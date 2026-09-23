8 Soruda “Bu Hafta Sonu Ne Yapsak?” Sorusunun Cevabını Veriyoruz!

Sen klasik hafta sonu planlarından biraz sıkılmış olabilirsin. Bu kez sadece gidip izlemek yerine, bizzat bir şeyler deneyimlemek sana çok daha iyi gelebilir. Yeni kokular keşfetmek, kendi zevkine göre bir parfüm tasarlamak ve ortaya tamamen sana ait bir şey çıkarmak oldukça keyifli bir hafta sonu aktivitesi olabilir. Üstelik etkinlik sonunda eve kendi tasarladığın parfümle dönmek de cabası. Bu hafta sonu senin için biraz yaratıcılık, biraz keşif ve bolca güzel koku demek!

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