Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta: Karadeniz'in Asi Çocuğu Kazım Koyuncu

Artvin'de doğan sanatçı Karadeniz müziğinin içine doğuyor. Küçük yaşlardan beri müzikle ilgileniyor zaten. Ortaokul yıllarında mandolin çaldığı biliniyor hatta. Küçük yaşlarından itibaren müzikle iç içe bir yaşamı var yani.

Üniversite yıllarında müzikle daha da çok ilgilenmeye başlıyor.

İstanbul Üniversitesi'ne başladıktan sonra da müzik hayatında olmaya devam ediyor. Üniversitede tiyatro oyunları için müzikler hazırlıyor. Yani müziği hiç bırakmadan yaşamına devam etmiş.

Daha sonra Dinmeyen adlı grubu kuruyorlar.

Ali Elver'le birlikte Dinmeyen grubunu kuruyorlar. 1992 yılında kurdukları grupla müzik kariyerine profesyonel bir başlangıç yaptı diyebiliriz.