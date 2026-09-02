İğne İpliğe Döndü: Tuğçe Kandemir Verdiği Kilolarla Şoklara Soktu!

Mersin Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olan Kandemir, öğretmen olarak atanmayı beklediği dönemde müzikle ilgilenmeye başladı. O günlerde amatör imkanlarla kaydettiği “Bu Benim Öyküm”ün internette hızla yayılması, hayatının yönünü bir gecede değiştirdi. Milyonlarca kez dinlenen şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Kandemir, kısa sürede profesyonel müzik dünyasına adım attı.

Özellikle aşk acısı ve hüzün temalı şarkılarıyla kendine has bir dinleyici kitlesi oluşturan sanatçı; “İçimdeki Sen”, “Ah Ellerim Kırılaydı”, “Yanlış”, “Kurban Olduğum” ve “Gülü Soldurmam” gibi pek çok parçaya imza attı. Güçlü sesi kadar doğal tavırları ve konserlerinde dinleyicileriyle kurduğu samimi iletişimle de sevilen Kandemir, son yıllarda Türkiye’nin dört bir yanında verdiği konserlerle dinleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.