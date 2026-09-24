İspanya Sedyeyle Evinden Atılan 87 Yaşındaki Maria İçin Sokaklara Döküldü
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İspanya'nın başkenti Madrid'de 87 yaşındaki María del Carmen Abascal, yakınlarının deyişiyle Maricarmen, 1956'dan beri yaşadığı evinden 23 Eylül'de polis eşliğinde çıkarıldı. Yüzde 50 engelli raporu bulunan yaşlı kadının dairesinden sedyeyle ambulansa taşındığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Binayı satın alan gayrimenkul şirketiyle yıllardır süren hukuk mücadelesi, dördüncü tahliye girişimiyle sona erdi. Aynı akşam Madrid'de on bin kişi sokağa çıkarken Barselona ve Oviedo başta olmak üzere pek çok şehirde dayanışma eylemleri düzenlendi. Tek bir kiracının hikâyesi birkaç saat içinde ülkenin yıllardır süren konut krizinin sembolüne dönüştü.
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Babasının 1956'da imzaladığı kira sözleşmesi, bina satılınca yerini 1.650 euroluk yeni bir talebe bıraktı
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Madrid'de 10 bin kişi yürüdü, eylemler Barselona'dan Oviedo'ya kadar yayıldı
Madrid'deki protesto böyle kaydedildi:
Madrid'de kiralar metrekarede 23,3 euroyla rekor kırdı, ülkede geçen yıl 25 binden fazla tahliye yaşandı
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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