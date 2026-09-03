Kansere Aynı Anda Yakalandılar, Kanseri Aynı Anda Yendiler: 4 Arkadaşın Filmleri Aratmayan Hikayesi

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sekreter olarak görev yapan Şafak Kara ise, 'Kendime çok acımasız davranmışım. Ben kendimi hiç sevmemişim ve ben bu hastalıkla bunu öğrendim. Gerçekten kendimin değerli olduğunu bu hastalıkla anladım. Evet, zor bir süreçti ama geçti. İnşallah da geçecek. Tüm kadınlara, tüm hastalara Rabbim hayırla beraber şifalarını versin.' ifadelerini kullandı.

38 yıldır hemşirelik yapan Ferahnaz Kırkirşmeli de ikinci kaz kansere yakalandığını, arkadaşları, ailesi, eşi ve dostları sayesinde bu süreci atlatabildiğini söylüyor. 25 yıldır hemşirelik yapan Rukiye Özkan ise 'Güzel bir günde beraberiz. Dört arkadaşla birlikte başladık. Ben onları takip ettim. Hüzünleriyle hüzünlenirken aynı duruma düştük. Devam ettik. Bugün de burada mutlu olmaya, mutluluğumuzu insanlara yansıtmaya ya da birlikte paylaşmaya öyle bir gün için geldik. Mutluyum, iyiyim. İyi olacağına da inanıyorum' dedi.