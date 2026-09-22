Türk Tiyatrosuna Hayatını Adamış 8 Usta İsim
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Türk tiyatrosuna kendini ve hayatını adamış, sahnede her izlediğimizde hayran kaldığımız çok değerli isimler var. Öyle ki her biri için etkinlikleri takip ediyor, sahneye çıkmalarını bekliyoruz. Gelin birlikte bu eşsiz isimleri keşfedelim!
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1. Haluk Bilginer
2. Selçuk Yöntem
3. Genco Erkal
4. Şener Şen
5. Demet Akbağ
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6. Halit Ergenç
7. Demet Evgar
8. Yıldız Kenter
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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