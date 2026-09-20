En Çok Mikroorganizma Barındıran Mutfak Eşyaları

Mutfakta bazı eşyalar var ki dışarıdan gayet masum görünürken üzerlerinde resmen görünmez bir kalabalık taşıyabiliyor. 😅 Üstelik bunların birçoğunu gün içinde defalarca elimize alıyoruz. “Ben zaten sürekli temizliyorum.” diyorsan bile bazı noktaları gözden kaçırıyor olabilirsin.

Hadi mutfağın en çok kullanılan ama temizliği bazen unutulan eşyalarına biraz daha yakından bakalım! 👀