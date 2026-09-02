Yıllar Sonra Tuzlu Kahve ile Ekranlara Dönen Yasemin Ergene'nin Son Hali Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Yasemin Ergene, oyunculuk kariyerine henüz genç yaşlarda adım atmış ve kısa sürede ekranların en sevilen yüzlerinden biri olmayı başarmıştı. Koçum Benim, Vizontele Tuuba, Ah Be İstanbul ve Aşk Oyunu gibi yapımlarda rol alan Ergene’nin kariyerindeki asıl kırılma noktası ise 2006 yılında yayın hayatına başlayan Doktorlar dizisi oldu. Dizide hayat verdiği idealist cerrah Ela Altındağ karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, dönemin en popüler isimleri arasına girdi.

Kutsi’nin canlandırdığı Levent karakteriyle yaşadığı aşk, Ela’nın mesleki mücadelesi ve dizinin hastane koridorlarında geçen hikayesi yıllarca ilgiyle takip edildi. Aradan geçen zamana rağmen tekrar bölümleri izlenen Doktorlar, Yasemin Ergene’nin de geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı. Ancak oyuncu, kariyerinin en parlak dönemlerinden birinde ekranlara veda etmeyi seçti.

2009 yılında iş insanı İzzet Özilhan’la tanışan Ergene, 2011’de evlenmesinin ardından aile hayatına odaklandı. Çiftin Emine ve Ela adında iki kızları dünyaya gelirken Yasemin Ergene de setlerden uzak kaldığı yıllarda cemiyet hayatının ve sosyal medyanın yakından takip edilen isimlerinden biri haline geldi. Lüks markalarla yaptığı iş birlikleri ve stil tercihleriyle gündeme gelen Ergene, kendisine yöneltilen “Oyunculuğa dönecek misiniz?” sorularına uzun süre olumsuz yanıt verdi.