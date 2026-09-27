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Aşık Olduğunda Hangi Dizi Karakterine Benziyorsun?

Aşık Olduğunda Hangi Dizi Karakterine Benziyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
27.09.2026 - 18:01
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Aşık olduğunda bambaşka birine dönüşüyor olabilir misin? Normalde sakin olan biri bir anda kıskanç, normalde mantıklı olan biri fazlasıyla romantik, mesafeli biri ise sevdiği insanın peşinden koşan birine dönüşebiliyor. Çünkü aşk, herkesin karakterindeki farklı bir tarafı ortaya çıkarıyor. Peki sen aşık olduğunda nasıl birine dönüşüyorsun? Sevdiğin insan için mücadele edenlerden misin, duygularının peşinden koşanlardan mı, yoksa hislerini belli etmeden içinde yaşayanlardan mı? Cevaplarına göre seni en çok hangi Türk dizi karakterinin aşk haliyle özdeşleştirebileceğimizi buluyoruz!

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1. Hoşlandığın kişinin senden uzaklaştığını hissettin. Ne yaparsın?

2. Aşık olduğunda duygularını nasıl belli edersin?

3. Sevdiğin kişi başka biriyle yakın arkadaşlık kurdu. İçinden ne geçer?

3. Sevdiğin kişi başka biriyle yakın arkadaşlık kurdu. İçinden ne geçer?

4. Aşık olduğunda arkadaşların sende ilk olarak neyi fark eder?

5. Sevdiğin kişiyle aranda büyük bir sorun çıktı. İlk tepkin ne olur?

5. Sevdiğin kişiyle aranda büyük bir sorun çıktı. İlk tepkin ne olur?
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6. Aşık olduğunda seni en iyi anlatan cümle hangisi?

7. Sevdiğin kişi sana beklemediğin bir mesaj attı. Ne yaparsın?

7. Sevdiğin kişi sana beklemediğin bir mesaj attı. Ne yaparsın?

8. Aşık olduğunda en büyük korkun hangisi olur?

Hürrem Sultan/Aşkta Güçlü, Tutkulu ve Mücadeleci

Hürrem Sultan/Aşkta Güçlü, Tutkulu ve Mücadeleci

Aşık olduğunda seni en çok Hürrem Sultan'ın güçlü ve mücadeleci tarafı temsil ediyor. Senin için aşk, yalnızca güzel duygular yaşamak değil, aynı zamanda sevdiğin insan için mücadele etmek anlamına geliyor. Birini gerçekten hayatına aldığında kolay kolay vazgeçmiyorsun. Önüne engeller çıktığında geri çekilmek yerine çözüm aramaya daha yatkınsın. Sevdiğin kişiye karşı duyguların yoğun olabilir. Bu nedenle aşk hayatında sıradanlık sana çok fazla hitap etmeyebilir. Bir ilişkinin seni gerçekten heyecanlandırmasını, güçlü bir bağ oluşturmasını ve hayatında iz bırakmasını istersin. Sevdiğinde ilgini saklamak yerine bunu davranışlarınla göstermeye de yatkınsın.

Süreyya Boran/Aşkta Tutkulu, Fedakar ve Duygusal

Süreyya Boran/Aşkta Tutkulu, Fedakar ve Duygusal

Aşık olduğunda seni en çok Süreyya Boran'ın tutkulu ve duygusal tarafı temsil ediyor. Senin için aşk, hayatın kenarında duran küçük bir detay değil. Gerçekten sevdiğinde duygularını hayatının önemli bir parçası haline getiriyor ve sevdiğin insanla güçlü bir bağ kurmak istiyorsun. İlişkide samimiyet senin için oldukça önemli. Sevdiğin insanla yalnızca güzel günleri değil, zor zamanları da paylaşmak istiyorsun. Bir problem çıktığında hemen vazgeçmek yerine konuşmayı, anlamayı ve çözüm bulmayı tercih edebilirsin. Çünkü senin gözünde gerçek sevgi, her şey yolundayken değil, işler zorlaştığında da birbirinin yanında olabilmekle ilgili.

Ezel Bayraktar/Aşkta Derin, Sadık ve Kolay Vazgeçmeyen

Aşık olduğunda seni Ezel Bayraktar'ın derin ve kontrollü tarafı temsil ediyor. Sen duygularını herkesin görebileceği şekilde yaşamaktan ziyade, onları kendi içinde yoğunlaştıranlardan olabilirsin. Sevdiğin insan için hislerin güçlüdür ancak bunları ifade etme biçimin daha kontrollü olabilir. Senin için aşk yalnızca heyecan değil, aynı zamanda sadakat ve güven meselesi. Birine bağlandığında o bağın kolayca kopmasını istemezsin. Yaşadığın ilişkinin geçmişini, bugününü ve geleceğini birlikte değerlendirirsin. Bu nedenle ilişkiler konusunda yüzeysel davranmak sana göre olmayabilir.

Ömer İplikçi/Aşkta Sakin, Kontrollü ve Güven Odaklı

Aşık olduğunda seni Ömer İplikçi'nin sakin, kontrollü ve güvene önem veren tarafı temsil ediyor. Sen duygularınla hareket etsen bile onları tamamen kontrolsüz biçimde yaşamayı tercih etmiyorsun. Birine gerçekten bağlanmadan önce onu tanımak ve ilişkinin sağlam bir temele oturduğundan emin olmak isteyebilirsin. Senin için aşkın en önemli unsurlarından biri güven. Sevdiğin insanın yanında kendin olabilmek, söylediklerinin arkasında durması ve ilişkinin istikrarlı ilerlemesi senin için romantik jestlerden bile daha değerli olabilir.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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