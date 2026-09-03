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Kansere Aynı Anda Yakalandılar, Kanseri Aynı Anda Yendiler: 4 Arkadaşın Filmleri Aratmayan Hikayesi

Kansere Aynı Anda Yakalandılar, Kanseri Aynı Anda Yendiler: 4 Arkadaşın Filmleri Aratmayan Hikayesi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
03.09.2026 - 15:39
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Kastamonu'da filmleri aratmayan bir olay yaşandı. Aynı dönemde meme kanserine yakalanan 4 arkadaş, hastalıkla birlikte mücadele etti ve sonunda birlikte yendi! Aynı kaderi paylaşan 4 arkadaş, sağlıklarına kavuşmanın sevincini de birlikte yaşadı. Sevdikleriyle bir araya gelen arkadaşlar, hem yaşadıkları hem de yaşayacakları güzel günleri yine yan yana kutladı.

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Aynı anda kansere yakalandılar, aynı anda yendiler.

Aynı anda kansere yakalandılar, aynı anda yendiler.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Serpil Uslu, Rukiye Özkan ve Ferhannaz Kırkirşmeli ile sekreter Şafak Kara, yaptırdıkları kontrollerde meme kanserine yakalandıklarını öğrendiler. Fazla vakit kaybetmeden tedavi sürecine başladılar. Zorlu süreçte birbirlerinden bir an olsun kopmadılar ve birbirlerine destek olarak kanseri yendiler. 

Aylar süren kemoterapi ve yoğun tedavi sürecinin ardından, kanseri yendiklerini öğrendiler. Yapılan son tetkiklerde kanserli hücrelerin vücutlarından temizlendiğini ortaya çıktı.

Balon uçurdular, sevdikleriyle birlikte eğlendiler.

Balon uçurdular, sevdikleriyle birlikte eğlendiler.

Kentteki bir restoranda, 4 arkadaşın sağlığına kavuşmasının ardından kutlama yapıldı. Kutlamada, birbirlerini hiç bırakmayan arkadaşlar gönüllerince eğlendi. Kanseri yenmenin sevincini yaşayan kadınlar, meme kanserine farkındalık amaçlı pembe balonlar uçurdu. Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Küçükyılmaz da programa katılarak dört arkadaşın sevincine eşlik etti. 

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 31 yıldır hemşirelik yapan Serpil Uslu, tedavi sürecini anlatarak, 'Tesadüfen kendi kontrollerimi yaparken elime kitle gelmesiyle fark ettim. Akabinde genetik tahlillerim yapıldığında kanser olduğumu öğrendim. Sonra biyopsidir, ameliyattır, kemoterapidir, radyoterapidir derken uzun bir yolculuğa çıktım. Bu yolculuk beni oldukça yordu. ' diyerek yaşadığı süreci anlattı. Uslu, bütün kadınlara seslenerek 'Erken teşhis çok önemli. Ben çok erken yakaladığım için çok daha güzel sonuçlar aldım' dedi.

"Gerçekten kendimin değerli olduğunu bu hastalıkla anladım"

"Gerçekten kendimin değerli olduğunu bu hastalıkla anladım"

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sekreter olarak görev yapan Şafak Kara ise, 'Kendime çok acımasız davranmışım. Ben kendimi hiç sevmemişim ve ben bu hastalıkla bunu öğrendim. Gerçekten kendimin değerli olduğunu bu hastalıkla anladım. Evet, zor bir süreçti ama geçti. İnşallah da geçecek. Tüm kadınlara, tüm hastalara Rabbim hayırla beraber şifalarını versin.' ifadelerini kullandı.

38 yıldır hemşirelik yapan Ferahnaz Kırkirşmeli de ikinci kaz kansere yakalandığını, arkadaşları, ailesi, eşi ve dostları sayesinde bu süreci atlatabildiğini söylüyor. 25 yıldır hemşirelik yapan Rukiye Özkan ise 'Güzel bir günde beraberiz. Dört arkadaşla birlikte başladık. Ben onları takip ettim. Hüzünleriyle hüzünlenirken aynı duruma düştük. Devam ettik. Bugün de burada mutlu olmaya, mutluluğumuzu insanlara yansıtmaya ya da birlikte paylaşmaya öyle bir gün için geldik. Mutluyum, iyiyim. İyi olacağına da inanıyorum' dedi.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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