Hülya Koçyiğit’in Torunu Aslışah Alkoçlar’ın Çocukları Dubai’de Okula Başladı!
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Yeşilçam’ın efsane ismi Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar, uzun süredir eşi Kaan Demirağ ve çocuklarıyla Dubai’de yaşamını sürdürüyor. 2021 yılında dünyaevine giren çift, oğulları Cem ve kızları Ada’yla kurdukları aile düzenini de sık sık sosyal medyaya taşıyor. Bir süredir tatil için Londra’da bulunan aile, yeni eğitim döneminin başlamasıyla yeniden Dubai’ye döndü. Cem ve Ada, okul formalarını giyerek Dubai’deki okullarında yeni eğitim yılına başladı. Çocuklarının ilk gün heyecanını paylaşan Alkoçlar’ın aile kareleri kısa sürede ilgi gördü. Gelin, Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ’ın Dubai’de kurdukları yaşamın detaylarına birlikte bakalım.
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Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar, cemiyet hayatının en yakından takip edilen isimlerinden biri.
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Aslışah Alkoçlar, iş insanı Kaan Demirağ’la Şubat 2021’de aile arasında düzenlenen sade bir törenle hayatını birleştirdi.
Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ, bu kez çocukları Cem ve Ada’nın Dubai’deki okul heyecanıyla gündeme geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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