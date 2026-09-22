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Üç Bacak, Dört Ayak ve On Altı Parmak: 1900'lerdeki Sirklerin Aranan İsmi, Frank Lentini

Üç Bacak, Dört Ayak ve On Altı Parmak: 1900'lerdeki Sirklerin Aranan İsmi, Frank Lentini

İtalya
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
22.09.2026 - 20:01
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Francesco Lentini, 1889'da Sicilya'nın Rosolini kasabasında, on iki çocuklu bir çiftçi ailesinin beşinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Doğumunda tam ayrışmamış bir paraziter ikiz taşıyordu; bu nedenle üç bacağı, dört ayağı ve on altı ayak parmağı vardı. 

Ailesi durumu kabullenmekte zorlandı ve çocukluğu başkalarının yanında geçti. Bir dönem kendi bedeninden nefret ettiğini söyleyen Lentini'nin hayatı, engelli çocuklar için açılmış bir yurtta tamamen değişti. Sonrasında kırk yıl boyunca dünyanın en büyük sirklerinde sahne aldı, futbol oynadı, kendi arabasını kullandı ve espriyle cevap verdiği röportajlarla tanındı. Geride bıraktığı cümle ise şuydu: 'Hiç şikâyet etmedim.'

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Üç Bacağı, Dört Ayağı, On altı Ayak Parmağı Var

Üç Bacağı, Dört Ayağı, On altı Ayak Parmağı Var

Frank Lentini 18 Mayıs 1889'da Sicilya'nın Rosolini kasabasında doğdu. Anne karnında tam olarak ayrışamayan bir ikiz, onun vücuduna bağlı kalmıştı. Sonuçta üç bacağı, dört ayağı (bir ayağı dizinden çıkıntı yapmıştı), on altı ayak parmağı ve kısmi ikinci bir leğen kemiği vardı. Bacaklarının uzunlukları birbirinden farklıydı: 99, 97 ve 91 santimetre.

Dört aylıkken fazladan bacağın alınması için bir uzmana götürüldü. Ancak ameliyatın felce ya da ölüme yol açma riski nedeniyle bu düşünceden vazgeçildi. Ailesi durumu kabullenmekte zorlandı ve Lentini, teyzesiyle eniştesinin bakımına verildi.

Hayatını Değiştiren Yer Bir Yurt Oldu

Hayatını Değiştiren Yer Bir Yurt Oldu

Lentini'nin hayatındaki dönüm noktası, teyzesinin onu engelli çocuklar için açılmış bir yurda yerleştirmesiyle geldi. O güne kadar kendi bedeninden nefret ettiğini söyleyen Lentini, burada görme, işitme ve konuşma engelli çocuklarla tanıştı.

Kendi anlatımına göre bakış açısını değiştiren şey tam olarak buydu. Aynı yerde yürümeyi, ip atlamayı ve buz pateni yapmayı öğrendi. Yıllar sonra kurduğu cümle bu döneme dayanıyordu: 'Hiç şikâyet etmedim. Hayatın güzel olduğunu düşünüyorum ve yaşamaktan keyif alıyorum.'

Kırk Yıl Süren Sahne Kariyeri

Kırk Yıl Süren Sahne Kariyeri

Lentini dokuz yaşındayken, 1898'de Amerika'ya götürüldü. Ertesi yıl Ringling Brothers ile başlayan kariyeri kırk yılı aşkın sürdü; Barnum and Bailey ve Buffalo Bill's Wild West Show gibi dönemin en büyük gösterilerinde yer aldı.

Sahne adları 'The Great Lentini' ve 'Üç Bacaklı Futbolcu'ydu. Gösterilerinde üçüncü bacağıyla topa vuruyor, bisiklete biniyor, at sürüyor, paten kayıyordu. Günlük hayatta da yüzüyor ve kendi arabasını kullanıyordu.

Burada dönemin gerçeğini atlamamak gerekiyor: 20. yüzyıl başının 'yan gösteri' kültürü, bedensel farklılıkları ticari bir merak nesnesine çeviren sömürücü bir yapıydı. Lentini bu sistemin içinde çalıştı, ancak aynı zamanda kendi kazancını elde etti ve kendi koşullarını belirleyebilen nadir isimlerden biri oldu.

Espriyle Verdiği Cevaplar ve Geride Bıraktıkları

Espriyle Verdiği Cevaplar ve Geride Bıraktıkları

Lentini röportajlarındaki mizahıyla tanınıyordu. 'Ayakkabıları nasıl alıyorsunuz?' sorusuna verdiği cevap sık sık aktarılır: 'İki çift alıyorum, fazlasını tek bacaklı bir arkadaşıma veriyorum.'

Kendisini anlatırken de aynı tonu koruyordu: 'Yürüyebiliyor, koşabiliyor, zıplayabiliyorum; bisiklete ve ata binebiliyorum, buz ve tekerlekli paten kayabiliyorum, arabamı da kendim kullanıyorum.'

1907'de Theresa Murray ile evlendi ve dört çocuğu oldu: Josephine, Ned, Francis Jr. ve James. Bu evlilik 1935 dolaylarında sona erdi; hayatının kalanını Helen Eleanor Shupe ile geçirdi. Frank Lentini 1966'da, 77 yaşında akciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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