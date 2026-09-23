Tekerlekli Sandalyeyle Gelmek İstemedi: Kötü Kadın Rolleriyle Tanınan Usta Oyuncunun Son Hali Yürek Burktu
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27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nin en duygusal anlarından biri Suzan Avcı’ya ayrılan dakikalarda yaşandı. Yürümekte güçlük çektiği belirtilen 88 yaşındaki usta oyuncu, törene tekerlekli sandalyeyle katılmak istemedi. Onur Ödülü’nü annesi adına Perihan Savaş’ın elinden alan Binnaz Avcı, Suzan Avcı’nın kararını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. “Beni en son gördükleri halimle hatırlasınlar” sözleri salonda duygu dolu anlar yaşattı. Binnaz Avcı daha sonra ödülü annesine teslim etti.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Yeşilçam’da “kötü kadın” rollerinin hakkını veren Suzan Avcı, aslında Türk sinemasının en kendine özgü kadın karakterlerinden bazılarına hayat verdi.
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Bu yıl 27’ncisi düzenlenen Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, Türk sinemasının ve tiyatrosunun usta isimlerini bir araya getirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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