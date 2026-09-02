Yıllar Sonra Tuzlu Kahve ile Ekranlara Dönen Yasemin Ergene'nin Son Hali Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
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Doktorlar dizisinde hayat verdiği Ela karakteriyle bir döneme damga vuran Yasemin Ergene, yıllar sonra ekranlara geri döndü. Uzun süre ailesine odaklanarak oyunculuktan uzak kalan Ergene, Tuzlu Kahve dizisiyle setlere dönüş yaptı. Yeni karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncunun ilk bölümdeki görüntüsü ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Kimileri Ergene’nin yıllar içindeki değişimini doğal bulurken kimileri de yüzündeki farklılığın estetik işlemlerden kaynaklandığını öne sürdü. Gelin, Yasemin Ergene’nin Doktorlar'dan Tuzlu Kahve'ye uzanan kariyerine ve çok konuşulan son haline birlikte bakalım.
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Bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinin Ela’sı geri döndü!
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Yasemin Ergene, yıllar süren bu arada yalnızca bir kez eski karakteri Ela’yla izleyici karşısına çıktı.
Tuzlu Kahve'nin ilk bölümünden paylaşılan kareler, Yasemin Ergene’nin yıllar içindeki değişimini de sosyal medyanın gündemine taşıdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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