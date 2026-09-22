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Halef'te Geçirdiği Kaza Sonrası Kimliğini Kaybeden Yıldız, Serra Olarak Geri Dönüyor

Halef'te Geçirdiği Kaza Sonrası Kimliğini Kaybeden Yıldız, Serra Olarak Geri Dönüyor

yerli dizi Now TV Halef: Köklerin Çağrısı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.09.2026 - 19:36
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NOW'un Most Production imzalı dizisi 'Halef: Köklerin Çağrısı' yeni sezonuna bir kimlik değişimiyle giriyor. Biran Damla Yılmaz'ın canlandırdığı Yıldız, geçirdiği kaza sonrası Serra'ya dönüşüyor. Oyuncu bu dönüşüme nasıl hazırlandığını ilk kez anlattı.

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Kaza sonrası hafızasını kaybeden Yıldız, ikinci sezonda Serra kimliğiyle ekrana dönüyor.

Kaza sonrası hafızasını kaybeden Yıldız, ikinci sezonda Serra kimliğiyle ekrana dönüyor.

NOW'un Most Production imzası taşıyan dizisi 'Halef: Köklerin Çağrısı', ikinci sezonuyla 24 Eylül Perşembe akşamı ekrana dönüyor. Yeni sezonun en büyük değişikliği ise doğrudan başrolde yaşanıyor: Biran Damla Yılmaz'ın canlandırdığı Yıldız, geçirdiği kaza sonrası Serra adıyla bambaşka bir kadına dönüşüyor.

Yapımcılığını Gül Oğuz'un üstlendiği dizide Yıldız, kazanın ardından geçmişine dair hiçbir şey hatırlamıyor. Bu noktadan sonra seyirci, uzun süredir tanıdığı karakteri Serra kimliğiyle yeniden tanımaya başlayacak. Dizinin yeni sezonu da bu dönüşümün etrafında kuruluyor.

Biran Damla Yılmaz, Serra için beden dilini ve konuşma ritmini sıfırdan çalıştığını anlattı.

Biran Damla Yılmaz, Serra için beden dilini ve konuşma ritmini sıfırdan çalıştığını anlattı.

Biran Damla Yılmaz, yeni karakter için yalnızca saç, makyaj ve kostüm değişikliğiyle yetinilmediğini; Serra'nın beden dilinin, konuşma ritminin ve hayata bakışının da baştan çalışıldığını söyledi.

Oyuncu, sürecin kendisi için alışılmadık olduğunu şu sözlerle aktardı: 'Yıldız'ı mı oynuyorum, yoksa bambaşka bir kadını mı? diye düşündüğüm çok ilginç bir süreç oldu.'

Yılmaz, Serra'yı kurarken kendisine tek bir soru sorduğunu belirtti: 'Geçmişini hatırlamayan Yıldız nasıl bir kadın olurdu?'

Karakterin hafızası silinse de bazı duyguların ve reflekslerin yerinde kaldığını anlatan oyuncu, eski Yıldız'ın izlerini ince detaylarla koruduklarını söyledi: 'Bazen bir bakışta, bazen açıklayamadığı bir huzursuzlukta eski Yıldız'dan küçücük izler bırakıyoruz.'

Yılmaz'a göre yeni sezonun asıl oyunculuk sınavı, kendi bildiklerini karaktere unutturmaktı. Oyuncu bu zorluğu, 'Ben biliyorum ama karakter bilmiyor. Benim bildiklerimi karakterin bilmesine izin vermemem gerekiyordu' sözleriyle özetledi.

Yeni sezonda hikâye, Serhat'ın hafızasını kaybeden Yıldız'ı yeniden bulma mücadelesi üzerine kuruluyor.

Yeni sezonda hikâye, Serhat'ın hafızasını kaybeden Yıldız'ı yeniden bulma mücadelesi üzerine kuruluyor.

Dizinin yeni sezonunda seyirci, İlhan Şen'in canlandırdığı Serhat'ın geçmişini hatırlamayan Yıldız'ı yeniden bulma ve aşklarına yeniden kavuşma mücadelesine tanıklık edecek. Yani ekranda, tanıdık bir çiftin baştan başlayan hikâyesi olacak.

Öte yandan Halef: Köklerin Çağrısı, ikinci sezonuna kadro değişiklikleriyle giriyor. İlk sezonda Melek karakterini canlandıran Aybüke Pusat'ın veda ettiği dizinin kadrosuna yaz boyunca birçok yeni isim dahil olmuş, yayın tarihi de bir kez ertelenmişti. Bu nedenle yeni sezon, hem hikâye hem de kadro açısından ilk sezondan belirgin biçimde farklı bir tabloyla açılıyor.

'Halef: Köklerin Çağrısı'nın yeni sezonu 24 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de NOW ekranlarında başlıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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