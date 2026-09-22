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Türk Tiyatrosuna Hayatını Adamış 8 Usta İsim

etiket Türk Tiyatrosuna Hayatını Adamış 8 Usta İsim

Begüm
Begüm - Onedio Editörü
22.09.2026 - 12:01
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Türk tiyatrosuna kendini ve hayatını adamış, sahnede her izlediğimizde hayran kaldığımız çok değerli isimler var. Öyle ki her biri için etkinlikleri takip ediyor, sahneye çıkmalarını bekliyoruz. Gelin birlikte bu eşsiz isimleri keşfedelim!

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1. Haluk Bilginer

1. Haluk Bilginer

Yaptığı her projeyle kalbimizi fetheden o isimlerden biri kesinlikle Haluk Bilginer. Kendisi sadece Türk tiyatrosu ve yapımlarında değil globalde de çok seviliyor ve ayakta alkışlanıyor. Haluk Bilginer'in son dönemde herkesi etkisi altına alan Baba isimli tiyatro oyunu da Konya, Kayseri ve İstanbul'da! Hemen Passo'dan biletinizi alın, bu eşsiz performansı kaçırmayın.

2. Selçuk Yöntem

2. Selçuk Yöntem

Her rolü ile hafızımıza kazınan bir isim mi? Tabii ki Selçuk Yöntem! Cervantes’in klasikleşmiş eseri Don Quixote’da Zuhal Olcay ile ilk defa aynı sahneyi paylaşıyor. Müzikal seviyorsanız sizin için biçilmiş bir kaftan olan bu gösteri 80 kişilik dev kadrosu, canlı orkestrası ve 3 katlı dev dekoruyla Passo’da kapalı gişe oynayan bu Broadway standartlarındaki şölende sahnede devleşiyor. Bu gösteriyi kaçırmamak için 4 ve 18 Ekim tarihleri için biletinizi Passo'dan alabilirsiniz.

3. Genco Erkal

3. Genco Erkal

Türk tiyatrosunun politik ve göstermeci geleneğinin simge ismi Genco Erkal'ı yıllar geçse de unutamayacağız. Dostlar Tiyatrosu çatısı altında Nâzım Hikmet uyarlamalarıyla sahnede devleşen ve izini asla kaybettirmeyen efsanevi bir ekoldü!

4. Şener Şen

4. Şener Şen

Türk sineması ve tiyatrosunun anıt ismi Şener Şen, gerçekten her oyunuyla hafızamızda. Bu sefer de Vasıf Öngören’in ölümsüz eseri Zengin Mutfağı ile sahne alıyor. 16 Eylül ve 25 Ekim'de İstanbul'da, 13 Ekim'de Antalya'da, 29 Kasım'da ise Ankara'da sahne alacak. Usta oyuncunun bu eşsiz performansını kaçırmamak için hemen Passo'dan biletinizi alın.

5. Demet Akbağ

5. Demet Akbağ

Yılmaz Erdoğan kaleminin sahnemizdeki en güçlü icracısı olan usta sanatçı Demet Akbağ'ın repliklerini bile ezbere biliyoruz! Demet Akbağ uzun süredir herkesin hayran kaldığı Aydınlıkevler oyunu ile karşımıza çıkıyor. Özellikle tiyatroseverlere unutulmaz geceler yaşatmaya devam eden Akbağ'ın Aydınlıkevler'i 17 Eylül'de İzmir'de, 28 Eylül ve 20 Ekim'de İstanbul'da, 10 Ekim'de ise Ankara'da. Hemen Passo'dan biletinizi alın, bu eşsiz performansı kaçırmayın.

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6. Halit Ergenç

6. Halit Ergenç

Hem televizyon hem de tiyatroda harika bir performans gösteren diğer isim ise Halit Ergenç. Öyle ki oyunculuğu Türkiye'yi aşıyor tüm dünyaya yayılıyor. Bu sefer de Arthur Miller’ın Pulitzer ve Tony ödüllü başyapıtı Satıcının Ölümü’nde Willy Loman karakteriyle uzun bir aranın ardından sahneye döndü. 29 ve 30 Eylül ile 14, 15 ve 16 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da sahne alacak. Kaçırmamak için hemen Passo'dan biletinizi alın.

7. Demet Evgar

7. Demet Evgar

Yine hem televizyon hem tiyatroda yer alan isimlerden biri karşımızda: Demet Evgar! Demet Evgar'ın oyunculuğu hepimizi kendine aşık etmeyi başarıyor. Afife Tiyatro ve Zorlu PSM ortaklığıyla Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyirciyle buluşan usta oyuncu, bu sefer Türk kadınının sahnede var olma mücadelesine ilham veren Afife Jale’nin yaşam öyküsünü anlatıyor. 25 Eylül'deki bu eşsiz performansı kaçırmamak için hemen Passo'dan biletinizi alın.

8. Yıldız Kenter

8. Yıldız Kenter

Kent Oyuncuları'nın kurucusu ve Türk tiyatrosunun anıt çınarı Yıldız Kenter'in yeri her zaman ayrı kalacak... Sahnedeki eşsiz performansları ve Güngör Dilmen'in kendisi için kaleme aldığı ve Kybele'den Halide Edip'e kadar Anadolu toprağının 16 kadınına tek başına hayat verdiği efsanevi eseri Ben Anadolu ile sahnenin yıldız ismi olarak hafızamızda yer alıyor.

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Begüm
Begüm
Onedio Editörü
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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