Yalın’ın Kalbimizin En İçine Dokunan 10 Şarkı Sözü

Yalın'ın en duygusal şarkılarından biri de Her Şey Sensin. Aşkın en güzel şekilde tasvir edildiği şarkılardan biri olan Her Şey Sensin'de her söz çok anlamlı ve güzel. Ama 'Her işte bir hayır, bu işte hepsi sensin' sözünün insanın içine işleyen bir havası var!