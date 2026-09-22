Halef'te Geçirdiği Kaza Sonrası Kimliğini Kaybeden Yıldız, Serra Olarak Geri Dönüyor
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NOW'un Most Production imzalı dizisi 'Halef: Köklerin Çağrısı' yeni sezonuna bir kimlik değişimiyle giriyor. Biran Damla Yılmaz'ın canlandırdığı Yıldız, geçirdiği kaza sonrası Serra'ya dönüşüyor. Oyuncu bu dönüşüme nasıl hazırlandığını ilk kez anlattı.
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Kaza sonrası hafızasını kaybeden Yıldız, ikinci sezonda Serra kimliğiyle ekrana dönüyor.
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Biran Damla Yılmaz, Serra için beden dilini ve konuşma ritmini sıfırdan çalıştığını anlattı.
Yeni sezonda hikâye, Serhat'ın hafızasını kaybeden Yıldız'ı yeniden bulma mücadelesi üzerine kuruluyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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