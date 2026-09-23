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8 Soruda “Bu Hafta Sonu Ne Yapsak?” Sorusunun Cevabını Veriyoruz!

etiket 8 Soruda “Bu Hafta Sonu Ne Yapsak?” Sorusunun Cevabını Veriyoruz!

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Editörü
23.09.2026 - 21:01
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Bu hafta sonu ne yapacağını hâlâ bilmiyor musun? Sorularımızı cevapla, sana en uygun hafta sonu planını birlikte bulalım! Bakalım hafta sonun nasıl geçecek? 😁

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1. Cuma akşamı işin bitti, ilk planın ne olur?

2. Bir etkinliğe giderken senin için en önemli şey nedir?

3. Şu yiyeceklerden hangisi senin için tam bir hafta sonu klasiği?

4. Cumartesi sabahları uyandığında genelde kendini nasıl hissedersin?

5. Hafta sonu ruh halini hangi emoji daha iyi anlatıyor?

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6. Arkadaş grubunda plan yapma işi kime kalıyor?

7. Hafta sonu boyunca telefonunu ne kadar kullanırsın?

8. Hafta sonu bittiğinde hangisini söylemek istersin?

Senin hafta sonun kaliteli müzik ve nostaljiyle güzelleşmeli!

Senin hafta sonun kaliteli müzik ve nostaljiyle güzelleşmeli!

Sen öyle her etkinliğe koşa koşa gidenlerden değilsin, gerçekten keyif alacağın bir plan yapmak istiyorsun. İyi müzik, güçlü bir sahne performansı ve geçmişten bugüne uzanan şarkılar senin hafta sonuna tam olarak aradığın enerjiyi katabilir. Bu yüzden açık havada güzel bir konser deneyimi senin için oldukça iyi bir seçim olabilir. Bir yandan sevdiğin şarkılara eşlik ederken bir yandan da hafta boyunca biriken stresi geride bırakabilirsin. Levent Yüksel konseri senin hafta sonunu şenlendirecek. 

Bu etkinlik için biletini hemen Passo'dan alabilirsin!

Senin hafta sonun bol kahkahalı bir geceyle taçlanmalı!

Senin hafta sonun bol kahkahalı bir geceyle taçlanmalı!

Senin için hafta sonunun en güzel tarafı biraz kafayı dağıtmak ve bol bol gülmek. Günlerdir biriken stresi atmanın en iyi yollarından birinin iyi bir stand up gecesi olduğunu düşünüyoruz. Özellikle arkadaşlarınla birlikte gidip gösteri boyunca kahkahalara boğulmak sana çok iyi gelecek. Ciddi planları, yoğun düşünceleri ve haftanın koşturmacasını bir kenara bırakıp sadece eğlenmeye odaklanabilirsin. 

Bu etkinlik için biletini hemen Passo'dan alabilirsin!

Senin hafta sonun bol kahkahalı bir tiyatro gecesiyle güzelleşmeli!

Senin hafta sonun bol kahkahalı bir tiyatro gecesiyle güzelleşmeli!

Senin için hafta sonu demek hem güzel vakit geçirmek hem de biraz kafanı dağıtmak demek. Eğlenceli bir hikaye, başarılı oyunculuklar ve bolca kahkaha bir araya geldiğinde aradığın hafta sonu planı ortaya çıkıyor. Klasikleşmiş bir hikayeyi sahnede yeniden izlemek de geceye ayrı bir keyif katacak. 7 Kocalı Hürmüz seni etkileyecek. 

Bu etkinlik için biletini hemen Passo'dan alabilirsin!

Senin hafta sonun yaratıcılığını konuşturacağın bir deneyimle güzelleşmeli!

Senin hafta sonun yaratıcılığını konuşturacağın bir deneyimle güzelleşmeli!

Sen klasik hafta sonu planlarından biraz sıkılmış olabilirsin. Bu kez sadece gidip izlemek yerine, bizzat bir şeyler deneyimlemek sana çok daha iyi gelebilir. Yeni kokular keşfetmek, kendi zevkine göre bir parfüm tasarlamak ve ortaya tamamen sana ait bir şey çıkarmak oldukça keyifli bir hafta sonu aktivitesi olabilir. Üstelik etkinlik sonunda eve kendi tasarladığın parfümle dönmek de cabası. Bu hafta sonu senin için biraz yaratıcılık, biraz keşif ve bolca güzel koku demek!

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Editörü
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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