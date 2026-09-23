5 Dizinin Yarıştığı Gecede TRT Dizisi 1 Reytinge Geriledi: 22 Eylül Reyting Sonuçları Açıklandı

Salı akşamının lideri yine Star TV'nin Tuzlu Kahve dizisi oldu. Dizi Total'de 5,57 reyting ve yüzde 17,97 payla birinci olurken, AB'de 7,42 ve 20+ABC1'de 7,40 reytingle de listenin başında yer aldı. Tuzlu Kahve, geçen haftaya göre AB'de 1,20, ABC1'de ise 0,87 puan kazandı.

Kanal D'nin Haysiyet dizisi Total'de 4,27 reytingle ikinci sıraya yerleşti, AB ve ABC1'de ise 4. oldu. Total'de üçüncülük, gündüz kuşağından Müge Anlı ile Tatlı Sert'e gitti. ATV'nin A.B.İ. dizisi de üç kırılımda yükselişe geçti: Total'de 3,32 reytingle 4., AB'de 2,42 ile 7., ABC1'de 3,07 ile 6. sırada yer aldı.

22 Eylül Salı reyting sonuçları:

TOTAL

1) Tuzlu Kahve 5,57

2) Haysiyet 4,27

4) A.B.İ. 3,32

7) Anne Yarısı 3,13

17) Mehmed: Fetihler Sultanı 1,81

AB

1) Tuzlu Kahve 7,42

4) Haysiyet 3,22

7) A.B.İ. 2,42

8) Anne Yarısı 2,27

10) Mehmed: Fetihler Sultanı 1,99

ABC1

1) Tuzlu Kahve 7,40

4) Haysiyet 3,99

6) A.B.İ. 3,07

8) Anne Yarısı 2,75

11) Mehmed: Fetihler Sultanı 2,24