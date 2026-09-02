İğne İpliğe Döndü: Tuğçe Kandemir Verdiği Kilolarla Şoklara Soktu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
“Bu Benim Öyküm” şarkısıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Tuğçe Kandemir, son dönemde hem annelik heyecanı hem de sahne performanslarıyla gündemdeydi. Doğumun ardından aldığı kilolar ve tercih ettiği konser kıyafetleri nedeniyle sosyal medyada acımasız eleştirilere maruz kalan ünlü şarkıcı, bu kez değişimiyle dikkat çekti. Tokat’ta verdiği konserde sahneye çıkan Kandemir’in gözle görülür şekilde zayıfladığı fark edildi. Adeta iğne ipliğe dönen şarkıcının yenilenen imajı ve yüksek enerjisi de takipçilerinden tam not aldı. Gelin, Tuğçe Kandemir’in kariyerinden annelik sürecine ve çok konuşulan değişimine birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tuğçe Kandemir, yıllar önce yaşadığı ayrılığın ardından yazdığı “Bu Benim Öyküm” şarkısıyla hayatımıza hızlı bir giriş yapmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tuğçe Kandemir’in hayatı, müzik kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatında yaşadığı güzel gelişmelerle de epey değişti.
Bir süredir fiziksel görünümü üzerinden eleştirilen Tuğçe Kandemir, son konserindeki değişimiyle görenleri şaşırttı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın