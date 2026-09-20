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Kutsi ve Yasemin Ergene’nin 18 Yıl Sonraki Buluşması Sosyal Medyayı Salladı

Kutsi ve Yasemin Ergene’nin 18 Yıl Sonraki Buluşması Sosyal Medyayı Salladı

Tuzlu Kahve Dizi
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.09.2026 - 10:25
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Kutsi, 22 Eylül'de ekrana gelecek Tuzlu Kahve'nin yeni bölümüne konuk oluyor. Dizide Elit karakterini oynayan Yasemin Ergene'yle karşı karşıya gelecek. İkili, 18 yıl önce Doktorlar'da Ela ile Levent olarak oynamıştı, üstelik Levent o dizide Ela'yı tam nikah günü terk etmişti. Yeni sahne tam olarak o unutulmaz ayrılığa gönderme yapıyor.

Gelin birikte bakalım 🥰

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Kutsi'nin Tuzlu Kahve'ye konuk olacağı haberi sosyal medyada gündeme oturdu.

Kutsi'nin Tuzlu Kahve'ye konuk olacağı haberi sosyal medyada gündeme oturdu.

Star TV'nin Poll Films yapımı dizisi Tuzlu Kahve, dördüncü bölümüyle 22 Eylül Salı akşamı ekrana geliyor. Bölüme konuk olan Kutsi, dizide 'Elit' karakterini canlandıran Yasemin Ergene'yle aynı kareye giriyor.

Sahneden çekilen kısa bir sahne bile dizi daha yayınlanmadan konuşulmaya başlandı.

Kutsi ile Yasemin Ergene, 18 yıl önce Doktorlar'da Levent ile Ela'yı oynamıştı.

Kutsi ile Yasemin Ergene, 18 yıl önce Doktorlar'da Levent ile Ela'yı oynamıştı.

Doktorlar, 2000'lerin en çok konuşulan dizilerinden biriydi ve Levent'le Ela'nın aşkı izleyicinin en çok sahiplendiği hikayelerden biri olmuştu. Levent, dizinin son bölümlerinde Ela'yı tam nikah günü bırakıp gitmişti. Tuzlu Kahve'deki yeni sahne tam olarak bu ayrılığa gönderme yapıyor. 

Yapımcı Polat Yağcı da paylaşımını '18 yıl sonra alınan intikam' diye özetledi.

Sosyal medya kullanıcıları da bu efsane bir araya gelişi es geçmedi, yorumlar art arda geldi.

Sosyal medya kullanıcıları da bu efsane bir araya gelişi es geçmedi, yorumlar art arda geldi.
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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