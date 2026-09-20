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En Çok Mikroorganizma Barındıran Mutfak Eşyaları

etiket En Çok Mikroorganizma Barındıran Mutfak Eşyaları

onedio.mimi - Onedio Editörü
20.09.2026 - 13:58
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Mutfakta bazı eşyalar var ki dışarıdan gayet masum görünürken üzerlerinde resmen görünmez bir kalabalık taşıyabiliyor. 😅 Üstelik bunların birçoğunu gün içinde defalarca elimize alıyoruz. “Ben zaten sürekli temizliyorum.” diyorsan bile bazı noktaları gözden kaçırıyor olabilirsin. 

Hadi mutfağın en çok kullanılan ama temizliği bazen unutulan eşyalarına biraz daha yakından bakalım! 👀

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1. Bulaşık süngeri: Mikroorganizmaların 5 yıldızlı oteli

1. Bulaşık süngeri: Mikroorganizmaların 5 yıldızlı oteli

Mutfakta suçüstü yakalanacak ilk şüpheli kesinlikle bulaşık süngeri. Sürekli ıslak, sürekli yemek artıklarıyla temas halinde, bir de üstüne sıcak bir ortam… Mikroorganizmalar daha ne istesin? Biz onunla tezgâhı temizlediğimizi sanıyoruz, sünger ise kendi içinde küçük bir medeniyet kuruyor olabilir. Bu yüzden süngeri düzenli değiştirmek ve kullanım sonrası iyice kurumasını sağlamak önemli.

2. Mutfak bezi: Her yeri siliyor ama kendisini kim siliyor?

Tezgâhı sildin, masayı sildin, ocağın kenarından geçtin, sonra aynı bezle bir tur daha attın… Mutfak bezinin kariyer geçmişi bazı CV'lerden daha kabarık. Üstelik nemli bırakıldığında mikroorganizmalar için oldukça uygun bir ortam oluşuyor. O yüzden bezleri düzenli yıkamak ve iyice kurutmak şart.

3. Bulaşık havlusu: “Sadece elimi kuruluyorum” deme…

Eller, tabaklar, tezgâh kenarı, bazen ıslanan masa… O havlu gün içinde düşündüğünden çok daha fazla yere dokunuyor. Havluları sık değiştirmek küçük ama etkili bir hijyen hamlesi.

4. Buzdolabı kapı kolu: Mutfakta herkesin tokalaştığı kişi

Yemeği hazırlarken bir et, bir sebze, bir buzdolabı derken kapı koluna kaç kez dokunduğunu saymayı dene. Zor, değil mi? Çünkü mutfağın en çok el değen noktalarından biri ama temizlik sırasında nedense sürekli unutuluyor. Buzdolabının içini temizlerken kapağın koluna da küçük bir VIP bakım yapmak lazım.

5. Lavabo

Sebzeyi yıkıyoruz, makarnanın suyunu döküyoruz, kirli tabağı bırakıyoruz, çiğ et ambalajı bile bazen buradan geçiyor… Lavabo gün boyu mutfağın bütün olaylarına şahit. Bu yüzden sadece üzerine su tutup “Tamamdır” demek pek yeterli olmayabiliyor. Düzenli temizlik ve sonrasında kuru bırakmak oldukça önemli.

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6. Buzdolabındaki sebzelik çekmecesi

Sebzelerden dökülen topraklar, ezilmiş meyveler, unutulmuş maydanoz demetleri… Sebzelik çekmecesi bazen küçük çaplı bir ekosisteme dönüşebiliyor. Hele arkada üç haftadır duran o limonu konuşmak bile istemiyoruz...

7. Kahve makinesinin su haznesi

Her sabah mutluluğumuzu teslim eden kahve makinesine kötü söz söylemek istemeyiz ama su haznesi uzun süre temizlenmezse içeride birikintiler oluşabilir. Özellikle haznede sürekli su bırakıyorsan düzenli temizliği atlamamakta fayda var. Sonuçta kahvemizi keyifle içerken fincanda sürpriz “ekstra içerikler” görmek istemiyoruz. :) İşin özü, kahve makinesinde lezzet kadar kolay temizlenebilirlik de önemli.

8. Kahveni iç, keyfini sür; temizlik kısmında drama çıkarmaya hiç gerek yok. :)

8. Kahveni iç, keyfini sür; temizlik kısmında drama çıkarmaya hiç gerek yok. :)

Neyse ki kahve makinesi temizliği her zaman “Şu incecik borunun içine ben nasıl ulaşacağım?” krizine dönüşmek zorunda değil. Özellikle sütlü kahve sevenlerin yakından tanıdığı o temizlemesi zor süt borularını kafamızdan tamamen silebiliriz. Philips Café Aromis, borusuz tasarlanan LatteGo Pro süt sistemi sayesinde bu işi oldukça kolaylaştırıyor. Süt haznesini yerinden çıkarıp musluğun altına tutman yeterli; yalnızca 10 saniyede süt kalıntılarından arındırıp yeniden kullanıma hazır hale getirebiliyorsun.

9. Bıçak bloğu: Bıçaklar temiz, peki yuvaları?

Bıçakları güzelce yıkayıp kuruladın, sonra bloğun içine koydun. Buraya kadar her şey şahane. Ama bıçak bloğunun içindeki yuvaların en son ne zaman temizlendiğini hatırlamıyorsan yalnız değilsin. Nemli bir bıçağın bile içeri girmesi zamanla istenmeyen birikimlere neden olabileceği için bıçakları tamamen kurutup yerleştirmek önemli.

10. Son olarak, tuzluk ve karabiberlik: Yemek yaparken herkes bunlara dokunuyor!

10. Son olarak, tuzluk ve karabiberlik: Yemek yaparken herkes bunlara dokunuyor!

Çiğ eti çevirdin, “Biraz tuz lazım” dedin ve hop tuzluğa uzandın. Sonra bir daha, sonra bir daha… Özellikle yemek hazırlığı sırasında baharatlıkların dış yüzeyleri düşündüğümüzden çok daha fazla kirlenebiliyor. İçindeki tuz temiz olabilir ama dışındaki hayat biraz hareketli...

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