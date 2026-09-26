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Evinden Sedyeyle Çıkarılan 87 Yaşındaki İspanyol Kadın İçin Madrid'de Binlerce Kişi Meclise Yürüdü

Evinden Sedyeyle Çıkarılan 87 Yaşındaki İspanyol Kadın İçin Madrid'de Binlerce Kişi Meclise Yürüdü

İspanya kira
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
26.09.2026 - 22:36
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İspanya'da çarşamba günü 70 yıldır yaşadığı evinden tahliye edilen 87 yaşındaki Maricarmen Abascal için cumartesi akşamı Madrid'de binlerce kişi sokağa çıktı. Kiracı sendikasının çağrısıyla Puerta del Sol'da toplanan kalabalık, kiracıların daha güçlü yasalarla korunması talebiyle meclise doğru yürüdü. Yürüyüşten saatler önce Maricarmen'in hastane odasından gönderdiği bir mesaj yayımlandı, hükümetin masasında ise artık onun adıyla anılan bir düzenleme bekliyor.

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Kalabalık Sol'dan meclise yürüdü.

Kalabalık Sol'dan meclise yürüdü.

'Ni una Maricarmen más', yani 'Bir Maricarmen daha olmasın' sloganıyla düzenlenen eylem, saat 18.30'da Madrid bölge yönetiminin binasının bulunduğu Puerta del Sol'da başladı. Kortej, belediye binasının yer aldığı Cibeles'ten geçip Temsilciler Meclisi'nin bulunduğu Carrera de San Jerónimo'ya doğru ilerledi ve güzergâh, sendikanın tahliyeden sorumlu tuttuğu üç yönetimin de kapısından geçecek şekilde belirlendi. Göstericiler konut fiyatlarının dizginlenmesini ve tahliyelerin zorlaştırılmasını isteyen sloganlar atarken taşınan pankartlardan birinde 'Bir sonraki Maricarmen sen olabilirsin' yazıyordu.

Maricarmen hastaneden seslendi.

Maricarmen hastaneden seslendi.

Tahliyeden bu yana bitkinlik nedeniyle hastanede tedavi gören Maricarmen, yürüyüşten birkaç saat önce İspanya'nın en büyük kiracı sendikasının paylaştığı bir videoyla herkesi mücadeleye çağırdı. Ülkedeki konut krizinin sembolüne dönüşen yaşlı kadın videoda 'Başıma gelenlerin başka insanların başına gelmemesine yaramasını istiyorum. İnsanları mücadele etmeye ve evimden çıkarılmama izin veren yasaların değişmesine katkı sunmaya yüreklendirmesini istiyorum' dedi.

Kira yüzde 275 artırılmıştı.

Kira yüzde 275 artırılmıştı.

Sendikanın verdiği bilgiye göre Maricarmen'in 70 yıl yaşadığı daireyi bir gayrimenkul şirketi satın aldı ve kirayı yüzde 275 artırarak 2 bin 650 euroya çıkardı. Polisin kapıyı kırarak girdiği evinden çarşamba günü sedyeyle taşınan yaşlı kadının görüntüleri, 2027'de yapılacak genel seçimler öncesinde konut krizini yeniden İspanya'nın ilk gündem maddesi hâline getirdi. Tahliyenin ardından ülkenin dört bir yanında düzenli olarak eylemler yapılıyor, cumartesi günkü protesto ise Kanarya Adaları'ndaki Gran Canaria'ya kadar uzandı.

Gözler salı günkü kabinede.

Gözler salı günkü kabinede.

Geçen yıl konutu hükümetin öncelikleri arasına aldığını açıklayan Sosyalist Başbakan Pedro Sánchez üzerindeki baskı her geçen gün artıyor. Hükümet, kira sözleşmelerinin otomatik olarak yenilenmesini ve tahliyelere yeni kısıtlamalar getirilmesini öngören, kamuoyunda 'Maricarmen kararnamesi' diye anılan paketi salı günkü kabine toplantısında onaylamaya hazırlanıyor. Sendika ise ev sahiplerinin sözleşmeyi yenilememek için haklı bir gerekçe göstermesi, gösteremezse kiracıya tazminat ödemesi şartının da metne eklenmesini istiyor. Sánchez hükümetinin mecliste çoğunluğu bulunmadığı için paketin buradan geçip geçmeyeceği belirsiz, benzer bir yasa tasarısı bu yılın başında reddedilmişti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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