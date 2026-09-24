Tuzlu Kahve Karakterleriyle Burçları Eşleştirdik: Bakalım Siz Hangisisiniz?
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Star'ın yeni dizisi Tuzlu Kahve, güçlü oyuncu kadrosu ve aileler arasındaki bitmeyen hesaplaşmalarla dikkat çekiyor. Peki Candan'dan Mehmet'e, Derin'den Türkan'a kadar dizinin karakterleri birer burç olsaydı hangisi hangi burç olurdu? Karakterlerin tavırlarına ve hikayedeki yerlerine göre eşleştirdik.
İşte Tuzlu Kahve karakterlerinin burç haritası!
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Koç: Candan Aydınoğlu
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Boğa: Osman Aydınoğlu
İkizler: Taylan Kutaygil
Yengeç: Hatun Aydınoğlu
Aslan: Feryal İpekli
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Başak: Derin Kutaygil
Terazi: Elit İpekli
Akrep: Türkan Destan
Yay: Mehmet Aydınoğlu
Oğlak: Sitare Kutaygil
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Kova: İpek Aydınoğlu
Balık: Murat Aydınoğlu
İşte Tuzlu Kahve Karakterleri ve Burçları
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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