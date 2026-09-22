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Unutulmaz Şarkıların Yer Aldığı Hande Yener'in "Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor" Albümünü İnceliyoruz!

etiket Unutulmaz Şarkıların Yer Aldığı Hande Yener'in "Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor" Albümünü İnceliyoruz!

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
22.09.2026 - 18:01
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Türkçe pop dediğimizde ilk akla gelen sanatçılardan biri Hande Yener. Hande Yener'in en iyi albümlerinden biri de Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor albümü. İçinde herkesin bildiği birçok şarkı olan albümü birlikte inceleyelim mi?

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Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor albümü, 2004 yılında yayımlanıyor.

Yazın çıkan albümde hâlâ severek dinlediğimiz birçok şarkı bulunuyor. Zamanında da çok sevilen şarkıların yer aldığı albüm pop müziğinde çığır açan bir albümdü diyebiliriz.

Albümde tek bir tane hit yok!

Albümün hepsi hit desek abartmış olamayız. Peki hangi şarkılar vardı bu albümde?

  • Acı Veriyor

  • Kırmızı

  • Acele Etme

  • Bu Yüzden

  • Armağan

  • Bir İz Gerek

  • Yanındaki Var Ya

  • Savaş Sonrası

  • Acısı Çıkıyor

  • Bence Mutluyduk

  • Bedenim Senin Oldu

  • Hipnoz

  • 24 Saat

  • Hoş Geldiniz

  • Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor

Listeye bakınca albümde hiç boş bir şarkı yok!

Şarkıların hepsi Hande Yener'in en iyileri diyebileceğimiz şarkılar. 16 şarkının çoğu hâlâ severek dinlediğimiz şarkılar zaten! Şarkılar sadece yayımlandığı günlerde değil, şu an bile çok sevilerek dinleniyor ve sıklıkla paylaşılıyor.

Klibi ve sözleriyle en çok dikkat eden şarkılardan biri Kırmızı!

Yayınladığı andan itibaren albümün en favori şarkısı Kırmızı tam Hande Yener'in tarzına uygun bir şarkı. Kırmızı şarkısının bestesi ve sözleri Altan Çetin'e ait. Enerji yükselten şarkılardan biri olan Kırmızı şarkısının sözleri de akılda kalıcı!

Albümdeki birçok şarkıda Fettah Can imzası var.

Albümdeki birçok şarkıda Fettah Can imzası var.

Pek bilinmese de bu albümün birçok şarkısında Fettah Can'ın imzası var. Bedenim Senin Oldu, Bu Yüzden, 24 Saat, Yanındaki Var Ya, Armağan gibi şarkıların söz ve bestesinde Fettah Can'ın yer alıyor.

Armağan şarkısında Sezen Aksu da yer alıyor.

Şarkıların söz ve bestelerinde usta isimlerin olması albümün ikonik olmasının en önemli nedenlerinden zaten! Usta isimlerin sözlerini yazdığı ve bestelediği şarkılar Hande Yener'in sesiyle birleşince böyle unutulmaz bir albüm çıkmış ortaya.

Albümün bir başka hareketli parçası da Acele Etme!

Albümde hareketli birçok parça var. Acele Etme parçası da onlardan biri. Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor albümünün ilk klibi Acele Etme şarkısına çekiliyor. Şarkının bir başka ilginç yanı ise klibinin Roma'da çekilmesi. Daha eğlenceli melodisi ile albümün öne çıkan parçalarından biri.

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Bu Yüzden parçası ise sosyal medya ile tekrar ortaya çıktı!

Albümün bir başka şarkısı ise Bu Yüzden. Zamanında çok sevilse de asıl yükselişini şimdi görüyoruz diyebiliriz. Sosyal medyada bir akımın şarkısı olunca hem çok daha fazla duyuldu hem de yeni neslin de öğrenmesi sağlanmış oldu. Yani çok önceden yayımlansa da şarkı asıl şimdi daha popüler oldu diyebiliriz!

Albümün duygusal parçaları da var.

Albümdeki enerjik ve hareketli parçalardan bahsettik daha çok. Ama albümde birçok duygusal parça da var. Armağan ve Acı Veriyor albümün duygusal tarafını yansıtan şarkılar.

Armağan şarkısının söz ve bestesinde Fettah Can, Sezen Aksu ve Alper Narman imzası var. 

Şarkının bu kadar iyi olmasında bu kadar güçlü bir arka planı olması var elbette. Ama bu güçlü söz ve beste Hande Yener'in sesiyle çok daha iyi hale geliyor. Bunun yanında Armağan şarkısı, albümün klip çekilen bir başka şarkısı.

Altan Çetin imzalı Acı Veriyor da albümün duygusal parçalarından.

Albümün en çok bilinen parçalarından biri Acı Veriyor şarkısı. Sözleriyle derinden etkileyen şarkıya da klip çekilmiş. Klibin şarkının görünürlüğünü artıran bir etkisi de var elbette.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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