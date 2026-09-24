İspanya Sedyeyle Evinden Atılan 87 Yaşındaki Maria İçin Sokaklara Döküldü

Maricarmen bu eve 17 yaşındayken ailesiyle birlikte taşındı. Kira sözleşmesini 1956'da babası imzalamıştı. İspanya'da 'renta antigua' diye bilinen, kiranın on yıllar boyunca düşük kaldığı eski tip sözleşmelerden biriydi. Anne ve babasını kaybettikten sonra sözleşme ona geçti, ancak bugünkü yasalar bu tür sözleşmelerin kuşaktan kuşağa aktarılmasını sınırlıyor.

Binanın sahibi olan aile 2018'de mülkü sattı ve daire, gayrimenkul alıp satan Urbagestión şirketine geçti. Ayda yaklaşık 500 euro kira ödeyen Maricarmen'den yeni sözleşme için 1.650 euro istendi. İspanyol basınının aktardığına göre bu rakam, yaşlı kadının emekli maaşından bile yüksekti.

Mahkeme 2024'te şirketi haklı buldu. Ekim 2025'ten bu yana üç kez ertelenen tahliye, BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi'nin haziranda yaptığı durdurma çağrısına rağmen 23 Eylül'de uygulandı. Eşyalarını toplaması için yalnızca yarım saat verilen Maricarmen, evinden sedyeyle çıkarıldı.