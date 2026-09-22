Üç Bacak, Dört Ayak ve On Altı Parmak: 1900'lerdeki Sirklerin Aranan İsmi, Frank Lentini

Francesco Lentini, 1889'da Sicilya'nın Rosolini kasabasında, on iki çocuklu bir çiftçi ailesinin beşinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Doğumunda tam ayrışmamış bir paraziter ikiz taşıyordu; bu nedenle üç bacağı, dört ayağı ve on altı ayak parmağı vardı.

Ailesi durumu kabullenmekte zorlandı ve çocukluğu başkalarının yanında geçti. Bir dönem kendi bedeninden nefret ettiğini söyleyen Lentini'nin hayatı, engelli çocuklar için açılmış bir yurtta tamamen değişti. Sonrasında kırk yıl boyunca dünyanın en büyük sirklerinde sahne aldı, futbol oynadı, kendi arabasını kullandı ve espriyle cevap verdiği röportajlarla tanındı. Geride bıraktığı cümle ise şuydu: 'Hiç şikâyet etmedim.'

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