Bir Sağlık Çalışanı Gösterdi: Hastanede İlaçlar Alt Kattan Üst Katlara Nasıl Gönderiliyor?

Hastanelerde çalışan personeller, sağlık hizmeti sunarken görünmeyen pek çok lojistik detayı da aynı anda yönetmek zorunda. İlaçların doğru katta doğru zamanda hasta yatağına ulaşması bunlardan biri, hem de acil durumlarda hayati önem taşıyan bir detay.

Sağlık çalışanı olan bir içerik üreticisi, hastanede ilaçların alt kattaki eczaneden üst katlardaki servislere nasıl gönderildiğini gösteren bir video paylaştı. 'En alt kattan en üst kata nasıl mı ilaç gönderiyoruz?' notuyla paylaşılan görüntüler, hastane içi lojistiğe dair ilginç bir detayı gözler önüne serdi.

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