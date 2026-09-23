Sezonun İlk Kar Yağışı Uyarısı Geldi: Kartalkaya'da Bu Gece 4 Saat Lapa Lapa Kar Bekleniyor
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Eylül bitmeden kış kendini göstermeye başladı. Hava Forum'un paylaşımına göre Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bu gece yaklaşık 4 saat sürecek lapa lapa kar yağışı bekleniyor. Tahmin, İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde sağanak ve ani sıcaklık düşüşünün yaşandığı güne denk geldi.
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Karın adresi, Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden Kartalkaya olacak.
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Öte yandan meteorologlara göre kışın geldiğini söylemek için henüz erken.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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