Kutsi ve Yasemin Ergene’nin 18 Yıl Sonraki Buluşması Sosyal Medyayı Salladı
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Kutsi, 22 Eylül'de ekrana gelecek Tuzlu Kahve'nin yeni bölümüne konuk oluyor. Dizide Elit karakterini oynayan Yasemin Ergene'yle karşı karşıya gelecek. İkili, 18 yıl önce Doktorlar'da Ela ile Levent olarak oynamıştı, üstelik Levent o dizide Ela'yı tam nikah günü terk etmişti. Yeni sahne tam olarak o unutulmaz ayrılığa gönderme yapıyor.
Gelin birikte bakalım 🥰
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Kutsi'nin Tuzlu Kahve'ye konuk olacağı haberi sosyal medyada gündeme oturdu.
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Sahneden çekilen kısa bir sahne bile dizi daha yayınlanmadan konuşulmaya başlandı.
Kutsi ile Yasemin Ergene, 18 yıl önce Doktorlar'da Levent ile Ela'yı oynamıştı.
Sosyal medya kullanıcıları da bu efsane bir araya gelişi es geçmedi, yorumlar art arda geldi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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