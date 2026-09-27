Kozinoğlu Soruşturmasında Gözaltına Alınan Eski Adli Tıp Doktoru Turgay Tamer Evinde Ölü Bulundu

Odatv soruşturması kapsamında tutuklanan eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmiş, 2012'deki otopside ölüm nedeni kronik iskemik kalp hastalığı olarak kayda geçmişti. Silivri Sulh Ceza Hakimliği'nin 26 Ağustos 2026'da takipsizlik kararını kaldırmasıyla soruşturma 15 yıl sonra yeniden açıldı ve Kozinoğlu'nun mezarı açılarak örnekler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturmada dönemin Silivri Başsavcısı ve cezaevi savcısının da aralarında bulunduğu isimler gözaltına alınırken, eski MİT mensubu Enver Altaylı ile Kurtlar Vadisi senaristi Bayram Özbek tutuklandı. Savcılık, Kozinoğlu'nun ölümünden 9-10 gün sonra Adli Tıp Kurumu'na giren ve cüzdan çaldığını söyleyen G.E. baş harfli bir kişinin olayla bağlantısı olup olmadığını da araştırıyor.