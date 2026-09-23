Şef Sadık Kılıç KYK Yurdunda Kalan Öğrenciler İçin Ocak Kullanmadan Yapabilecekleri Pratik Tarifler Verdi

KYK yurtlarında kalan öğrenciler için en büyük zorluklardan biri, sınırlı mutfak imkanlarıyla dengeli ve ekonomik beslenmek. Yurt yemekleri pek çok öğrenciyi mutlu etmiyor. Odalarda ocak, su ısıtıcı gibi ürünleri de kullanmaları yasak olduğundan yemek pişiremiyorlar. Bu da onları hem pahalı hem sağlıksız yiyeceklere yönlendiriyor. Sosyal medyada şefler ve içerik üreticileri, bu ihtiyaca yönelik pratik çözümler üretmeye devam ediyor.
Bu kez de Şef Sadık Kılıç, pişirme imkanı olmayan öğrenciler için hazırlanabilecek pratik atıştırmalıklar paylaştı. Öğrencilerden gelen geri bildirimler doğrultusunda hazırlanan içerik he öğrencilerin hem velilerin beğenisini topladı.
Dolapta bozulmadan duran malzemelerle sandviç nasıl hazırlanır?
Videoda öne çıkan mantık, uzun süre bozulmadan saklanabilen konserve ürünler ile kısa ömürlü ama lezzet katan taze malzemelerin bir arada kullanılması. Ton balığı, tavuk, nohut, mısır ve közlenmiş biber gibi konserve çeşitleri; ketçap, mayonez ve hardal gibi hazır soslarla birleştirilerek lavaş veya tost ekmeğine sarılıyor. Bu sayede öğrenciler, ocak ya da fırın kullanmadan doyurucu bir öğün hazırlayabiliyor.
Videoda ayrıca marul, roka, domates ve salatalık gibi buzdolabında kısa süreli saklanabilecek taze malzemelerin de sandviçlere eklenmesi öneriliyor. Bütçeyi zorlamamak için zincir marketlerin kendi markalı ürünlerine yönelmek de paylaşımda öne çıkan tavsiyeler arasında yer alıyor. Ayrıca şef konserve ürünlerin açıldıktan sonra hızlıca tüketilmesi, taze malzemelerin de düzenli kontrol edilmesi gerektiğini de hatırlatılıyor.
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