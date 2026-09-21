Sevgilinle Aşkınıza Heyecan Katacak Etkinlik Önerisi Bu Testin Sonunda!
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Sevgilinle birlikte vakit geçirmeyi seviyorsun ama sürekli aynı şeyleri yapmaktan sıkılmış olabilirsin. Her buluşmada bir kafede oturmak yerine farklı bir etkinlik yapmaya ne dersin? Testimizi çöz, sevgilinle sana uygun bir etkinlik önerisi verelim!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Sevgilinle önceden plan yapmadığınız bir günü nasıl geçirirsiniz?
4. Nasıl bir akşam tam size uygun?
5. Sevgilinle fikir ayrılığı yaşadığınızda ne yapıyorsun?
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6. Sevgilinin sürpriz planlar yapması hoşuna gider mi?
7. Sevgilinle gittiğin etkinliklerde neyden hoşlanmazsın?
8. Son olarak, sence bu aralar ilişkinizde ne eksik?
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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