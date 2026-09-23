Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta: Karadeniz'in Asi Çocuğu Kazım Koyuncu
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Kazım Koyuncu kısa yaşamında herkesin sevdiği bir sanatçı olmayı başarabilmiş nadir insanlardan. Karadeniz müziğini herkese sevdiren Kazım Koyuncu'yu yakından tanıyalım mı?
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Kazım Koyuncu 7 Kasım tarihinde dünyaya gelmiş.
Kazım Koyuncu'nun da içinde olduğu Zuğaşi Berepe grubu ilk Lazca rock grubu.
İlk albümünü 2001 yılında Viya! adıyla yayımladı.
Hayde, Koyuncu'nun ikinci albümüydü.
Hayde albümdeki Ben Seni Sevduğumi ve Gelevera Deresi şarkılarını Şevval Sam ile birlikte söylemişti.
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Hastalığına rağmen sahnelerden hiç kopmadı.
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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