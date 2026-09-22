Türk Tiyatrosuna Hayatını Adamış 8 Usta İsim

Her rolü ile hafızımıza kazınan bir isim mi? Tabii ki Selçuk Yöntem! Cervantes’in klasikleşmiş eseri Don Quixote’da Zuhal Olcay ile ilk defa aynı sahneyi paylaşıyor. Müzikal seviyorsanız sizin için biçilmiş bir kaftan olan bu gösteri 80 kişilik dev kadrosu, canlı orkestrası ve 3 katlı dev dekoruyla Passo’da kapalı gişe oynayan bu Broadway standartlarındaki şölende sahnede devleşiyor. Bu gösteriyi kaçırmamak için 4 ve 18 Ekim tarihleri için biletinizi Passo'dan alabilirsiniz.