Bilime Göre Koşu Bandında Koşmak Alzheimer Hastalığına Bir Çözüm Olabilir!
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Alzheimer hastalığı, beyin hücrelerinin zamanla ölmesi sonucu ortaya çıkan, hafıza, düşünme ve günlük yaşam becerilerinin yavaş yavaş kaybolmasıyla seyreden bir hastalıktır. Peki bu nörolojik hastalığa koşu bandında egzersiz yaparak karşı koyabilir miyiz?
Scientific Reports dergisinde yayınlanan araştırmaya göre cevabımız 'evet.'
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Koşu bandında egzersiz yapmak Alzheimer hastalığıyla ilişkili beyin hasarını azaltabilir.
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Egzersiz yapan fareler, yapmayan farelere fark attı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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