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Kozinoğlu Soruşturmasında Gözaltına Alınan Eski Adli Tıp Doktoru Turgay Tamer Evinde Ölü Bulundu

Kozinoğlu Soruşturmasında Gözaltına Alınan Eski Adli Tıp Doktoru Turgay Tamer Evinde Ölü Bulundu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
27.09.2026 - 17:37
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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kısa süre önce gözaltına alınıp serbest bırakılan eski Adli Tıp doktoru Turgay Tamer, İstanbul Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Tamer'in kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

Kaynak - NEFES / Müslüm Sarıyar

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Eşi eve dönünce onu hareketsiz buldu.

Eşi eve dönünce onu hareketsiz buldu.

Nefes'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre birkaç günlüğüne yurt dışına giden Tamer'in eşi, cumartesi akşamı eve döndüğünde salonda eşini hareketsiz hâlde buldu. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi, yapılan ilk incelemede olayla ilgili herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı belirtildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tamer'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Tamer'in şeker hastası olduğu öğrenilirken, ölümün nedeni yapılacak otopsinin ardından netleşecek.

4 gün gözaltında kalmıştı.

4 gün gözaltında kalmıştı.

Tamer'in daha önce Kozinoğlu soruşturması kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. 10 Eylül'de gözaltına alınan eski Adli Tıp doktoru, 14 Eylül'de serbest bırakılmıştı. Tamer'in hangi gerekçeyle gözaltına alındığına ve soruşturmadaki konumuna ilişkin resmî bir açıklama bulunmuyor.

Soruşturma 15 yıl sonra yeniden açıldı.

Soruşturma 15 yıl sonra yeniden açıldı.

Odatv soruşturması kapsamında tutuklanan eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmiş, 2012'deki otopside ölüm nedeni kronik iskemik kalp hastalığı olarak kayda geçmişti. Silivri Sulh Ceza Hakimliği'nin 26 Ağustos 2026'da takipsizlik kararını kaldırmasıyla soruşturma 15 yıl sonra yeniden açıldı ve Kozinoğlu'nun mezarı açılarak örnekler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturmada dönemin Silivri Başsavcısı ve cezaevi savcısının da aralarında bulunduğu isimler gözaltına alınırken, eski MİT mensubu Enver Altaylı ile Kurtlar Vadisi senaristi Bayram Özbek tutuklandı. Savcılık, Kozinoğlu'nun ölümünden 9-10 gün sonra Adli Tıp Kurumu'na giren ve cüzdan çaldığını söyleyen G.E. baş harfli bir kişinin olayla bağlantısı olup olmadığını da araştırıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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