Şef Sadık Kılıç KYK Yurdunda Kalan Öğrenciler İçin Ocak Kullanmadan Yapabilecekleri Pratik Tarifler Verdi

KYK yurtlarında kalan öğrenciler için en büyük zorluklardan biri, sınırlı mutfak imkanlarıyla dengeli ve ekonomik beslenmek. Yurt yemekleri pek çok öğrenciyi mutlu etmiyor. Odalarda ocak, su ısıtıcı gibi ürünleri de kullanmaları yasak olduğundan yemek pişiremiyorlar. Bu da onları hem pahalı hem sağlıksız yiyeceklere yönlendiriyor. Sosyal medyada şefler ve içerik üreticileri, bu ihtiyaca yönelik pratik çözümler üretmeye devam ediyor.

Bu kez de Şef Sadık Kılıç, pişirme imkanı olmayan öğrenciler için hazırlanabilecek pratik atıştırmalıklar paylaştı. Öğrencilerden gelen geri bildirimler doğrultusunda hazırlanan içerik he öğrencilerin hem velilerin beğenisini topladı.

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