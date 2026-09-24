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Tuzlu Kahve Karakterleriyle Burçları Eşleştirdik: Bakalım Siz Hangisisiniz?

Tuzlu Kahve Karakterleriyle Burçları Eşleştirdik: Bakalım Siz Hangisisiniz?

burç Tuzlu Kahve Dizi
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 12:31
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Star'ın yeni dizisi Tuzlu Kahve, güçlü oyuncu kadrosu ve aileler arasındaki bitmeyen hesaplaşmalarla dikkat çekiyor. Peki Candan'dan Mehmet'e, Derin'den Türkan'a kadar dizinin karakterleri birer burç olsaydı hangisi hangi burç olurdu? Karakterlerin tavırlarına ve hikayedeki yerlerine göre eşleştirdik. 

İşte Tuzlu Kahve karakterlerinin burç haritası!

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Koç: Candan Aydınoğlu

Koç: Candan Aydınoğlu

Şevval Sam'ın hayat verdiği Candan Aydınoğlu, ailenin en atak, en girişken ismi; bir mesele çıktığında geri planda durup bekleyenlerden değil, doğrudan işin içine giren taraf. Güçlü kişiliği ve kararlarını hızla hayata geçiren tavrıyla evin dengelerini tek başına değiştirebiliyor. 

Cesareti, doğrudanlığı ve 'Ben hallederim' tavrıyla tam bir Koç burcu enerjisi taşıyor.

Boğa: Osman Aydınoğlu

Boğa: Osman Aydınoğlu

Settar Tanrıöğen'in canlandırdığı Osman Aydınoğlu, ailenin sükunetini koruyan, deneyimli ve bir o kadar da inatçı babası. Yıllarını bu aileye adamış, kurduğu düzenin bozulmasına izin vermek istemeyen, kararlarının arkasında duran bir isim. Bu sarsılmaz istikrar arayışı ve değişime karşı gösterdiği direnç, onu tam bir Boğa burcu yapıyor.

İkizler: Taylan Kutaygil

İkizler: Taylan Kutaygil

Enis Arıkan'ın oynadığı Taylan Kutaygil, dizinin en enerjik, en hareketli ismi; girdiği her ortamı kendi tarzıyla renklendiriyor. Herkesle kolayca kaynaşan sosyal yapısı ve olaylara kendine has yaklaşımıyla ailenin gündemini hiç boş bırakmıyor. Bu değişken enerjisi ve sohbeti asla eksik etmeyen tavrıyla klasik bir İkizler burcu görüntüsü çiziyor.

Yengeç: Hatun Aydınoğlu

Yengeç: Hatun Aydınoğlu

Binnur Kaya'nın hayat verdiği Hatun Aydınoğlu karakteri, anaç, duygusal ve ailesi için her şeyi göze alabilecek kadar korumacı bir anne figürü. Evin dengesini kurmak, çocuklarının hayatına yön vermek onun için sadece bir görev değil, adeta varoluş sebebi. Bu yüzden en ufak bir aile meselesinde bile hemen devreye giriyor, sevdiklerini korumak için pes etmiyor. 

Tüm bu özellikleriyle Hatun, tam bir Yengeç burcu: aile bağlarına sıkı sıkıya bağlı, duygusal ve fedakar.

Aslan: Feryal İpekli

Aslan: Feryal İpekli

Nebahat Çehre'nin canlandırdığı Feryal İpekli, ailesinin itibarını her şeyin önünde tutan, kuralcı ve otoriter bir duruşa sahip. Sözü dinlenen, kararları sorgulanmayan bir aile büyüğü olarak sahneye her girdiğinde ortamın merkezine oturuyor. Görkemli tavrı, gururu ve kontrolü elden bırakmama isteği onu tam bir Aslan burcu yapıyor.

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Başak: Derin Kutaygil

Başak: Derin Kutaygil

Eda Ece'nin oynadığı Derin Kutaygil, hayatını belli bir düzen ve kurallar üzerine inşa etmiş, kontrolü elden bırakmayı sevmeyen bir karakter. Mehmet'le hayatına giren beklenmedik gelişmeler karşısında bile önce durumu analiz etmeyi, sonra adım atmayı tercih ediyor. Bu detaycı, mükemmeliyetçi ve planlı yapısıyla Derin, tam bir Başak burcu örneği.

Terazi: Elit İpekli

Terazi: Elit İpekli

Yasemin Ergene'nin hayat verdiği Elit İpekli, şık duruşu ve kararlılığıyla dikkat çeken, İpekli ve Aydınoğlu aileleri arasında adeta bir köprü görevi gören bir karakter. İlişkileri zaman zaman çatışmaya zaman zaman ittifaka dönüşse de dengeyi koruma çabasından hiç vazgeçmiyor. Bu estetik duruşu ve iki taraf arasında denge kurma çabasıyla Elit, tam bir Terazi burcu.

Akrep: Türkan Destan

Akrep: Türkan Destan

Hatice Aslan'ın canlandırdığı Türkan Destan, güçlü bağlara sahip, otoritesini net bir şekilde ortaya koyan bir aile büyüğü. Geçmişten taşıdığı küskünlükler ve eski hesaplar, ailelerin arasındaki gerilimin en kritik noktalarından birini oluşturuyor. 

Unutmayan, affetmeyen ve gerektiğinde bunu belli eden bu yapısı, Türkan'ı tam bir Akrep burcu yapıyor.

Yay: Mehmet Aydınoğlu

Yay: Mehmet Aydınoğlu

Buğra Gülsoy'un canlandırdığı Mehmet Aydınoğlu, yıllarını yurt dışında geçirmiş, bağımsızlığına düşkün bir isim. Türkiye'ye dönmesiyle birlikte ailesinin evlilik beklentileriyle karşı karşıya kalsa da kendi özgürlüğünden kolay kolay taviz vermiyor. Maceracı ruhu ve sınırlarını genişletme isteğiyle Mehmet, tam bir Yay burcu görüntüsü çiziyor.

Oğlak: Sitare Kutaygil

Oğlak: Sitare Kutaygil

Nevra Serezli'nin hayat verdiği Sitare Kutaygil, ailenin köklerine bağlı, deneyimli ve saygı duyulan bir büyük. Geleneklere olan bağlılığı ve genç kuşağın hayatına yön verme isteğiyle kuşaklar arası gerilimin de en görünür ismi. Bu disiplinli, otoriter ve gelenekçi yapısıyla Sitare, tam bir Oğlak burcu örneği.

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Kova: İpek Aydınoğlu

Kova: İpek Aydınoğlu

Melis Fis'in canlandırdığı İpek Aydınoğlu, ailenin genç kuşağını temsil eden, gelenekler ile kendi beklentileri arasında kendi yolunu çizmeye çalışan bir karakter. Büyüklerinin çizdiği sınırları olduğu gibi kabul etmek yerine, kendi kimliğini oluşturma çabasından vazgeçmiyor. 

Bu bağımsız, farklı düşünen ve statükoya meydan okuyan tavrıyla İpek, tam bir Kova burcu.

Balık: Murat Aydınoğlu

Balık: Murat Aydınoğlu

Sarp Apak'ın oynadığı Murat Aydınoğlu, neşeli, ailesine bağlı ve sevdikleri için fedakarlıktan kaçınmayan bir karakter. Ağabeyinin önce evlenmesi beklenirken bile kendi aşkından vazgeçmiyor, Elit'e olan bağlılığını koruyor ve gerektiğinde her şeyi göze alıyor. Bu duygusal, uyumlu ve romantik yapısıyla Murat, tam bir Balık burcu.

İşte Tuzlu Kahve Karakterleri ve Burçları

İşte Tuzlu Kahve Karakterleri ve Burçları

Terazi – Aybüke Destan (Ceren Moray): Candan'ın yeğeni olan Aybüke, tarzıyla ailenin diline düşüyor ve aşk hayatı boyunca kendini beklenmedik ilişkilerin ortasında buluyor; bu şık ve dengeyi arayan hali onu bir Terazi yapıyor.

İkizler – Tiraje Kutaygil (Nergis Kumbasar): Renkli ve iddialı kişiliğiyle Kutaygil ailesinin dengelerini zaman zaman değiştiren Tiraje, sohbeti hiç eksik etmeyen enerjisiyle tam bir İkizler.

Akrep – Ünver İpekli (Cengiz Bozkurt): Kendine has tavrıyla ailenin eski hesaplarının ve komik çatışmalarının içinde yer bulan Ünver, geçmişi unutmayan yapısıyla bir Akrep izlenimi veriyor.

Yengeç – Beste (Elit Andaç Çam): Derin'in yakın çevresinden olan Beste, aşk ve aile fırtınalarında hep onun yanında duruyor; bu sadık ve koruyucu tavrı onu bir Yengeç yapıyor.

Koç – Adem (Gökçe Özyol): Dizinin komedi yükünü sırtlayan Adem, aile kargaşasına verdiği anlık ve patlayıcı tepkilerle tam bir Koç enerjisi taşıyor.

Aslan – Melodi (Nazlı Senem Ünal): Enerjik ve canlı haliyle üç ailenin düğün telaşına renk katan Melodi, dikkatleri üzerine çekmeyi seven tavrıyla bir Aslan.

Balık – Meryem (İrem Kahyaoğlu): Ailelerin iç içe geçen hayatlarında önemli bir yer tutan Meryem, düğün telaşı büyüdükçe kendini karmaşanın ortasında buluyor; bu uyumlu ve savrulan hali onu bir Balık yapıyor.

Kova – İrma (Şeyla Halis): Farklı ailelerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan kargaşanın renkli figürlerinden olan İrma, kendine has ve sıra dışı tavrıyla bir Kova izlenimi veriyor.

Yay – Şengül (Nazlı Tosunoğlu): Sözünü hiç sakınmayan, dobra ve samimi haliyle dizinin komedi dozunu artıran Şengül, dürüstlüğüyle tam bir Yay.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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