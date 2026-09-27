İspanya'da Konut Krizi Büyüyor: Eylemciler Madrid'in Sol Meydanı'nda Çadır Kurdu

İspanya'daki gösterilerin sembol yeri olan Sol Meydanı, son olarak 15 Mayıs 2011'de kendilerine 'Öfkeliler' adını veren toplumsal hareketin, güvenlik güçleri alanı boşaltana kadar haftalarca süren kitlesel çadır eylemine sahne olmuştu. Protestoların fitilini ise 70 yıldır kiracı olarak oturduğu evin kirasını ödeyemez hâle gelen 87 yaşındaki Maricarmen Abascal'ın hafta içinde mahkeme kararı ve polis zoruyla evinden çıkarılması ateşledi. Yüksek kira artışları ve ev sahibi olmanın her yıl biraz daha zorlaştığı İspanya'da son iki üç yıldır yapılan anketlerde konut krizi, İspanyolların çözüm beklediği sorunların başında geliyor.