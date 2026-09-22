Unutulmaz Şarkıların Yer Aldığı Hande Yener'in "Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor" Albümünü İnceliyoruz!

Albümdeki enerjik ve hareketli parçalardan bahsettik daha çok. Ama albümde birçok duygusal parça da var. Armağan ve Acı Veriyor albümün duygusal tarafını yansıtan şarkılar.

Armağan şarkısının söz ve bestesinde Fettah Can, Sezen Aksu ve Alper Narman imzası var.

Şarkının bu kadar iyi olmasında bu kadar güçlü bir arka planı olması var elbette. Ama bu güçlü söz ve beste Hande Yener'in sesiyle çok daha iyi hale geliyor. Bunun yanında Armağan şarkısı, albümün klip çekilen bir başka şarkısı.

Altan Çetin imzalı Acı Veriyor da albümün duygusal parçalarından.

Albümün en çok bilinen parçalarından biri Acı Veriyor şarkısı. Sözleriyle derinden etkileyen şarkıya da klip çekilmiş. Klibin şarkının görünürlüğünü artıran bir etkisi de var elbette.