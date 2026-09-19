Ünlü Dahilerin ve Yazarların Kahveye Ne Kadar Düşkün Olduğuna Şaşıracaksınız!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kahve içmeden kendine gelemeyenler yalnız değil! Meğer tarihe damga vuran birçok ünlü dahi ve yazar da kahve konusunda hiç masum değilmiş. Bazıları öyle bir tüketiyormuş ki insanın “Ben yine iyi içiyorum” diyesi geliyor. Gelin, kim kahveyi ne kadar seviyormuş birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Honoré de Balzac
Voltaire
Ludwig van Beethoven
Søren Kierkegaard
Johann Sebastian Bach
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Benjamin Franklin
Teddy Roosevelt
Margaret Atwood
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın