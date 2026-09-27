Kozinoğlu Soruşturmasında Gözaltına Alınan Eski Adli Tıp Doktoru Turgay Tamer Evinde Ölü Bulundu
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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kısa süre önce gözaltına alınıp serbest bırakılan eski Adli Tıp doktoru Turgay Tamer, İstanbul Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Tamer'in kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.
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Eşi eve dönünce onu hareketsiz buldu.
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4 gün gözaltında kalmıştı.
Soruşturma 15 yıl sonra yeniden açıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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