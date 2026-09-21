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Sevgilinle Aşkınıza Heyecan Katacak Etkinlik Önerisi Bu Testin Sonunda!

etiket Sevgilinle Aşkınıza Heyecan Katacak Etkinlik Önerisi Bu Testin Sonunda!

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
21.09.2026 - 15:21
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Sevgilinle birlikte vakit geçirmeyi seviyorsun ama sürekli aynı şeyleri yapmaktan sıkılmış olabilirsin. Her buluşmada bir kafede oturmak yerine farklı bir etkinlik yapmaya ne dersin? Testimizi çöz, sevgilinle sana uygun bir etkinlik önerisi verelim!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Sevgilinle önceden plan yapmadığınız bir günü nasıl geçirirsiniz?

4. Nasıl bir akşam tam size uygun?

5. Sevgilinle fikir ayrılığı yaşadığınızda ne yapıyorsun?

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6. Sevgilinin sürpriz planlar yapması hoşuna gider mi?

7. Sevgilinle gittiğin etkinliklerde neyden hoşlanmazsın?

8. Son olarak, sence bu aralar ilişkinizde ne eksik?

Sevgilinle Tan Taşçı konserine gidin!

Sevgilinle Tan Taşçı konserine gidin!

Sevgilinle yalnız kalmak yerine kalabalıklarda eğlenmeyi daha çok seviyorsunuz. Büyük planlar yapmadan anı yaşayacağınız etkinlikler size daha çok hitap ediyor. Kalabalıklar içinde birlikte eğlenmek sizi çok mutlu ediyor. Etkinlik seçerken oturup izlemek yerine dahil olmak daha sizlik. O yüzden sevgilinle Tan Taşçı konserine gitmen gerekiyor! Klasik bir buluşma yerine gidebileceğiniz konserde birlikte aşk şarkıları söyleyebileceksiniz!

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

Sevgilinle Türk Telekom Ankara Open WTA 125'e gidin!

Sevgilinle Türk Telekom Ankara Open WTA 125'e gidin!

Sevgilinle sadece eğlenmek sana göre değil. Siz birlikteyken bir şeyler yaşamak istiyorsunuz. Beraber deneyimleyebileceğiniz ve sonrasında üzerine konuşabileceğiniz etkinlikler size göre yani. Bir şeyleri izlemek, sonucunu merak etmek ve sonrasında konuşmak sizin ilişkinize daha uygun. O yüzden sizin ilişkinize heyecan katacak etkinlik Dünya Kadınlar Tenis Turnuvası. Yüksek temposu hiç durmayan turnuva sayesinde sevgilinle farklı bir deneyim yaşayacaksınız.

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

Sevgilinle Baba tiyarosuna gidin!

Sevgilinle Baba tiyarosuna gidin!

Siz artık sevgilinle birbirinizi çok iyi tanıyorsunuz. Birlikte vakit geçirmekten de keyif alıyorsunuz. Ama artık aynı planlardan sıkılmışsınız. İkinizin de alışmış olduğu etkinliklerden vazgeçip yeni şeyler denemelisiniz. Farklı bir etkinliği deneyimlemek ve sonrasında üzerine konuşup değerlendirmek sizin ilişkinizin ihtiyacı olan şey olabilir. Sizin dışınızda birilerin hikayelerini dinleyebileceğiniz Baba tiyatrosu ilişkinize heyecan katacak 'o' aktivite işte!

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

Sevgilinle Boğaz'da Açık Hava Sinemasına gidin!

Sevgilinle Boğaz'da Açık Hava Sinemasına gidin!

Sevgilinle ilişkinizde gösterişli planları pek sevmiyorsunuz. Daha çok anlık planlar yapıp vakit geçirmeyi seviyorsunuz. Günlük hayatın temposundan uzaklaşıp kendinize ait bir akşam geçirmek sizin için ideal. Klasik buluşmanıza yapacağınız küçük bir dokunuş aşkınıza heyecan katabilir yani. O yüzden Boğaz'da Açık Hava Sineması etkinliği tam sizin ilişkinize uygun!

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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