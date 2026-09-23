8 Soruda “Bu Hafta Sonu Ne Yapsak?” Sorusunun Cevabını Veriyoruz!
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Bu hafta sonu ne yapacağını hâlâ bilmiyor musun? Sorularımızı cevapla, sana en uygun hafta sonu planını birlikte bulalım! Bakalım hafta sonun nasıl geçecek? 😁
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1. Cuma akşamı işin bitti, ilk planın ne olur?
2. Bir etkinliğe giderken senin için en önemli şey nedir?
3. Şu yiyeceklerden hangisi senin için tam bir hafta sonu klasiği?
4. Cumartesi sabahları uyandığında genelde kendini nasıl hissedersin?
5. Hafta sonu ruh halini hangi emoji daha iyi anlatıyor?
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6. Arkadaş grubunda plan yapma işi kime kalıyor?
7. Hafta sonu boyunca telefonunu ne kadar kullanırsın?
8. Hafta sonu bittiğinde hangisini söylemek istersin?
Senin hafta sonun kaliteli müzik ve nostaljiyle güzelleşmeli!
Senin hafta sonun bol kahkahalı bir geceyle taçlanmalı!
Senin hafta sonun bol kahkahalı bir tiyatro gecesiyle güzelleşmeli!
Senin hafta sonun yaratıcılığını konuşturacağın bir deneyimle güzelleşmeli!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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