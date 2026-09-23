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Tekerlekli Sandalyeyle Gelmek İstemedi: Kötü Kadın Rolleriyle Tanınan Usta Oyuncunun Son Hali Yürek Burktu

Tekerlekli Sandalyeyle Gelmek İstemedi: Kötü Kadın Rolleriyle Tanınan Usta Oyuncunun Son Hali Yürek Burktu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.09.2026 - 13:28
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27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nin en duygusal anlarından biri Suzan Avcı’ya ayrılan dakikalarda yaşandı. Yürümekte güçlük çektiği belirtilen 88 yaşındaki usta oyuncu, törene tekerlekli sandalyeyle katılmak istemedi. Onur Ödülü’nü annesi adına Perihan Savaş’ın elinden alan Binnaz Avcı, Suzan Avcı’nın kararını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. “Beni en son gördükleri halimle hatırlasınlar” sözleri salonda duygu dolu anlar yaşattı. Binnaz Avcı daha sonra ödülü annesine teslim etti.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Yeşilçam’da “kötü kadın” rollerinin hakkını veren Suzan Avcı, aslında Türk sinemasının en kendine özgü kadın karakterlerinden bazılarına hayat verdi.

Yeşilçam’da “kötü kadın” rollerinin hakkını veren Suzan Avcı, aslında Türk sinemasının en kendine özgü kadın karakterlerinden bazılarına hayat verdi.

Suzan Avcı’yı bir Yeşilçam filminde gördüğümüzde hikayenin birazdan karışacağını bilirdik!

1956 yılında sinema kariyerine başlayan Avcı, dönemin “iyi ve masum” kadınlarının karşısına çıkan cazibeli, güçlü ve çoğu zaman tehlikeli karakterlerle özdeşleşti. Yıllarca “Yeşilçam’ın vamp kadını” olarak anılsa da canlandırdığı kadınları yalnızca güzel ve kötü olmaktan çıkarıp hafızalara kazınan karakterlere dönüştürdü.

Turist Ömer Almanya’daÇirkin KralBuzlar ÇözülmedenFosforlu CevriyemTarkan ve Kırık Bir Aşk Hikayesi gibi pek çok yapımda rol alan Avcı, yaklaşık 150 film ve dizilik dev bir kariyere imza attı. 

Kimi zaman filmin başrolündeki kadının en büyük rakibi, kimi zaman ise seyircinin kızsa da gözünü alamadığı karakter oldu. Sarı saçları, güçlü bakışları ve kendine has oyunculuğuyla Yeşilçam’ın unutulmaz yüzleri arasına adını yazdırdı.

Yıllardır gözlerden uzak, sakin bir hayat yaşayan 88 yaşındaki usta oyuncuya bu kez sinemaya verdiği emek için Onur Ödülü verildi. Fakat Suzan Avcı’nın sağlık durumu, ödülünü bizzat almasına izin vermedi.

Bu yıl 27’ncisi düzenlenen Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, Türk sinemasının ve tiyatrosunun usta isimlerini bir araya getirdi.

Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen gecede tiyatro ve sinema dünyasının başarılı isimlerine ödülleri takdim edildi.

Gecede Suzan Avcı’nın ödülünü takdim etmek üzere sahneye çıkan isim Perihan Savaş’tı. Ancak 88 yaşındaki usta oyuncu salonda değildi. Onu temsilen kızı Binnaz Avcı sahneye çıktı.

Avcı’nın törene katılamamasının nedeni açıklanınca gecenin en duygusal anlarından biri yaşandı. Yürümekte güçlük çeken Suzan Avcı, kendisini yıllardır tanıyan seyircisinin karşısına tekerlekli sandalyeyle çıkmak istememişti.

Annesi adına ödülü alan Binnaz Avcı ise bu kararın ardındaki sözleri aktarırken duygularına hakim olamadı.

Binnaz Avcı, annesinin “Beni en son gördükleri halimle hatırlasınlar” dediğini anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Perihan Savaş’ın elinden Onur Ödülü’nü alan Binnaz Avcı, annesinin törene neden gelmediğini şu sözlerle açıkladı:

“Annem tekerlekli sandalyeyle gelmek istemedi. ‘Beni en son gördükleri halimle hatırlasınlar’ dedi.”

Annesinin kararını anlatırken sesi titreyen Avcı’nın gözyaşları salondakilere de duygu dolu anlar yaşattı.

Suzan Avcı’nın yıllarca izleyicinin hafızasına güçlü, güzel ve kendinden emin karakterlerle kazındığını düşününce bu isteği çok daha anlamlı hale geldi. Usta oyuncu, sevenlerinin zihninde Yeşilçam filmlerindeki haliyle kalmayı tercih etti.

Binnaz Avcı, annesi adına aldığı Onur Ödülü’nü daha sonra Suzan Avcı’ya teslim etti. Böylece usta oyuncu törene katılamasa da yıllarını verdiği Türk sinemasından gelen bu anlamlı ödüle kavuştu.

Bir dönemin en güçlü kadın karakterlerini canlandıran Suzan Avcı’nın ödülünü evinde kızının elinden aldığı anlar da en az törendeki konuşma kadar duygulandırdı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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