Unutulmaz Şarkıların Yer Aldığı Hande Yener'in "Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor" Albümünü İnceliyoruz!
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Türkçe pop dediğimizde ilk akla gelen sanatçılardan biri Hande Yener. Hande Yener'in en iyi albümlerinden biri de Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor albümü. İçinde herkesin bildiği birçok şarkı olan albümü birlikte inceleyelim mi?
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Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor albümü, 2004 yılında yayımlanıyor.
Listeye bakınca albümde hiç boş bir şarkı yok!
Klibi ve sözleriyle en çok dikkat eden şarkılardan biri Kırmızı!
Albümdeki birçok şarkıda Fettah Can imzası var.
Albümün bir başka hareketli parçası da Acele Etme!
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Bu Yüzden parçası ise sosyal medya ile tekrar ortaya çıktı!
Albümün duygusal parçaları da var.
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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