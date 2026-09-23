Bir Gün Her Şeyi Bırakıp Gidecek 3 Burç

Zodyağın en özgür ruhlu burcu olan Yay, zaten uzun süre aynı yerde kalmaktan sıkılır. Ufkun ötesini merak etmesi, yeni kültürler görme isteği ve maceraya duyduğu açlık, onu diğer burçlardan ayıran en belirgin özelliktir. Bir sabah uyanıp valizini toplaması ve ardına bile bakmadan yola çıkması onun için hiç de şaşırtıcı değildir.

Yay'ın hayatındaki en büyük korkusu ise bir yere sıkışıp kalmaktır. Rutin bir iş, aynı şehir, aynı insanlar... Bunlar zamanla ona dar gelmeye başlar ve içindeki 'kaçma' isteği güçlenir. Etrafındakiler onun bu ani kararlarına şaşırsa da, Yay için bu aslında uzun süredir biriken bir ihtiyacın patlamasıdır.

Üstelik onun için gitmek, bir şeyden kaçmak değil; kendine daha çok yer açmaktır.