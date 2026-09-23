Hayal Etmek Yetiyormuş! Vogue World’e Katılan Hande Erçel’in Başarı Sırrı Dile Düştü

Bugün dünyanın en prestijli moda etkinliklerinden birinde yer alan Erçel, kariyerinde geldiği noktayı çocukken kurduğu hayallere bağladı.

Küçük bir yerde yaşarken bugünkü hayatını hayal ettiğini söyleyen oyuncu, izleyenlere de şu tavsiyede bulundu:

“Hayal edin, yeterince hayal edince gerçek oluyor!”

Erçel’in son derece iyi niyetli ve motive edici olduğu anlaşılan bu mesajı, sosyal medyaya düşünce işler biraz değişti tabii…

Hande Erçel’in “Yeterince hayal edince gerçek oluyor” sözleri, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Bazı kullanıcılar oyuncunun sözlerini ilham verici bulurken bazıları da başarıya ulaşmak için yalnızca hayal etmenin pek yeterli olmadığı konusunda birleşti.