Hayal Etmek Yetiyormuş! Vogue World’e Katılan Hande Erçel’in Başarı Sırrı Dile Düştü
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Hande Erçel, Vogue World 2026 Milano’da hem tarzıyla hem de açıklamalarıyla gecenin konuşulan isimlerinden biri oldu. Vogue Türkiye’nin onur konuğu olarak etkinliğe katılan oyuncu, küçük bir yerde büyürken bugünlerin hayalini kurduğunu anlattı. Ancak “Yeterince hayal edince gerçek oluyor” sözleri sosyal medyada beklediğinden farklı bir karşılık buldu. Erçel’in başarı formülü kimilerine ilham verirken kimilerine de fazla kolay geldi. Gelin, neler yaşandığına birlikte bakalım.
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Kariyerini çoktan Türkiye sınırlarının ötesine taşıyan Hande Erçel, son yıllarda dünyaca ünlü etkinliklerin aranan konuklarından biri haline geldi.
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Etkinliği en ön sıradan takip eden Hande Erçel, Vogue Türkiye’ye verdiği röportajda küçük bir yerde büyürken kurduğu büyük hayallerden bahsetti.
Hande Erçel, sözlerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından hayal kurmak üzerine yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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