakini uzun uzun tanımayı tercih ediyor. Kolay kolay öfkelenmiyor; bir iş ne kadar sürerse sürsün sonuna kadar gidiyor. Astrolog ve ruhsal koç Tara Bennet'e göre bu burcun inatçılığı, istediği sonuca ulaşana kadar beklemesini sağlıyor.

Her şeyi ağır ağır yapan Boğa için ünlü medyum ve astrolog Inbaal Honigman, 'Siz ne kadar geç kalırsanız kalın, toplantıya muhtemelen sizden biraz sonra gelirler' diyor.

Terazi burcu gereksiz bir tartışmaya girmektense sessiz kalmayı seçiyor.

Terazi burcu gereksiz bir tartışmaya girmektense sessiz kalmayı seçiyor.

Başkalarının ne düşündüğünü çok önemseyen Terazi, sabırsız biri olarak görülmek istemiyor. Honigman, 'Venüs'ün yönettiği Teraziler doğru olanı yapmayı sever; sıkıldıklarını ya da sabırsızlandıklarını belli ederken yakalanmayı asla istemezler' diyor. Bennet'e göre de barış ve uyumun peşindeki bu burç, bir tartışmada karar vermeden önce iki tarafı da dinliyor.

Karşısındakini rahatsız etmemek için kendi sıkıntısını içine atabiliyor. Yaşlı biriyle uzayan bir sohbeti, kaba kaçacağını düşündüğü için yarıda kesemeyen kişi bir Terazi olabilir.

Başak burcunun sabrı mükemmeliyetçiliğinden geliyor.

Başak burcunun sabrı mükemmeliyetçiliğinden geliyor.

Mükemmellik bir anda gelmediği için Başak, hedefine ulaşmak adına araştırmaya ve emek vermeye gereken zamanı ayırıyor. Pes etmek bu burcun doğasında yok. Honigman'a göre Başak, harekete geçmekte biraz daha yavaş ve diğer elementlerdeki burçlardan biraz daha sabırlı.

Her şeye hazırlıklı olmak isteyen Başak, Honigman'ın örneğiyle uçuştan beş buçuk saat önce havalimanında olabiliyor ya da misafirler bir şey getirmez diye dondurucuya fazladan atıştırmalık koyabiliyor. Ama aynısını sizden beklemiyor.

Akrep burcunun sabrı en çok intikam planlarında ortaya çıkıyor.

Akrep burcunun sabrı en çok intikam planlarında ortaya çıkıyor.

Honigman, hem duygusal bir su burcu olan hem de ateşli Mars'ın yönettiği Akrep'in, başkalarını incitmeyecek sözlerden bile alındığını söylüyor: 'Karşılarındakinin hak ettiğini bulduğunu görmek isterler ve bu ne kadar sürerse sürsün fark etmez.'

Bennet'e göre hırslı ve başarıya aç olan Akrep, hedeflerine ulaşmak için plan yapıyor ve her ayrıntı yerine oturana kadar sabırla bekliyor. Harekete ise yalnızca hedefi vuracağından emin olduğunda geçiyor.

Yengeç burcu doğru kişiyi bulana kadar beklemeyi göze alıyor.

Yengeç burcu doğru kişiyi bulana kadar beklemeyi göze alıyor.

Honigman'a göre herkesle empati kurabilen Yengeç, doğası gereği sabırlı ve insanları karakterleri ve koşullarıyla kabul eden bir burç. Duygularını derinden yaşasa da düşüncelerini tartmak için kendine bol zaman tanıyor. Bennet bunu 'Bu yengeçler, hayat doğru yöne gidene kadar kabuklarında sabırla bekler' sözleriyle anlatıyor.

Canı yandığında da birine saldırmaktansa kabuğuna çekilip acının geçmesini beklemeyi seçiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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