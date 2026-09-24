Tuzlu Kahve Karakterleriyle Burçları Eşleştirdik: Bakalım Siz Hangisisiniz?

Binnur Kaya'nın hayat verdiği Hatun Aydınoğlu karakteri, anaç, duygusal ve ailesi için her şeyi göze alabilecek kadar korumacı bir anne figürü. Evin dengesini kurmak, çocuklarının hayatına yön vermek onun için sadece bir görev değil, adeta varoluş sebebi. Bu yüzden en ufak bir aile meselesinde bile hemen devreye giriyor, sevdiklerini korumak için pes etmiyor.

Tüm bu özellikleriyle Hatun, tam bir Yengeç burcu: aile bağlarına sıkı sıkıya bağlı, duygusal ve fedakar.