Aşık olduğunda seni en çok Süreyya Boran'ın tutkulu ve duygusal tarafı temsil ediyor. Senin için aşk, hayatın kenarında duran küçük bir detay değil. Gerçekten sevdiğinde duygularını hayatının önemli bir parçası haline getiriyor ve sevdiğin insanla güçlü bir bağ kurmak istiyorsun. İlişkide samimiyet senin için oldukça önemli. Sevdiğin insanla yalnızca güzel günleri değil, zor zamanları da paylaşmak istiyorsun. Bir problem çıktığında hemen vazgeçmek yerine konuşmayı, anlamayı ve çözüm bulmayı tercih edebilirsin. Çünkü senin gözünde gerçek sevgi, her şey yolundayken değil, işler zorlaştığında da birbirinin yanında olabilmekle ilgili.