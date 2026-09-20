13 Yaşında Yüksek Lisansa Kabul Edilen 168 IQ’lu Gencin Sıra Dışı Hikayesi
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ABD'nin Long Island bölgesinde yaşayan 13 yaşındaki Joe Petraro-Hyppolite, yaşıtlarından çok daha farklı bir akademik yol izliyor. 168 IQ'ya sahip olduğu belirtilen genç, 10 yaşında SAT'ten 1590 puan aldı, 11 yaşında liseden mezun oldu ve şimdi NYU'da yüksek lisans yapmaya hazırlanıyor.
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ABD'nin Long Island bölgesinde yaşayan 13 yaşındaki Joe Petraro-Hyppolite, yaşıtlarının henüz lise hayatını sürdürdüğü bir dönemde akademik kariyerinde büyük bir adım atmaya hazırlanıyor.
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13 Yaşında Yüksek Lisansa Kabul Edildi
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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