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5 Dizinin Yarıştığı Gecede TRT Dizisi 1 Reytinge Geriledi: 22 Eylül Reyting Sonuçları Açıklandı

5 Dizinin Yarıştığı Gecede TRT Dizisi 1 Reytinge Geriledi: 22 Eylül Reyting Sonuçları Açıklandı

Reyting Mehmed: Fetihler Sultanı Tuzlu Kahve Dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.09.2026 - 11:06
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Salı akşamı Tuzlu Kahve, Haysiyet, A.B.İ., Mehmed: Fetihler Sultanı ve yeni dizi Anne Yarısı aynı gece izleyici karşısına çıktı. Beş dizinin kapıştığı akşamın TİAK verileri açıklandı. Yapımlardan biri tek haftada 1 puandan fazla kaybederken, NOW'ın yeni dizisi ilk bölümüyle listeye girmeyi başardı.

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Mehmed: Fetihler Sultanı, yeni sezonun ikinci bölümünde Total'de 1,81 reytinge geriledi.

Mehmed: Fetihler Sultanı, yeni sezonun ikinci bölümünde Total'de 1,81 reytinge geriledi.

Şubat 2024'ten bu yana TRT 1'de yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı, 15 Eylül'de 4. sezonuyla ekrana döndü. Fatih Sultan Mehmed'i Serkan Çayoğlu'nun canlandırdığı yapımda, yeni sezonla birlikte Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın hikâyesi de işin içine girdi. Nurettin Sönmez, Caner Topçu, Deniz Barut ve Begüm Birgören gibi isimler de kadroya katıldı.

Sezon açılışında Total'de 2,84 reytingle 6. sıraya yerleşen dizi, ikinci bölümde sert bir düşüş yaşadı. Mehmed, 22 Eylül'de Total'de 1,81 reyting ve yüzde 6,78 izlenme payıyla 17. sırada kaldı. Bir haftada kaybedilen puan 1,03 oldu.

AB'de 1,99 reytingle 10., 20+ABC1'de ise 2,24 reytingle 11. sırada yer alan dizi, iki kırılımda da geçen haftanın gerisine düştü. Aynı akşam TRT 1'in yayın akışında Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş arasındaki 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finali de vardı.

NOW'ın yeni dizisi Anne Yarısı, ilk bölümüyle Total'de 3,13 reyting alarak 7. oldu.

NOW'ın yeni dizisi Anne Yarısı, ilk bölümüyle Total'de 3,13 reyting alarak 7. oldu.

Gecenin tek yeni yapımı NOW'da başlayan Anne Yarısı'ydı. Başrollerini Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu'nun paylaştığı dizi, sekiz yıl Alman hapishanesinde kaldıktan sonra kızının yaşadığını öğrenen Ali ile ablasının ölümünün ardından yeğenini büyüten Zeynep'in yollarının kesişmesini anlatıyor.

İlk bölüm Total'de 3,13 reyting ve yüzde 9,61 izlenme payıyla 7. sıraya yerleşti. AB'de 2,27 reyting ve yüzde 7,53 payla 8. olan dizi, 20+ABC1'de de 2,75 reyting ve yüzde 8,13 payla yine 8. sırada tamamladı.

Tuzlu Kahve 4. bölümüyle üç kırılımda da zirvede kaldı, AB'de 7,42 reytinge yükseldi.

Tuzlu Kahve 4. bölümüyle üç kırılımda da zirvede kaldı, AB'de 7,42 reytinge yükseldi.

Salı akşamının lideri yine Star TV'nin Tuzlu Kahve dizisi oldu. Dizi Total'de 5,57 reyting ve yüzde 17,97 payla birinci olurken, AB'de 7,42 ve 20+ABC1'de 7,40 reytingle de listenin başında yer aldı. Tuzlu Kahve, geçen haftaya göre AB'de 1,20, ABC1'de ise 0,87 puan kazandı.

Kanal D'nin Haysiyet dizisi Total'de 4,27 reytingle ikinci sıraya yerleşti, AB ve ABC1'de ise 4. oldu. Total'de üçüncülük, gündüz kuşağından Müge Anlı ile Tatlı Sert'e gitti. ATV'nin A.B.İ. dizisi de üç kırılımda yükselişe geçti: Total'de 3,32 reytingle 4., AB'de 2,42 ile 7., ABC1'de 3,07 ile 6. sırada yer aldı.

22 Eylül Salı reyting sonuçları:

TOTAL

1) Tuzlu Kahve 5,57

2) Haysiyet 4,27

4) A.B.İ. 3,32

7) Anne Yarısı 3,13

17) Mehmed: Fetihler Sultanı 1,81

AB

1) Tuzlu Kahve 7,42

4) Haysiyet 3,22

7) A.B.İ. 2,42

8) Anne Yarısı 2,27

10) Mehmed: Fetihler Sultanı 1,99

ABC1

1) Tuzlu Kahve 7,40

4) Haysiyet 3,99

6) A.B.İ. 3,07

8) Anne Yarısı 2,75

11) Mehmed: Fetihler Sultanı 2,24

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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