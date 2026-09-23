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Hayal Etmek Yetiyormuş! Vogue World’e Katılan Hande Erçel’in Başarı Sırrı Dile Düştü

Hayal Etmek Yetiyormuş! Vogue World’e Katılan Hande Erçel’in Başarı Sırrı Dile Düştü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.09.2026 - 15:49
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Hande Erçel, Vogue World 2026 Milano’da hem tarzıyla hem de açıklamalarıyla gecenin konuşulan isimlerinden biri oldu. Vogue Türkiye’nin onur konuğu olarak etkinliğe katılan oyuncu, küçük bir yerde büyürken bugünlerin hayalini kurduğunu anlattı. Ancak “Yeterince hayal edince gerçek oluyor” sözleri sosyal medyada beklediğinden farklı bir karşılık buldu. Erçel’in başarı formülü kimilerine ilham verirken kimilerine de fazla kolay geldi. Gelin, neler yaşandığına birlikte bakalım.

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Kariyerini çoktan Türkiye sınırlarının ötesine taşıyan Hande Erçel, son yıllarda dünyaca ünlü etkinliklerin aranan konuklarından biri haline geldi.

Kariyerini çoktan Türkiye sınırlarının ötesine taşıyan Hande Erçel, son yıllarda dünyaca ünlü etkinliklerin aranan konuklarından biri haline geldi.

Rol aldığı diziler sayesinde yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hande Erçel, oyunculuk kariyerinin yanı sıra moda dünyasındaki adımlarıyla da sık sık karşımıza çıkıyor.

Uluslararası film festivalleri, marka davetleri ve moda haftaları derken Erçel’in bu kez durağı Vogue World 2026 Milano oldu.

Vogue Türkiye’nin onur konuğu olarak geceye katılan oyuncu, tül ve korse detaylarının öne çıktığı beyaz Dolce&Gabbana elbisesiyle objektiflerin karşısına geçti.

Etkinliği en ön sıradan takip eden Hande Erçel, Vogue Türkiye’ye verdiği röportajda küçük bir yerde büyürken kurduğu büyük hayallerden bahsetti.

Bugün dünyanın en prestijli moda etkinliklerinden birinde yer alan Erçel, kariyerinde geldiği noktayı çocukken kurduğu hayallere bağladı.

Küçük bir yerde yaşarken bugünkü hayatını hayal ettiğini söyleyen oyuncu, izleyenlere de şu tavsiyede bulundu:

“Hayal edin, yeterince hayal edince gerçek oluyor!”

Erçel’in son derece iyi niyetli ve motive edici olduğu anlaşılan bu mesajı, sosyal medyaya düşünce işler biraz değişti tabii…

Hande Erçel’in “Yeterince hayal edince gerçek oluyor” sözleri, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Bazı kullanıcılar oyuncunun sözlerini ilham verici bulurken bazıları da başarıya ulaşmak için yalnızca hayal etmenin pek yeterli olmadığı konusunda birleşti.

Hande Erçel, sözlerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından hayal kurmak üzerine yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Hande Erçel, sözlerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından hayal kurmak üzerine yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

“Hayal kurman kınanıyor, hayallerinden korkuluyor. Sağlıksız deniliyor. Boş yere korkmadılar John Lennon’ın ‘Imagine’ından.” ifadelerini kullanan Erçel’in bu çıkışı, “Yeterince hayal edince gerçek oluyor” açıklamasına gelen yorumlara dolaylı bir yanıt olarak değerlendirildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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