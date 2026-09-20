13 Yaşında Yüksek Lisansa Kabul Edilen 168 IQ’lu Gencin Sıra Dışı Hikayesi

Akademik hayatındaki hızlı ilerleyiş bununla da sınırlı değil. Petraro-Hyppolite, 13 yaşında NYU'nun yüksek lisans programlarından birine kabul edildi.

Genç öğrencinin yüksek lisans kapsamında spor yönetimi eğitimi alması planlanıyor. Bunun yanı sıra kinesiyoloji ve biyoloji alanlarıyla da ilgileniyor.

Önünde bu kadar büyük bir akademik adım varken heyecanlı ve biraz da gergin olduğunu söyleyen Petraro-Hyppolite, 'Kim heyecanlanmaz ki? Ama aynı zamanda heyecanlıyım çünkü yeni kapılar açılıyor.' dedi.

Bir Dönem Özel Eğitim Sınıfındaydı

Joe'nun hikâyesini daha da dikkat çekici hale getiren noktalardan biri ise çocukluk yıllarında yaşadıkları.

Annesi Anne Petraro-Hyppolite, oğlunun bir dönem Tourette sendromu teşhisi nedeniyle özel eğitim sınıflarına yerleştirildiğini anlattı. Oğlunun bu noktaya kadar gelmesini 'gerçeküstü' olarak nitelendiren anne, Joe'nun öğrenmeye karşı büyük bir merakı olduğunu söyledi.

Anne Petraro-Hyppolite, oğlunun sürekli yeni şeyler öğrenmek istediğini ve öğrendiklerini adeta bir sünger gibi emdiğini ifade etti.

'Üstün Yetenekli Olmak Her Şeyin Kolay Olduğu Anlamına Gelmiyor'

Joe Petraro-Hyppolite ise üstün zekâlı olarak tanımlanmasının insanların düşündüğü gibi her şeyi doğuştan bildiği anlamına gelmediğini özellikle vurguluyor.

'Rahimden çıktığım anda bildiğim her şeyi biliyor değildim. Bir veya iki kez öğrenmem gerekiyor. Sonra biliyorum.' diyen genç, akademik başarısının arkasında öğrenme ve çalışma sürecinin bulunduğunu anlatıyor.

Petraro-Hyppolite'in lisans eğitimini gelecek yıl mayıs ayında tamamlamayı planladığı belirtiliyor. Uzun vadede ise paleontoloji alanında çalışmak istiyor.

Her şey planlandığı gibi giderse genç öğrenci, yüksek lisans eğitimini tamamladığı dönemde otomobil kullanabilecek yasal yaşa da ulaşmış olacak. Yani 13 yaşında yüksek lisansa başlayan bir öğrencinin akademik yolculuğu, ehliyet alabileceği yaşa kadar oldukça sıra dışı bir şekilde ilerleyecek.