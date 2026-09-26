Evinden Sedyeyle Çıkarılan 87 Yaşındaki İspanyol Kadın İçin Madrid'de Binlerce Kişi Meclise Yürüdü
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İspanya'da çarşamba günü 70 yıldır yaşadığı evinden tahliye edilen 87 yaşındaki Maricarmen Abascal için cumartesi akşamı Madrid'de binlerce kişi sokağa çıktı. Kiracı sendikasının çağrısıyla Puerta del Sol'da toplanan kalabalık, kiracıların daha güçlü yasalarla korunması talebiyle meclise doğru yürüdü. Yürüyüşten saatler önce Maricarmen'in hastane odasından gönderdiği bir mesaj yayımlandı, hükümetin masasında ise artık onun adıyla anılan bir düzenleme bekliyor.
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Kalabalık Sol'dan meclise yürüdü.
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Maricarmen hastaneden seslendi.
Kira yüzde 275 artırılmıştı.
Gözler salı günkü kabinede.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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