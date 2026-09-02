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Yıllar Sonra Tuzlu Kahve ile Ekranlara Dönen Yasemin Ergene'nin Son Hali Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Yıllar Sonra Tuzlu Kahve ile Ekranlara Dönen Yasemin Ergene'nin Son Hali Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.09.2026 - 13:22
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Doktorlar dizisinde hayat verdiği Ela karakteriyle bir döneme damga vuran Yasemin Ergene, yıllar sonra ekranlara geri döndü. Uzun süre ailesine odaklanarak oyunculuktan uzak kalan Ergene, Tuzlu Kahve dizisiyle setlere dönüş yaptı. Yeni karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncunun ilk bölümdeki görüntüsü ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Kimileri Ergene’nin yıllar içindeki değişimini doğal bulurken kimileri de yüzündeki farklılığın estetik işlemlerden kaynaklandığını öne sürdü. Gelin, Yasemin Ergene’nin Doktorlar'dan Tuzlu Kahve'ye uzanan kariyerine ve çok konuşulan son haline birlikte bakalım.

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Bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinin Ela’sı geri döndü!

Bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinin Ela’sı geri döndü!

Yasemin Ergene, oyunculuk kariyerine henüz genç yaşlarda adım atmış ve kısa sürede ekranların en sevilen yüzlerinden biri olmayı başarmıştı. Koçum Benim, Vizontele Tuuba, Ah Be İstanbul ve Aşk Oyunu gibi yapımlarda rol alan Ergene’nin kariyerindeki asıl kırılma noktası ise 2006 yılında yayın hayatına başlayan Doktorlar dizisi oldu. Dizide hayat verdiği idealist cerrah Ela Altındağ karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, dönemin en popüler isimleri arasına girdi.

Kutsi’nin canlandırdığı Levent karakteriyle yaşadığı aşk, Ela’nın mesleki mücadelesi ve dizinin hastane koridorlarında geçen hikayesi yıllarca ilgiyle takip edildi. Aradan geçen zamana rağmen tekrar bölümleri izlenen Doktorlar, Yasemin Ergene’nin de geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı. Ancak oyuncu, kariyerinin en parlak dönemlerinden birinde ekranlara veda etmeyi seçti.

2009 yılında iş insanı İzzet Özilhan’la tanışan Ergene, 2011’de evlenmesinin ardından aile hayatına odaklandı. Çiftin Emine ve Ela adında iki kızları dünyaya gelirken Yasemin Ergene de setlerden uzak kaldığı yıllarda cemiyet hayatının ve sosyal medyanın yakından takip edilen isimlerinden biri haline geldi. Lüks markalarla yaptığı iş birlikleri ve stil tercihleriyle gündeme gelen Ergene, kendisine yöneltilen “Oyunculuğa dönecek misiniz?” sorularına uzun süre olumsuz yanıt verdi.

Yasemin Ergene, yıllar süren bu arada yalnızca bir kez eski karakteri Ela’yla izleyici karşısına çıktı.

Yasemin Ergene, yıllar süren bu arada yalnızca bir kez eski karakteri Ela’yla izleyici karşısına çıktı.

Ünlü oyuncu, 2019 yılında Mucize Doktor dizisine bir bölümlüğüne konuk olmuştu. Ergene’nin yıllar sonra yeniden doktor önlüğünü giyerek Ela karakterine hayat vermesi, Doktorlar izleyicilerine büyük bir nostalji yaşattı. Bu kısa konukluğun ardından herhangi bir projede rol almayan Ergene, oyunculuğa kalıcı olarak dönmedi ve yeniden setlerden uzaklaştı.

İzzet Özilhan ile 2011 yılında başlayan evliliğini Eylül 2025’te anlaşmalı olarak sonlandıran oyuncu, boşanmanın ardından yeniden kızlık soyadı Ergene’yi kullanmaya başladı. Hayatında yeni bir sayfa açan Yasemin Ergene’nin aynı dönemde gelen dizi tekliflerini değerlendirmeye aldığı öne sürüldü. Merakla beklenen karar kısa süre sonra netleşti ve Ergene, 17 yıllık aranın ardından Tuzlu Kahve dizisinin kadrosuna katıldı.

Star TV’de yayınlanan romantik komedi ve aile draması türündeki Tuzlu Kahve, yıllardır birbirine düşman olan iki ailenin çocukları üzerinden gelişen aşk hikayelerini konu alıyor. Eda Ece, Buğra Gülsoy, Nebahat Çehre, Binnur Kaya, Şevval Sam, Sarp Apak, Ceren Moray ve Enis Arıkan gibi pek çok ünlü ismi buluşturan dizide Yasemin Ergene, Elit karakterine hayat veriyor. 

Ergene’nin yıllar sonra setlere dönmesi kadar projeden kazanacağı iddia edilen ücret de gündem olmuştu. Oyuncunun bölüm başına 2 milyon TL, ayda ise yaklaşık 8 milyon TL kazanacağı öne sürülmüştü. Ancak bu rakamın Yasemin Ergene ya da yapım şirketi tarafından resmen doğrulanmadığını da belirtelim.

Tuzlu Kahve'nin ilk bölümünden paylaşılan kareler, Yasemin Ergene’nin yıllar içindeki değişimini de sosyal medyanın gündemine taşıdı.

Tuzlu Kahve'nin ilk bölümünden paylaşılan kareler, Yasemin Ergene’nin yıllar içindeki değişimini de sosyal medyanın gündemine taşıdı.

Doktorlar'daki Ela haliyle hafızalara kazınan oyuncuyu uzun bir aradan sonra yeniden bir dizi karakteri olarak gören izleyiciler, Ergene’nin yüzündeki değişime dikkat çekti. Saç stili, makyajı ve daha keskin hale gelen yüz hatları nedeniyle eski görüntüleri yeniden paylaşılmaya başlanan oyuncu hakkında kısa sürede yüzlerce yorum yapıldı.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı aradan neredeyse yirmi yıl geçtiğini hatırlatarak Ergene’nin değişimini son derece doğal buldu. Oyuncunun yıllar içerisinde yalnızca tarzını ve makyaj alışkanlıklarını değiştirdiğini düşünenler, 40 yaşındaki Ergene’nin hala oldukça genç göründüğünü ve yıllara meydan okuduğunu savundu. Özellikle Doktorlar döneminden kalan görüntülerle bugünkü profesyonel çekimlerin karşılaştırılmasının yanıltıcı olabileceğini söyleyenler de oldu.

Bazı kullanıcılar ise Ergene’nin yüz hatlarındaki farklılığın yalnızca yaş, makyaj ya da kilo değişimiyle açıklanamayacağını öne sürdü. Oyuncunun çeşitli estetik işlemler yaptırmış olabileceğini iddia edenler, “Çok değişmiş”, “Tanımakta zorlandım” ve “Estetik yakışmış” benzeri yorumlarda bulundu. İlk bölüm karelerine gelen yorumlarda da özellikle bu değişimin öne çıktığı görüldü.

Yıllardır özlenen Ela bambaşka bir karakterle ekranlara döndü... Yasemin Ergene hem oyunculuğu hem de yıllar içindeki değişimiyle daha ilk bölümden gündemin merkezine yerleşti!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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