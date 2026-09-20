Yalın’ın Kalbimizin En İçine Dokunan 10 Şarkı Sözü
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Yalın'ın her şarkısı ayrı güzel. O yüzden şarkılarını dinlemeye doyamıyoruz zaten. Sade ama vurucu şarkı sözlerinin hepsi çok güzel ama içlerinden en güzellerini derledik!
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1. "Küçücüğüm, her şeyim"
2. "Gelip de birtanem olmaya ne hakkın var?"
Yalın'ın en sevdiğin şarkı sözlerine eşlik etmek için bu konserler kaçmaz!
3. "Her işte bir hayır, bu işte hepsi sensin"
4. "Ki sen, benim gözyaşlarımı da gördün. Sen, benim ilk aldığım güldün"
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5. "Titrerim kendi üstüme, benden değerli değilsin."
6. "Kalbimin orta yerinde bu nasıl bir cumhuriyet, seninki nasıl bir hakimiyet?"
7. "Aşk ne demek? Aşktan yanmak ne demek? Kenarından bile geçmiyorsun."
8. "Ağlaya, ağlaya senden vazgeçiyorum."
9. "Keşke oyunlar oynamasaydık. Üzülmeseydi şarkılar, hâlâ sana yazılıyorlar."
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10. "Sesinde aşk var, bir ben duyuyorum"
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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