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13 Yaşında Yüksek Lisansa Kabul Edilen 168 IQ’lu Gencin Sıra Dışı Hikayesi

13 Yaşında Yüksek Lisansa Kabul Edilen 168 IQ’lu Gencin Sıra Dışı Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.09.2026 - 15:34
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ABD'nin Long Island bölgesinde yaşayan 13 yaşındaki Joe Petraro-Hyppolite, yaşıtlarından çok daha farklı bir akademik yol izliyor. 168 IQ'ya sahip olduğu belirtilen genç, 10 yaşında SAT'ten 1590 puan aldı, 11 yaşında liseden mezun oldu ve şimdi NYU'da yüksek lisans yapmaya hazırlanıyor.

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ABD'nin Long Island bölgesinde yaşayan 13 yaşındaki Joe Petraro-Hyppolite, yaşıtlarının henüz lise hayatını sürdürdüğü bir dönemde akademik kariyerinde büyük bir adım atmaya hazırlanıyor.

ABD'nin Long Island bölgesinde yaşayan 13 yaşındaki Joe Petraro-Hyppolite, yaşıtlarının henüz lise hayatını sürdürdüğü bir dönemde akademik kariyerinde büyük bir adım atmaya hazırlanıyor.

168 IQ'ya sahip olduğu belirtilen genç, gelecek yıl New York University'de (NYU) yüksek lisans eğitimine başlayacak.

Petraro-Hyppolite, henüz 10 yaşındayken SAT sınavından 1590 puan aldı. 11 yaşında ise liseden mezun oldu. Şu anda lisans eğitimini sürdüren genç, üniversitedeki derslerine kendisinden yaşça büyük öğrencilerle birlikte devam ediyor.

Kendisinin anlattığına göre üniversitede yaşı nedeniyle sık sık şaşkın bakışlarla karşılaşıyor. 'Çifte bakıyorlar, 'Bir dakika, ne?' der gibi' ifadelerini kullanan Petraro-Hyppolite, insanların onu gördüğünde genellikle 'Young Sheldon' veya 'Doogie Howser' gibi dizi karakterlerini hatırlattığını söylüyor.

13 Yaşında Yüksek Lisansa Kabul Edildi

13 Yaşında Yüksek Lisansa Kabul Edildi

Akademik hayatındaki hızlı ilerleyiş bununla da sınırlı değil. Petraro-Hyppolite, 13 yaşında NYU'nun yüksek lisans programlarından birine kabul edildi.

Genç öğrencinin yüksek lisans kapsamında spor yönetimi eğitimi alması planlanıyor. Bunun yanı sıra kinesiyoloji ve biyoloji alanlarıyla da ilgileniyor.

Önünde bu kadar büyük bir akademik adım varken heyecanlı ve biraz da gergin olduğunu söyleyen Petraro-Hyppolite, 'Kim heyecanlanmaz ki? Ama aynı zamanda heyecanlıyım çünkü yeni kapılar açılıyor.' dedi.

Bir Dönem Özel Eğitim Sınıfındaydı

Joe'nun hikâyesini daha da dikkat çekici hale getiren noktalardan biri ise çocukluk yıllarında yaşadıkları.

Annesi Anne Petraro-Hyppolite, oğlunun bir dönem Tourette sendromu teşhisi nedeniyle özel eğitim sınıflarına yerleştirildiğini anlattı. Oğlunun bu noktaya kadar gelmesini 'gerçeküstü' olarak nitelendiren anne, Joe'nun öğrenmeye karşı büyük bir merakı olduğunu söyledi.

Anne Petraro-Hyppolite, oğlunun sürekli yeni şeyler öğrenmek istediğini ve öğrendiklerini adeta bir sünger gibi emdiğini ifade etti.

'Üstün Yetenekli Olmak Her Şeyin Kolay Olduğu Anlamına Gelmiyor'

Joe Petraro-Hyppolite ise üstün zekâlı olarak tanımlanmasının insanların düşündüğü gibi her şeyi doğuştan bildiği anlamına gelmediğini özellikle vurguluyor.

'Rahimden çıktığım anda bildiğim her şeyi biliyor değildim. Bir veya iki kez öğrenmem gerekiyor. Sonra biliyorum.' diyen genç, akademik başarısının arkasında öğrenme ve çalışma sürecinin bulunduğunu anlatıyor.

Petraro-Hyppolite'in lisans eğitimini gelecek yıl mayıs ayında tamamlamayı planladığı belirtiliyor. Uzun vadede ise paleontoloji alanında çalışmak istiyor.

Her şey planlandığı gibi giderse genç öğrenci, yüksek lisans eğitimini tamamladığı dönemde otomobil kullanabilecek yasal yaşa da ulaşmış olacak. Yani 13 yaşında yüksek lisansa başlayan bir öğrencinin akademik yolculuğu, ehliyet alabileceği yaşa kadar oldukça sıra dışı bir şekilde ilerleyecek.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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