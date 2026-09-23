Sakız Yutunca Ne Olur? Bir İçerik Üreticisi Yıllardır Anlatılan Şehir Efsanesini Çürüttü

Kuşaktan kuşağa aktarılan pek çok sağlık efsanesi var. Bunlardan biri de neredeyse herkesin çocukluğunda duyduğu bir uyarı: 'Sakızı yutarsan midende yedi yıl kalır.' Bu iddia yıllardır tekrarlanmasına rağmen bilimsel olarak hiç sorgulanmadan kuşaktan kuşağa aktarılıyor.
Kimyasal deneyleriyle bilinen 'asitmen' isimli hesap, bu kez tam olarak bu iddiayı test etti. Mide asidinin sakız üzerindeki etkisini gösteren bir deney paylaşan hesap, 'Sakız yutunca ne olur?' sorusuna bilimsel bir yanıt verdi.
Sakız yutunca gerçekte ne oluyor?
Vücudumuz, sakıza esnek yapısını veren 'sakız bazını' diğer yiyecekler gibi parçalayamıyor. Ancak bu, sakızın midede yedi yıl kaldığı anlamına gelmiyor. Sindirilemeyen sakız, sindirim sistemi boyunca büyük ölçüde değişmeden ilerliyor ve normal sindirim süreci içinde dışkıyla birlikte vücuttan atılıyor.Sakız bazı genellikle sentetik kauçuk esaslı polimerlerden oluşuyor; bu yapı, sindirim sistemindeki enzimlerin parçalayabileceği türden değil. Bu yüzden vücut sakızı besin olarak kullanamıyor, olduğu gibi mekanik yollarla dışarı atıyor.
Videodaki deney, asidin sakız üzerindeki etkisini net şekilde gösteriyor. Fakat gerçek sindirim yalnızca mide asidinden ibaret değil; mide hareketleri ve bağırsakların çalışması da bu sürece katkı sağlıyor. Yani 'yuttuğun sakız midende yedi yıl kalır' sözü, bilimsel bir gerçek değil, sadece bir şehir efsanesi. Bununla birlikte sakızı sık sık ya da çok miktarda yutmak yine de önerilmiyor. Çok nadir durumlarda, özellikle kabızlıkla bir arada olduğunda, yutulan sakız bağırsak tıkanıklığına yol açabiliyor.
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