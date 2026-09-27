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İspanya'da Konut Krizi Büyüyor: Eylemciler Madrid'in Sol Meydanı'nda Çadır Kurdu

İspanya'da Konut Krizi Büyüyor: Eylemciler Madrid'in Sol Meydanı'nda Çadır Kurdu

İspanya kira
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
27.09.2026 - 18:14
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İspanya'da 87 yaşındaki Maricarmen Abascal'ın evinden çıkarılmasıyla başlayan konut protestoları yeni bir aşamaya geçti. Kiracı sendikalarının çağrısıyla sokaklara çıkan yüzlerce kişi, başkent Madrid'in simge meydanında sabahlamak için çadır kurdu.

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Sol Meydanı'nda çadırlar kuruldu.

Sol Meydanı'nda çadırlar kuruldu.

Kiracılar Sendikaları Konfederasyonu'nun çağrısıyla bir kez daha sokaklara çıkan İspanyollar, 'Başka bir Mari Carmen olmasın' temasıyla Madrid'de büyük bir gösteri yaptı ve ardından Sol Meydanı'nda çadırlar kurdu. Konfederasyondan yapılan açıklamada 'Hükümetin sesimize kulak vermesini talep etmek için sokaklara döküldük. Artık buna daha fazla tahammül etmeyeceğiz. Barınma hakkı için Sol Meydanı'nda kamp kuruyoruz' denildi. Meydanda sabahlayacaklarını duyuran gruba polis müdahale etmedi.

Hükümetin paketi yeterli bulunmadı.

Hükümetin paketi yeterli bulunmadı.

Azınlık sol koalisyon hükümeti, 29 Eylül Salı günkü Bakanlar Kurulu toplantısında kira ve ipotek mağdurlarının evlerinden çıkarılmasını önlemeye ve konut krizini çözmeye yönelik kararlar alacağını duyurmuştu. Kamuoyunda 'Maricarmen kararnamesi' olarak anılan paketin kira sözleşmelerinin otomatik yenilenmesini ve tahliyelere yeni kısıtlamalar getirmesi bekleniyor. Konfederasyon temsilcileri ise bu adımların yeterli olmadığını savunarak 'sonuna kadar mücadele edeceklerini' vurguladı. Hükümetin mecliste çoğunluğu bulunmadığı için paketin buradan geçip geçmeyeceği de belirsizliğini koruyor.

Meydan 2011'deki çadır eylemini hatırlattı.

Meydan 2011'deki çadır eylemini hatırlattı.

İspanya'daki gösterilerin sembol yeri olan Sol Meydanı, son olarak 15 Mayıs 2011'de kendilerine 'Öfkeliler' adını veren toplumsal hareketin, güvenlik güçleri alanı boşaltana kadar haftalarca süren kitlesel çadır eylemine sahne olmuştu. Protestoların fitilini ise 70 yıldır kiracı olarak oturduğu evin kirasını ödeyemez hâle gelen 87 yaşındaki Maricarmen Abascal'ın hafta içinde mahkeme kararı ve polis zoruyla evinden çıkarılması ateşledi. Yüksek kira artışları ve ev sahibi olmanın her yıl biraz daha zorlaştığı İspanya'da son iki üç yıldır yapılan anketlerde konut krizi, İspanyolların çözüm beklediği sorunların başında geliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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