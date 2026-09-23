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Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta: Karadeniz'in Asi Çocuğu Kazım Koyuncu

etiket Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta: Karadeniz'in Asi Çocuğu Kazım Koyuncu

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
23.09.2026 - 14:01
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Kazım Koyuncu kısa yaşamında herkesin sevdiği bir sanatçı olmayı başarabilmiş nadir insanlardan. Karadeniz müziğini herkese sevdiren Kazım Koyuncu'yu yakından tanıyalım mı?

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Kazım Koyuncu 7 Kasım tarihinde dünyaya gelmiş.

Kazım Koyuncu 7 Kasım tarihinde dünyaya gelmiş.

Artvin'de doğan sanatçı Karadeniz müziğinin içine doğuyor. Küçük yaşlardan beri müzikle ilgileniyor zaten. Ortaokul yıllarında mandolin çaldığı biliniyor hatta. Küçük yaşlarından itibaren müzikle iç içe bir yaşamı var yani.

Üniversite yıllarında müzikle daha da çok ilgilenmeye başlıyor.

İstanbul Üniversitesi'ne başladıktan sonra da müzik hayatında olmaya devam ediyor. Üniversitede tiyatro oyunları için müzikler hazırlıyor. Yani müziği hiç bırakmadan yaşamına devam etmiş.

Daha sonra Dinmeyen adlı grubu kuruyorlar.

Ali Elver'le birlikte Dinmeyen grubunu kuruyorlar. 1992 yılında kurdukları grupla müzik kariyerine profesyonel bir başlangıç yaptı diyebiliriz.

Kazım Koyuncu'nun da içinde olduğu Zuğaşi Berepe grubu ilk Lazca rock grubu.

Kazım Koyuncu'nun da içinde olduğu Zuğaşi Berepe grubu ilk Lazca rock grubu.

Kazım Koyuncu için önemli adımlardan biri de kurdukları Zuğaşi Berepe grubuydu. Karadeniz müziğini rock müzikle birleştiren grup 2 albüm yayınladı. Farklı tarzları bir araya getirdiği için önemli bir olaydı yani.

Bu grup Kazım Koyuncu'nun kendi müziğini bulmasına yardım etti.  

Kazım Koyuncu sadece geleneksel Karadeniz şarkıları söylemek yerine onları kendine göre yorumlayarak söylemeyi tercih etti. Bu da onun efsane olmasının bir nedeni aslında!

İlk albümünü 2001 yılında Viya! adıyla yayımladı.

Albümde birçok şarkı vardı elbette. Hatta hafızalarımıza kazınan Hey Gidi Karadeniz şarkısı da bu albümde yer alıyordu. 

Onu tanınmasını sağlayan iş Gülbeyaz oldu.

Kazım Koyuncu'nun geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan ise Gülbeyaz dizisiydi. Gülbeyaz dizisinin müziklerini yaptıktan sonra çok daha tanınan biri oldu.

Hayde, Koyuncu'nun ikinci albümüydü.

2004 yılında yayımladığı ikinci albümü Hayde oldu. Bu albümde hepimizin çok severek dinlediği birçok parça vardı zaten.

  • Ben Seni Sevduğumi

  • Gelevera Deresi

  • Denizde Karatı Var

  • Hayde

Hayde albümdeki Ben Seni Sevduğumi ve Gelevera Deresi şarkılarını Şevval Sam ile birlikte söylemişti.

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Hastalığına rağmen sahnelerden hiç kopmadı.

Hastalığına rağmen sahnelerden hiç kopmadı.

Akciğer kanseri teşhisi aldıktan sonra bile konserlerine devam etti. 2005 yılında 33 yaşındayken hayatını kaybetti. 

Öldükten sonra bir albümü daha yayımlandı.

2006 yılında Dünyada Bir Yerdeyim albümü yayımlandı. Daha önceden kaydettiği konser, demolar ve bazı çalışmalar burada yer aldı. 

Kısa hayatına büyük bir müzik kariyeri sığdırdı diyebiliriz.

Kısa bir hayatı olsa da müzikle hep iç içe oldu. Çocukluğundan itibaren başlayan müzik sevdasını hiç terk etmedi. Bu sayede de Karadeniz'in asi çocuğu Kazım Koyuncu, Karadeniz müziğini sevdiren ve daha geniş kitlelere ulaştıran biri olmayı başardı.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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