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İğne İpliğe Döndü: Tuğçe Kandemir Verdiği Kilolarla Şoklara Soktu!

İğne İpliğe Döndü: Tuğçe Kandemir Verdiği Kilolarla Şoklara Soktu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.09.2026 - 12:06
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“Bu Benim Öyküm” şarkısıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Tuğçe Kandemir, son dönemde hem annelik heyecanı hem de sahne performanslarıyla gündemdeydi. Doğumun ardından aldığı kilolar ve tercih ettiği konser kıyafetleri nedeniyle sosyal medyada acımasız eleştirilere maruz kalan ünlü şarkıcı, bu kez değişimiyle dikkat çekti. Tokat’ta verdiği konserde sahneye çıkan Kandemir’in gözle görülür şekilde zayıfladığı fark edildi. Adeta iğne ipliğe dönen şarkıcının yenilenen imajı ve yüksek enerjisi de takipçilerinden tam not aldı. Gelin, Tuğçe Kandemir’in kariyerinden annelik sürecine ve çok konuşulan değişimine birlikte bakalım.

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Tuğçe Kandemir, yıllar önce yaşadığı ayrılığın ardından yazdığı “Bu Benim Öyküm” şarkısıyla hayatımıza hızlı bir giriş yapmıştı.

Tuğçe Kandemir, yıllar önce yaşadığı ayrılığın ardından yazdığı “Bu Benim Öyküm” şarkısıyla hayatımıza hızlı bir giriş yapmıştı.

Mersin Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olan Kandemir, öğretmen olarak atanmayı beklediği dönemde müzikle ilgilenmeye başladı. O günlerde amatör imkanlarla kaydettiği “Bu Benim Öyküm”ün internette hızla yayılması, hayatının yönünü bir gecede değiştirdi. Milyonlarca kez dinlenen şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Kandemir, kısa sürede profesyonel müzik dünyasına adım attı.

Özellikle aşk acısı ve hüzün temalı şarkılarıyla kendine has bir dinleyici kitlesi oluşturan sanatçı; “İçimdeki Sen”, “Ah Ellerim Kırılaydı”, “Yanlış”, “Kurban Olduğum” ve “Gülü Soldurmam” gibi pek çok parçaya imza attı. Güçlü sesi kadar doğal tavırları ve konserlerinde dinleyicileriyle kurduğu samimi iletişimle de sevilen Kandemir, son yıllarda Türkiye’nin dört bir yanında verdiği konserlerle dinleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.

Tuğçe Kandemir’in hayatı, müzik kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatında yaşadığı güzel gelişmelerle de epey değişti.

Tuğçe Kandemir’in hayatı, müzik kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatında yaşadığı güzel gelişmelerle de epey değişti.

Kandemir, Abdullah Karatay’dan Kapadokya’da aldığı evlilik teklifinin ardından Aralık 2023’te nikah masasına oturdu. Çift, 12 Aralık 2024 tarihinde oğulları Demir’i kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Hamileliğini ve doğum sürecini zaman zaman takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, oğlu dünyaya geldikten kısa bir süre sonra yeniden sahnelere döndü.

Ancak Kandemir’in doğum sonrasındaki görüntüsü ve sahnede tercih ettiği kıyafetler, bir süre sosyal medyada acımasız yorumların hedefi oldu. Aldığı kilolar üzerinden eleştirilen şarkıcının kıyafetleri de her konserinin ardından uzun uzun tartışıldı. Kandemir ise fiziksel görünümü üzerinden yapılan yorumlara rağmen üretmeye ve konserlerine devam etti.

Ünlü şarkıcının 30 Ağustos 2025’te Tekirdağ’ın Saray ilçesinde verdiği konserde yaşadığı talihsiz kaza da benzer yorumları yeniden beraberinde getirmişti. Sahneye çıktığı sırada ayakkabısının topuğu uzun elbisesine takılan Kandemir, dengesini kaybederek yere düşmüştü. Bazı sosyal medya hesapları yaşanan kazayı şarkıcının kilosuna ve kıyafetine bağlasa da düşüşün asıl nedeninin topuğunun elbisesine takılması olduğu görüntülere yansımıştı. Görevlilerin yardımıyla ayağa kalkan Kandemir, “Sağlam geldim değil mi?” diyerek yaşadığı kazayı espriye vurmuş ve konserine kaldığı yerden devam etmişti.

Bir süredir fiziksel görünümü üzerinden eleştirilen Tuğçe Kandemir, son konserindeki değişimiyle görenleri şaşırttı.

Bir süredir fiziksel görünümü üzerinden eleştirilen Tuğçe Kandemir, son konserindeki değişimiyle görenleri şaşırttı.

Tokat’ta sahneye çıkan ünlü şarkıcının gözle görülür şekilde kilo verdiği ve imajını yenilediği dikkatlerden kaçmadı. Fit görünümü, sahnedeki yüksek enerjisi ve tercih ettiği kıyafetle daha önceki konserlerinden oldukça farklı görünen Kandemir’in son hali, kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı.

Kandemir’in eski ve yeni görüntülerini karşılaştıran sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcının adeta iğne ipliğe döndüğünü söyledi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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