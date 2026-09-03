Bilime Göre Koşu Bandında Koşmak Alzheimer Hastalığına Bir Çözüm Olabilir!

Fareler üzerinde yapılan yeni bir çalışma, uzun süreli koşu bandı egzersizinin hafıza sorunlarını tersine çevirebileceğini ve Alzheimer hastalığıyla ilişkili beyin hasarını azaltabileceğini gösteriyor. Araştırma, bu faydaların beyin sağlığını destekleyen ve iltihabı azaltan belirli bir hücresel iletişim yolunun aktivasyonuna bağlı olduğunu öne sürüyor.

Alzheimer, hücresel düzeyde, amiloid plakları ve tau yumakları olarak bilinen toksik protein parçalarının birikmesiyle meydana gelir. Bu protein kümeleri beyin hücreleri arasındaki iletişimi bozar ve kronik iltihaplanmayı tetikler.

Mikroglia ve astrositleri içeren glial hücreler, beynin bağışıklık sistemi gibi davranır. Başlangıçta toksik proteinleri temizlemeye çalışırlar. Ancak Alzheimer hastalığında, bu hücreler genellikle aşırı aktif bir durumda kalır, bu da sağlıklı nöronlara zarar verir ve durumu kötüleştirir.

Bugüne kadar araştırmacılar, egzersizle beyin iltihabı arasındaki ilişkiyi incelemişti. Scientific Reports dergisinde yayınlanan yeni araştırmanın yazarları, beyin kaynaklı nörotrofik faktör yolu olarak bilinen belirli bir kimyasal haberci sistemine odaklandı.