Tekerlekli Sandalyeyle Gelmek İstemedi: Kötü Kadın Rolleriyle Tanınan Usta Oyuncunun Son Hali Yürek Burktu

Suzan Avcı’yı bir Yeşilçam filminde gördüğümüzde hikayenin birazdan karışacağını bilirdik!

1956 yılında sinema kariyerine başlayan Avcı, dönemin “iyi ve masum” kadınlarının karşısına çıkan cazibeli, güçlü ve çoğu zaman tehlikeli karakterlerle özdeşleşti. Yıllarca “Yeşilçam’ın vamp kadını” olarak anılsa da canlandırdığı kadınları yalnızca güzel ve kötü olmaktan çıkarıp hafızalara kazınan karakterlere dönüştürdü.

Turist Ömer Almanya’da, Çirkin Kral, Buzlar Çözülmeden, Fosforlu Cevriyem, Tarkan ve Kırık Bir Aşk Hikayesi gibi pek çok yapımda rol alan Avcı, yaklaşık 150 film ve dizilik dev bir kariyere imza attı.

Kimi zaman filmin başrolündeki kadının en büyük rakibi, kimi zaman ise seyircinin kızsa da gözünü alamadığı karakter oldu. Sarı saçları, güçlü bakışları ve kendine has oyunculuğuyla Yeşilçam’ın unutulmaz yüzleri arasına adını yazdırdı.

Yıllardır gözlerden uzak, sakin bir hayat yaşayan 88 yaşındaki usta oyuncuya bu kez sinemaya verdiği emek için Onur Ödülü verildi. Fakat Suzan Avcı’nın sağlık durumu, ödülünü bizzat almasına izin vermedi.