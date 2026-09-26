Evinden Sedyeyle Çıkarılan 87 Yaşındaki İspanyol Kadın İçin Madrid'de Binlerce Kişi Meclise Yürüdü

Geçen yıl konutu hükümetin öncelikleri arasına aldığını açıklayan Sosyalist Başbakan Pedro Sánchez üzerindeki baskı her geçen gün artıyor. Hükümet, kira sözleşmelerinin otomatik olarak yenilenmesini ve tahliyelere yeni kısıtlamalar getirilmesini öngören, kamuoyunda 'Maricarmen kararnamesi' diye anılan paketi salı günkü kabine toplantısında onaylamaya hazırlanıyor. Sendika ise ev sahiplerinin sözleşmeyi yenilememek için haklı bir gerekçe göstermesi, gösteremezse kiracıya tazminat ödemesi şartının da metne eklenmesini istiyor. Sánchez hükümetinin mecliste çoğunluğu bulunmadığı için paketin buradan geçip geçmeyeceği belirsiz, benzer bir yasa tasarısı bu yılın başında reddedilmişti.