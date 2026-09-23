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Sezonun İlk Kar Yağışı Uyarısı Geldi: Kartalkaya'da Bu Gece 4 Saat Lapa Lapa Kar Bekleniyor

Sezonun İlk Kar Yağışı Uyarısı Geldi: Kartalkaya'da Bu Gece 4 Saat Lapa Lapa Kar Bekleniyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.09.2026 - 20:21
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Eylül bitmeden kış kendini göstermeye başladı. Hava Forum'un paylaşımına göre Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bu gece yaklaşık 4 saat sürecek lapa lapa kar yağışı bekleniyor. Tahmin, İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde sağanak ve ani sıcaklık düşüşünün yaşandığı güne denk geldi.

Kaynak: HavaForum / Instagram

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Karın adresi, Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden Kartalkaya olacak.

Karın adresi, Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden Kartalkaya olacak.

Tahmini sosyal medya hesabından duyuran Hava Forum, paylaşımında 'Çarşamba gece Bolu Kartalkaya'da 4 saatlik lapa lapa kar yağışı bekliyoruz. Eylül'de harika!' ifadelerini kullandı. Kar yağışının, hava sıcaklığındaki ani düşüşün ardından başlaması bekleniyor.

Köroğlu Dağları'nda yer alan Kartalkaya, Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta. Kayak merkezi normalde aralık ayında sezonu açıyor ve kış aylarında kar kalınlığı 2 metrenin üzerine çıkabiliyor; bu yılın ocak ayında 200 santimetreyle ülkenin en yüksek değerlerinden biri burada ölçülmüştü. Eylülde düşecek bir kar ise bölge için erken bir sürpriz olacak.

Öte yandan meteorologlara göre kışın geldiğini söylemek için henüz erken.

Öte yandan meteorologlara göre kışın geldiğini söylemek için henüz erken.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün Adana, Amasya, Antalya, Bartın, Çorum, Düzce, Hatay, Kastamonu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Tokat ve Zonguldak olmak üzere 13 il için sarı kodlu uyarı verdi. En kuvvetli yağışın Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında görülmesi, Karadeniz'de rüzgârın saatte 75 kilometreye ulaşması bekleniyor. İstanbul'da ise sabah 20-21 derece olan sıcaklığın akşam saatlerinde 13-14 dereceye inmesi öngörülüyor.

Meteorolog Adil Tek, kuzeyden gelen soğuk havanın ve beraberindeki cephe sisteminin yağışa ve ani sıcaklık düşüşüne neden olduğunu belirtti. Tek, 'Kışın erken geldiğini söyleyemeyiz. Kışın başladığını söylemek için yüksek kesimlere kar düşmesi gerekiyor' dedi. Kartalkaya'dan gelen tahmin tam da bu yüzden dikkat çekiyor. Yine de soğuk havanın kalıcı olması beklenmiyor; sıcaklıkların perşembe gününden itibaren yeniden yükselmesi öngörülüyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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