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İspanya Sedyeyle Evinden Atılan 87 Yaşındaki Maria İçin Sokaklara Döküldü

İspanya Sedyeyle Evinden Atılan 87 Yaşındaki Maria İçin Sokaklara Döküldü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.09.2026 - 12:03
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İspanya'nın başkenti Madrid'de 87 yaşındaki María del Carmen Abascal, yakınlarının deyişiyle Maricarmen, 1956'dan beri yaşadığı evinden 23 Eylül'de polis eşliğinde çıkarıldı. Yüzde 50 engelli raporu bulunan yaşlı kadının dairesinden sedyeyle ambulansa taşındığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Binayı satın alan gayrimenkul şirketiyle yıllardır süren hukuk mücadelesi, dördüncü tahliye girişimiyle sona erdi. Aynı akşam Madrid'de on bin kişi sokağa çıkarken Barselona ve Oviedo başta olmak üzere pek çok şehirde dayanışma eylemleri düzenlendi. Tek bir kiracının hikâyesi birkaç saat içinde ülkenin yıllardır süren konut krizinin sembolüne dönüştü.

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Babasının 1956'da imzaladığı kira sözleşmesi, bina satılınca yerini 1.650 euroluk yeni bir talebe bıraktı

Babasının 1956'da imzaladığı kira sözleşmesi, bina satılınca yerini 1.650 euroluk yeni bir talebe bıraktı

Maricarmen bu eve 17 yaşındayken ailesiyle birlikte taşındı. Kira sözleşmesini 1956'da babası imzalamıştı. İspanya'da 'renta antigua' diye bilinen, kiranın on yıllar boyunca düşük kaldığı eski tip sözleşmelerden biriydi. Anne ve babasını kaybettikten sonra sözleşme ona geçti, ancak bugünkü yasalar bu tür sözleşmelerin kuşaktan kuşağa aktarılmasını sınırlıyor.

Binanın sahibi olan aile 2018'de mülkü sattı ve daire, gayrimenkul alıp satan Urbagestión şirketine geçti. Ayda yaklaşık 500 euro kira ödeyen Maricarmen'den yeni sözleşme için 1.650 euro istendi. İspanyol basınının aktardığına göre bu rakam, yaşlı kadının emekli maaşından bile yüksekti.

Mahkeme 2024'te şirketi haklı buldu. Ekim 2025'ten bu yana üç kez ertelenen tahliye, BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi'nin haziranda yaptığı durdurma çağrısına rağmen 23 Eylül'de uygulandı. Eşyalarını toplaması için yalnızca yarım saat verilen Maricarmen, evinden sedyeyle çıkarıldı.

Madrid'de 10 bin kişi yürüdü, eylemler Barselona'dan Oviedo'ya kadar yayıldı

Madrid'de 10 bin kişi yürüdü, eylemler Barselona'dan Oviedo'ya kadar yayıldı

Tahliye sabahı yüzlerce kişi apartmanın önünde toplanıp polisin binaya girmesini engellemeye çalıştı. Kalabalığa biber gazıyla müdahale edildi, bazı göstericilerin kollarından ve bacaklarından tutularak sürüklendiği anlar kameralara yansıdı.

Akşam saatlerinde Hükümet Temsilciliği'nin verilerine göre Madrid'de yaklaşık 10 bin kişi yürüdü. Kiracı sendikalarının çağrısıyla Barselona, Oviedo, Valensiya ve Sevilla gibi kentlerde de eylemler yapıldı. Göstericiler 'Maricarmen hepimiziz' sloganı attı. Madrid'deki kalabalık, Madrid Bölge Başkanı Isabel Díaz Ayuso'yla anılan tartışmalı bir çatı katı dairesinin önünde toplanarak 'Ayuso'nun çatı katı Maricarmen'e' diye seslendi.

Olay kısa sürede siyasetin de gündemine oturdu. Başbakan Pedro Sánchez yaşananları 'kabul edemeyeceğimiz bir sosyal trajedi' olarak nitelendirdi. Madrid Belediye Başkanı José Luis Martínez-Almeida ise sosyal hizmetlerin Maricarmen'e daha önce barınma desteği önerdiğini, ancak bu teklifin kabul edilmediğini söyledi. Tahliyenin ardından yapılan bakımevi teklifini de geri çeviren Maricarmen'in şimdilik akrabalarının yanında kaldığı belirtiliyor.

Madrid'deki protesto böyle kaydedildi:

Madrid'de kiralar metrekarede 23,3 euroyla rekor kırdı, ülkede geçen yıl 25 binden fazla tahliye yaşandı

Madrid'de kiralar metrekarede 23,3 euroyla rekor kırdı, ülkede geçen yıl 25 binden fazla tahliye yaşandı

Maricarmen'in hikâyesinin bu kadar geniş yankı uyandırmasının arkasında İspanya'nın yıllardır çözemediği konut sorunu var. Emlak portalı idealista'nın verilerine göre Madrid'de kiralık konutların metrekare fiyatı ağustosta 23,3 euroyla serinin en yüksek seviyesine çıktı. Bu hesapla 80 metrekarelik bir daire için ayda ortalama 1.864 euro isteniyor, yıllık artış ise yüzde 5,1.

Tahliyeler de azımsanacak gibi değil. İspanya Yargı Genel Konseyi'nin (CGPJ) verilerine göre 2025'te ülke genelinde 25 bin 540 tahliye gerçekleşti. Rakam bir önceki yıla göre yüzde 11 düşse de tahliyelerin yüzde 71,7'si, yani 18 bin 317'si kira anlaşmazlıklarından kaynaklandı. Yalnızca Madrid bölgesinde geçen yıl 2 bin 267 tahliye kaydedildi.

Sokaktaki gençler de benzer bir tablo çiziyor. İspanyol basınına konuşan 25 yaşındaki bir hemşire, ev almanın imkânsız hâle geldiğini, kiranın ise maaşın neredeyse tamamını götürdüğünü anlatıyor. Kiracı sendikaları, tahliyeleri durduracak ve kira sözleşmelerini uzatacak kararnamenin bir an önce çıkarılmasını istiyor. Barselona'daki sendika sözcüsü, bir hafta içinde adım atılmazsa genel greve gidilebileceği uyarısında bulundu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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