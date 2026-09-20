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Yalın’ın Kalbimizin En İçine Dokunan 10 Şarkı Sözü

etiket Yalın’ın Kalbimizin En İçine Dokunan 10 Şarkı Sözü

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
20.09.2026 - 14:01
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Yalın'ın her şarkısı ayrı güzel. O yüzden şarkılarını dinlemeye doyamıyoruz zaten. Sade ama vurucu şarkı sözlerinin hepsi çok güzel ama içlerinden en güzellerini derledik!

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1. "Küçücüğüm, her şeyim"

Yalının en iyi şarkılarından biri Küçücüğüm. Aşkın en duru halini anlatan şarkının en güzel sözü 'Küçücüğüm, her şeyim'. Sevdiği kişiye karşı duyduğu aşkı en sade şekilde betimleyen Yalın'ın bu sözü sade olduğu kadar etkileyici de!

2. "Gelip de birtanem olmaya ne hakkın var?"

Yalın denilince ilk akla gelen şarkılardan biri elbette Zalim. Yalın'ın umutsuz halini anlattığı şarkıdaki 'Gelip de birtanem olmaya ne hakkın var?' sorgusu insanın içine işliyor. Herkesin ezbere bildiği şarkı Yalın'ın en çok dinlenen şarkılarından.

Yalın'ın en sevdiğin şarkı sözlerine eşlik etmek için bu konserler kaçmaz!

Yalın'ın en sevdiğin şarkı sözlerine eşlik etmek için bu konserler kaçmaz!

Yalın şarkılarının hepsi birbirinden güzel zaten. Ama onları canlı duymak çok daha güzel. Sen de Yalın'ın en sevdiğin şarkılarını onunla beraber söylemek ve müthiş anılar biriktirmek için bir Yalın konseri deneyimlemelisin!

Bu etkinlik için biletini hemen Passo’dan alabilirsin!

3. "Her işte bir hayır, bu işte hepsi sensin"

Yalın'ın en duygusal şarkılarından biri de Her Şey Sensin. Aşkın en güzel şekilde tasvir edildiği şarkılardan biri olan Her Şey Sensin'de her söz çok anlamlı ve güzel. Ama 'Her işte bir hayır, bu işte hepsi sensin' sözünün insanın içine işleyen bir havası var!

4. "Ki sen, benim gözyaşlarımı da gördün. Sen, benim ilk aldığım güldün"

Yalın'ın en beğenilen şarkılarından biri de Ki Sen. Ayrılık aşamasında bir aşkın anlatıldığı şarkının her sözüne ayrı hayranız ama 'Ki, sen benim gözyaşlarımı da gördün. Sen, benim ilk aldığım güldün' sözü çok ayrı hissettirmiyor mu?

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5. "Titrerim kendi üstüme, benden değerli değilsin."

Romantik Yalın'dan kendini düşünen Yalın'a geçtiğimiz bir şarkı bu. 'Bir bakmışsın, ben yokmuşum. Üzülmeye doymuşum' dediği şarkının en güzel yanı tabii ki 'Titrerim kendi üstüme, benden değerli değilsin' dediği yer. Ne kadar aşık olursak olalım kimsenin bizden değerli olmadığını bu şarkı ile öğrendik!

6. "Kalbimin orta yerinde bu nasıl bir cumhuriyet, seninki nasıl bir hakimiyet?"

Cumhuriyet şarkısı, Yalın'ın hareketli şarkıları arasında. Şarkı hareketli olsa da aslında bir aşk acısı anlatılıyor. Cumhuriyet şarkısında Yalın sevdiği kadına bu kadar nasıl bağlanabildiğini kendince sorguluyor aslında. Şarkının içinde geçen 'Kalbimin orta yerinde bu nasıl bir cumhuriyet, seninki nasıl bir hakimiyet?' sözleri bunu en iyi şekilde anlatıyor işte.

7. "Aşk ne demek? Aşktan yanmak ne demek? Kenarından bile geçmiyorsun."

Yalın'ın aşkı sorguladığı birçok şarkısı var. Ama Aşk Ne Demek şarkısı bunu bize en çok hissettirenlerden. Karşısındakinin aşkını sorguladığı şarkıda 'Aşk ne demek? Aşktan yanmak ne demek? Kenarından bile geçmiyorsun.' diyerek aslında onu gerçekten sevmediğini ima ediyor Yalın!

8. "Ağlaya, ağlaya senden vazgeçiyorum."

Aşktan vazgeçişin en güzel anlatıldığı şarkı, Günaydın şarkısı bizce. Yalın, şarkıda sevdiğinden nasıl vazgeçtiğini tüm sözlerde anlatıyor. Ama hiçbir söz, 'Ağlaya, ağlaya senden vazgeçiyorum.' kadar iyi hissettirmiyor sanki...

9. "Keşke oyunlar oynamasaydık. Üzülmeseydi şarkılar, hâlâ sana yazılıyorlar."

Keşke şarkısı insanın içine işleyen bir şarkı. Dinlerken insan gerçek aşk böyle bir şey demek diye düşünüyor, öyle değil mi? Ama aşktan öte şarkıda biraz umutsuzluk var. Yalın vazgeçtiği birine yazmış gibi duruyor. O yüzden 'Keşke oyunlar oynamasaydık. Üzülmeseydi şarkılar, hâlâ sana yazılıyorlar.' diyor zaten!

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10. "Sesinde aşk var, bir ben duyuyorum"

'En güzel nasıl sevilir?'i Yalın bu şarkıda bize anlatıyor resmen. O yüzden şarkıda dediği 'Sesinde aşk var, bir ben duyuyorum' sözü çok anlamlı. Aşkın en güzel ve naif halini anlattığı Sesinde Aşk Var, Yalın'ın en tatlı şarkılarından biri!

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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