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Bilime Göre Koşu Bandında Koşmak Alzheimer Hastalığına Bir Çözüm Olabilir!

Bilime Göre Koşu Bandında Koşmak Alzheimer Hastalığına Bir Çözüm Olabilir!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
03.09.2026 - 15:08
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Alzheimer hastalığı, beyin hücrelerinin zamanla ölmesi sonucu ortaya çıkan, hafıza, düşünme ve günlük yaşam becerilerinin yavaş yavaş kaybolmasıyla seyreden bir hastalıktır. Peki bu nörolojik hastalığa koşu bandında egzersiz yaparak karşı koyabilir miyiz?

Scientific Reports dergisinde yayınlanan araştırmaya göre cevabımız 'evet.'

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Koşu bandında egzersiz yapmak Alzheimer hastalığıyla ilişkili beyin hasarını azaltabilir.

Koşu bandında egzersiz yapmak Alzheimer hastalığıyla ilişkili beyin hasarını azaltabilir.

Fareler üzerinde yapılan yeni bir çalışma, uzun süreli koşu bandı egzersizinin hafıza sorunlarını tersine çevirebileceğini ve Alzheimer hastalığıyla ilişkili beyin hasarını azaltabileceğini gösteriyor. Araştırma, bu faydaların beyin sağlığını destekleyen ve iltihabı azaltan belirli bir hücresel iletişim yolunun aktivasyonuna bağlı olduğunu öne sürüyor. 

Alzheimer, hücresel düzeyde, amiloid plakları ve tau yumakları olarak bilinen toksik protein parçalarının birikmesiyle meydana gelir. Bu protein kümeleri beyin hücreleri arasındaki iletişimi bozar ve kronik iltihaplanmayı tetikler.

Mikroglia ve astrositleri içeren glial hücreler, beynin bağışıklık sistemi gibi davranır. Başlangıçta toksik proteinleri temizlemeye çalışırlar. Ancak Alzheimer hastalığında, bu hücreler genellikle aşırı aktif bir durumda kalır, bu da sağlıklı nöronlara zarar verir ve durumu kötüleştirir.

Bugüne kadar araştırmacılar, egzersizle beyin iltihabı arasındaki ilişkiyi incelemişti. Scientific Reports dergisinde yayınlanan yeni araştırmanın yazarları, beyin kaynaklı nörotrofik faktör yolu olarak bilinen belirli bir kimyasal haberci sistemine odaklandı.

Egzersiz yapan fareler, yapmayan farelere fark attı.

Egzersiz yapan fareler, yapmayan farelere fark attı.

Sungkyunkwan Üniversitesi'nden Taewan Kim ve Hyunsik Kang liderliğindeki araştırmaya 40 erkek fare katıldı. Farelerin yarısı, amiloid plakları, tau yumakları ve hafıza bozuklukları da dahil olmak üzere Alzheimer hastalığının özelliklerini geliştirecek şekilde genetik olarak değiştirildi. Diğer yarısı ise tipik, sağlıklı farelerdi.

Hem Alzheimer modeli hem de sağlıklı gruplarda, araştırmacılar farelerin yarısını rastgele bir egzersiz programına, diğer yarısını ise hareketsiz bir kontrol grubuna atadı. Egzersiz yapan fareler, toplam 20 hafta boyunca haftada beş gün, günde 30 dakika motorlu bir koşu bandında koştu. Aylar boyunca koşu bandının hızı, sürekli bir fiziksel zorluk sağlamak için kademeli olarak artırıldı.

Bilişsel işlevleri test etmek için araştırmacılar, 20 haftanın sonunda bir su labirenti kullandılar. Fareler, gizli bir platformu bulmak için küçük bir havuzda yüzmek zorundaydı. Bilim insanları, farelerin platformun yerini öğrenmesinin ne kadar sürdüğünü ve ertesi gün ne kadar iyi hatırladıklarını kaydettiler.

Hareketsiz bırakılan Alzheimer hastası farelerde ciddi hafıza bozuklukları görüldü ve gizli platformu bulmaları sağlıklı farelere göre çok daha uzun sürdü. Ancak egzersiz yapan Alzheimer hastası fareler, sağlıklı farelerle aynı performansı göstererek mekansal öğrenme ve hafıza becerilerinde tam bir iyileşme sergilediler.

Egzersiz yapan farelerde ayrıca hücresel boyutta da iyileşmeler olduğu görüldü. İltihabı yatıştırmanın yanı sıra, koşu bandında koşmak beynin altyapısını da korudu. Bu çalışma, beynin fiziksel aktiviteye verdiği tepkiye dair ayrıntılı bilgiler sunuyor. Gelecekteki araştırmalar, farklı egzersiz türlerinin, sürelerinin ve yoğunluklarının yaşlı yetişkinlerde beyin sağlığını nasıl etkilediğini inceleyebilir.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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