Sezonun İlk Kar Yağışı Uyarısı Geldi: Kartalkaya'da Bu Gece 4 Saat Lapa Lapa Kar Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün Adana, Amasya, Antalya, Bartın, Çorum, Düzce, Hatay, Kastamonu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Tokat ve Zonguldak olmak üzere 13 il için sarı kodlu uyarı verdi. En kuvvetli yağışın Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında görülmesi, Karadeniz'de rüzgârın saatte 75 kilometreye ulaşması bekleniyor. İstanbul'da ise sabah 20-21 derece olan sıcaklığın akşam saatlerinde 13-14 dereceye inmesi öngörülüyor.

Meteorolog Adil Tek, kuzeyden gelen soğuk havanın ve beraberindeki cephe sisteminin yağışa ve ani sıcaklık düşüşüne neden olduğunu belirtti. Tek, 'Kışın erken geldiğini söyleyemeyiz. Kışın başladığını söylemek için yüksek kesimlere kar düşmesi gerekiyor' dedi. Kartalkaya'dan gelen tahmin tam da bu yüzden dikkat çekiyor. Yine de soğuk havanın kalıcı olması beklenmiyor; sıcaklıkların perşembe gününden itibaren yeniden yükselmesi öngörülüyor.