Sakız Yutunca Ne Olur? Bir İçerik Üreticisi Yıllardır Anlatılan Şehir Efsanesini Çürüttü

Kuşaktan kuşağa aktarılan pek çok sağlık efsanesi var. Bunlardan biri de neredeyse herkesin çocukluğunda duyduğu bir uyarı: 'Sakızı yutarsan midende yedi yıl kalır.' Bu iddia yıllardır tekrarlanmasına rağmen bilimsel olarak hiç sorgulanmadan kuşaktan kuşağa aktarılıyor.

Kimyasal deneyleriyle bilinen 'asitmen' isimli hesap, bu kez tam olarak bu iddiayı test etti. Mide asidinin sakız üzerindeki etkisini gösteren bir deney paylaşan hesap, 'Sakız yutunca ne olur?' sorusuna bilimsel bir yanıt verdi.

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