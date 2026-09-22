Halef'te Geçirdiği Kaza Sonrası Kimliğini Kaybeden Yıldız, Serra Olarak Geri Dönüyor

Biran Damla Yılmaz, yeni karakter için yalnızca saç, makyaj ve kostüm değişikliğiyle yetinilmediğini; Serra'nın beden dilinin, konuşma ritminin ve hayata bakışının da baştan çalışıldığını söyledi.

Oyuncu, sürecin kendisi için alışılmadık olduğunu şu sözlerle aktardı: 'Yıldız'ı mı oynuyorum, yoksa bambaşka bir kadını mı? diye düşündüğüm çok ilginç bir süreç oldu.'

Yılmaz, Serra'yı kurarken kendisine tek bir soru sorduğunu belirtti: 'Geçmişini hatırlamayan Yıldız nasıl bir kadın olurdu?'

Karakterin hafızası silinse de bazı duyguların ve reflekslerin yerinde kaldığını anlatan oyuncu, eski Yıldız'ın izlerini ince detaylarla koruduklarını söyledi: 'Bazen bir bakışta, bazen açıklayamadığı bir huzursuzlukta eski Yıldız'dan küçücük izler bırakıyoruz.'

Yılmaz'a göre yeni sezonun asıl oyunculuk sınavı, kendi bildiklerini karaktere unutturmaktı. Oyuncu bu zorluğu, 'Ben biliyorum ama karakter bilmiyor. Benim bildiklerimi karakterin bilmesine izin vermemem gerekiyordu' sözleriyle özetledi.