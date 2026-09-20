En Çok Mikroorganizma Barındıran Mutfak Eşyaları
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Mutfakta bazı eşyalar var ki dışarıdan gayet masum görünürken üzerlerinde resmen görünmez bir kalabalık taşıyabiliyor. 😅 Üstelik bunların birçoğunu gün içinde defalarca elimize alıyoruz. “Ben zaten sürekli temizliyorum.” diyorsan bile bazı noktaları gözden kaçırıyor olabilirsin.
Hadi mutfağın en çok kullanılan ama temizliği bazen unutulan eşyalarına biraz daha yakından bakalım! 👀
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1. Bulaşık süngeri: Mikroorganizmaların 5 yıldızlı oteli
2. Mutfak bezi: Her yeri siliyor ama kendisini kim siliyor?
3. Bulaşık havlusu: “Sadece elimi kuruluyorum” deme…
4. Buzdolabı kapı kolu: Mutfakta herkesin tokalaştığı kişi
5. Lavabo
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6. Buzdolabındaki sebzelik çekmecesi
7. Kahve makinesinin su haznesi
8. Kahveni iç, keyfini sür; temizlik kısmında drama çıkarmaya hiç gerek yok. :)
9. Bıçak bloğu: Bıçaklar temiz, peki yuvaları?
10. Son olarak, tuzluk ve karabiberlik: Yemek yaparken herkes bunlara dokunuyor!
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