article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hülya Koçyiğit’in Torunu Aslışah Alkoçlar’ın Çocukları Dubai’de Okula Başladı!

Hülya Koçyiğit’in Torunu Aslışah Alkoçlar’ın Çocukları Dubai’de Okula Başladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.09.2026 - 12:49
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yeşilçam’ın efsane ismi Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar, uzun süredir eşi Kaan Demirağ ve çocuklarıyla Dubai’de yaşamını sürdürüyor. 2021 yılında dünyaevine giren çift, oğulları Cem ve kızları Ada’yla kurdukları aile düzenini de sık sık sosyal medyaya taşıyor. Bir süredir tatil için Londra’da bulunan aile, yeni eğitim döneminin başlamasıyla yeniden Dubai’ye döndü. Cem ve Ada, okul formalarını giyerek Dubai’deki okullarında yeni eğitim yılına başladı. Çocuklarının ilk gün heyecanını paylaşan Alkoçlar’ın aile kareleri kısa sürede ilgi gördü. Gelin, Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ’ın Dubai’de kurdukları yaşamın detaylarına birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar, cemiyet hayatının en yakından takip edilen isimlerinden biri.

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar, cemiyet hayatının en yakından takip edilen isimlerinden biri.

Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’ın kızı Gülşah Alkoçlar’ın küçük kızı olan Aslışah, aynı zamanda Engin Altan Düzyatan’ın eşi Neslişah Alkoçlar’ın da kardeşi. Çocukluğundan bu yana Türkiye’nin en tanınmış ailelerinden birinin üyesi olarak göz önünde büyüyen Alkoçlar, zaman içerisinde kendi kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla da geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

Sağlıklı yaşam ve spor alanına yönelen Aslışah Alkoçlar, kurduğu markalar ve girişimleriyle iş dünyasında da adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabında antrenmanlarından günlük yaşamına, seyahatlerinden çocuklarıyla geçirdiği anlara kadar hayatından pek çok kesit paylaşan Alkoçlar, özellikle anne olduktan sonra aile hayatıyla daha sık gündeme gelmeye başladı.

Aslışah Alkoçlar, iş insanı Kaan Demirağ’la Şubat 2021’de aile arasında düzenlenen sade bir törenle hayatını birleştirdi.

Aslışah Alkoçlar, iş insanı Kaan Demirağ’la Şubat 2021’de aile arasında düzenlenen sade bir törenle hayatını birleştirdi.

Gıda sektöründe faaliyet gösteren Demirağ ailesinin üyelerinden Kaan Demirağ ile Aslışah Alkoçlar, evliliklerinden kısa bir süre sonra ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Çiftin oğulları Cem, Eylül 2021’de dünyaya geldi. Aile, Şubat 2023’te doğan kızları Ada’yla birlikte dört kişiye çıktı.

Çocuklarının dünyaya gelmesinin ardından Türkiye ile Dubai arasında yaşamaya başlayan çift, yaklaşık üç yıl önce düzenlerini tamamen Dubai’ye taşıdı. İş hayatlarını ve aile düzenlerini burada sürdüren Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ, çocuklarının eğitim hayatı için de Dubai’yi tercih etti. Alkoçlar’ın sosyal medya profilinde de yaşam merkezinin Dubai olduğu görülüyor.

Aile zaman zaman İstanbul ve Londra’da bulunsa da esas düzenlerini Dubai’de sürdürüyor. Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz dönemde eşi ve çocuklarıyla Londra’da kaldıkları evden de paylaşımlar yapmıştı. Bu kareler ailenin İngiltere’ye taşındığı yorumlarını beraberinde getirse de Cem ile Ada’nın yeni eğitim dönemine Dubai’de başlaması, ailenin merkezinin değişmediğini ortaya koydu.

Aslışah Alkoçlar’ın ablası Neslişah Alkoçlar ile eşi Engin Altan Düzyatan’ın da çocuklarının eğitimi için Dubai’ye taşınması, aileyi yeniden aynı şehirde buluşturmuştu. Aslışah Alkoçlar’ın ablasını Dubai’ye yerleşmeye teşvik ettiği öne sürülürken, iki kardeşin aileleriyle birlikte şehirde kurdukları yeni düzen de magazin gündeminde geniş yer buldu.

Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ, bu kez çocukları Cem ve Ada’nın Dubai’deki okul heyecanıyla gündeme geldi.

Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ, bu kez çocukları Cem ve Ada’nın Dubai’deki okul heyecanıyla gündeme geldi.

Dubai’de 2026-2027 eğitim yılının başlamasıyla birlikte Cem ve Ada da okul formalarını giydi. Eylül 2021 doğumlu Cem ile Şubat 2023’te dünyaya gelen Ada’nın okulun ilk gününde çekilen fotoğrafları, anneleri Aslışah Alkoçlar tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı. Çocuklarının bu özel gününü ölümsüzleştiren çift, Cem ve Ada’yı okulun ilk gününde yalnız bırakmadı. 

Yeni eğitim dönemine Dubai’de başlayan kardeşlerin okul formaları içindeki halleri dikkat çekerken, Cem’in kısa süre içerisinde 5 yaşına basacak olması da takipçileri şaşırttı. Henüz 3 yaşındaki Ada da okul öncesi eğitim hayatına ilk adımlarını atarken iki kardeşin heyecanı fotoğraflara yansıdı. Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ’ın çocuklarıyla birlikte verdiği aile pozları kısa sürede ilgi gördü.

 2021 yılında evlenen ve kısa süre içerisinde iki çocuk sahibi olan Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ, Dubai’de kurdukları yaşamlarını artık çocuklarının eğitim düzenine göre şekillendiriyor. 

Yaz döneminde Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan aile, yeni eğitim yılının başlamasıyla yeniden Dubai’deki düzenine döndü. Cem ve Ada’nın okulun ilk gününden gelen sevimli kareleri de Alkoçlar-Demirağ ailesinin yaşadığı heyecanı gözler önüne serdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın