Kansere Aynı Anda Yakalandılar, Kanseri Aynı Anda Yendiler: 4 Arkadaşın Filmleri Aratmayan Hikayesi
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Kastamonu'da filmleri aratmayan bir olay yaşandı. Aynı dönemde meme kanserine yakalanan 4 arkadaş, hastalıkla birlikte mücadele etti ve sonunda birlikte yendi! Aynı kaderi paylaşan 4 arkadaş, sağlıklarına kavuşmanın sevincini de birlikte yaşadı. Sevdikleriyle bir araya gelen arkadaşlar, hem yaşadıkları hem de yaşayacakları güzel günleri yine yan yana kutladı.
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Aynı anda kansere yakalandılar, aynı anda yendiler.
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Balon uçurdular, sevdikleriyle birlikte eğlendiler.
"Gerçekten kendimin değerli olduğunu bu hastalıkla anladım"
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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