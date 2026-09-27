Aşık Olduğunda Hangi Dizi Karakterine Benziyorsun?
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Aşık olduğunda bambaşka birine dönüşüyor olabilir misin? Normalde sakin olan biri bir anda kıskanç, normalde mantıklı olan biri fazlasıyla romantik, mesafeli biri ise sevdiği insanın peşinden koşan birine dönüşebiliyor. Çünkü aşk, herkesin karakterindeki farklı bir tarafı ortaya çıkarıyor. Peki sen aşık olduğunda nasıl birine dönüşüyorsun? Sevdiğin insan için mücadele edenlerden misin, duygularının peşinden koşanlardan mı, yoksa hislerini belli etmeden içinde yaşayanlardan mı? Cevaplarına göre seni en çok hangi Türk dizi karakterinin aşk haliyle özdeşleştirebileceğimizi buluyoruz!
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1. Hoşlandığın kişinin senden uzaklaştığını hissettin. Ne yaparsın?
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2. Aşık olduğunda duygularını nasıl belli edersin?
3. Sevdiğin kişi başka biriyle yakın arkadaşlık kurdu. İçinden ne geçer?
4. Aşık olduğunda arkadaşların sende ilk olarak neyi fark eder?
5. Sevdiğin kişiyle aranda büyük bir sorun çıktı. İlk tepkin ne olur?
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6. Aşık olduğunda seni en iyi anlatan cümle hangisi?
7. Sevdiğin kişi sana beklemediğin bir mesaj attı. Ne yaparsın?
8. Aşık olduğunda en büyük korkun hangisi olur?
Hürrem Sultan/Aşkta Güçlü, Tutkulu ve Mücadeleci
Süreyya Boran/Aşkta Tutkulu, Fedakar ve Duygusal
Ezel Bayraktar/Aşkta Derin, Sadık ve Kolay Vazgeçmeyen
Ömer İplikçi/Aşkta Sakin, Kontrollü ve Güven Odaklı
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