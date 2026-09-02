Hülya Koçyiğit’in Torunu Aslışah Alkoçlar’ın Çocukları Dubai’de Okula Başladı!

Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’ın kızı Gülşah Alkoçlar’ın küçük kızı olan Aslışah, aynı zamanda Engin Altan Düzyatan’ın eşi Neslişah Alkoçlar’ın da kardeşi. Çocukluğundan bu yana Türkiye’nin en tanınmış ailelerinden birinin üyesi olarak göz önünde büyüyen Alkoçlar, zaman içerisinde kendi kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla da geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

Sağlıklı yaşam ve spor alanına yönelen Aslışah Alkoçlar, kurduğu markalar ve girişimleriyle iş dünyasında da adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabında antrenmanlarından günlük yaşamına, seyahatlerinden çocuklarıyla geçirdiği anlara kadar hayatından pek çok kesit paylaşan Alkoçlar, özellikle anne olduktan sonra aile hayatıyla daha sık gündeme gelmeye başladı.