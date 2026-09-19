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Ünlü Dahilerin ve Yazarların Kahveye Ne Kadar Düşkün Olduğuna Şaşıracaksınız!

etiket Ünlü Dahilerin ve Yazarların Kahveye Ne Kadar Düşkün Olduğuna Şaşıracaksınız!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Editörü
19.09.2026 - 11:16
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Kahve içmeden kendine gelemeyenler yalnız değil! Meğer tarihe damga vuran birçok ünlü dahi ve yazar da kahve konusunda hiç masum değilmiş. Bazıları öyle bir tüketiyormuş ki insanın “Ben yine iyi içiyorum” diyesi geliyor. Gelin, kim kahveyi ne kadar seviyormuş birlikte bakalım.

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Honoré de Balzac

Honoré de Balzac

Fransız edebiyatının en üretken isimlerinden biri olan Balzac, muazzam yazma temposunu tamamen kahveye borçluydu. Günde yaklaşık 50 fincan kahve tüketen ünlü yazar, genellikle gece yarısı uyanır ve sabaha kadar aralıksız çalışırdı. Kahvenin etkisinin azaldığını hissettiğinde ise daha güçlü bir etki yaratması için kahve çekirdeklerini su olmadan, doğrudan çiğneyerek yutardı.

Voltaire

Voltaire

Aydınlanma çağının en önemli filozoflarından Voltaire, tam bir kahve bağımlısıydı ve günde 40 ila 50 fincan kahve tüketiyordu. Kahvesini sade sevmez, genellikle çikolata ile karıştırarak tüketmeyi tercih ederdi.

Ludwig van Beethoven

Ludwig van Beethoven

Klasik müziğin dâhisi Beethoven, kahve hazırlama sürecini adeta matematiksel bir ritüele dönüştürmüştü. Her sabah içeceği tek bir fincan kahve için tam olarak 60 adet kahve çekirdeği sayardı. Çekirdek sayısında en ufak bir hata olmaması konusunda aşırı titiz davranır, bu sayımı her sabah büyük bir disiplinle kendisi yapardı.

Søren Kierkegaard

Søren Kierkegaard

Varoluşçu felsefenin öncülerinden Kierkegaard, kahveyi alışılmışın dışında son derece tatlı bir tarifle içerdi. Kahve fincanına önce adeta küçük bir dağ oluşturacak kadar beyaz şeker doldurur, ardından bu şekeri eritecek kadar güçlü ve koyu bir kahve eklerdi. Ayrıca evinde 50'den fazla farklı kahve fincanı bulundurur ve her seferinde sekreterine hangisini seçeceğini uzun uzun düşünerek söylerdi.

Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach

Barok müziğin büyük ustası Bach, kahveye olan sevgisini ölümsüz bir sanat eserine dönüştüren nadir isimlerdendir. Kahve bağımlılığını ve o dönem kahve içmesi yasaklanmaya çalışılan kadınları savunan 'Coffee Cantata' adlı neşeli bir eser bestelemiştir.

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Benjamin Franklin

Benjamin Franklin

Amerika'nın kurucu babalarından Benjamin Franklin, Londra'da yaşadığı yıllarda gününün büyük bölümünü kahvehanelerde geçirirdi. Buraları sadece kahve içmek için değil; siyasi toplantılar yapmak, satranç oynamak ve entelektüel tartışmalara katılmak için bir merkez olarak kullanıyordu. Hatta o kadar yerleşik hale gelmişti ki mektuplarının resmi adresi olarak en sevdiği kahvehaneyi gösteriyordu.

Teddy Roosevelt

Teddy Roosevelt

Amerika Birleşik Devletleri'nin 26. başkanı Theodore Roosevelt, tarihin en çok kahve tüketen liderlerinden biri olarak bilinir. Günlük kahve tüketimi yaklaşık 3.7 litreyi bulan Roosevelt'in fincanları, normal boyutların çok üzerinde, adeta birer çorba kasesi büyüklüğündeydi.

Margaret Atwood

Margaret Atwood

'Damızlık Kızın Öyküsü' kitabıyla tanınan çağdaş yazar Margaret Atwood, kahve tutkusunu anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürmüştür. Balzac veya Voltaire gibi aşırı tüketim yapmak yerine, kendi adını taşıyan özel bir kahve serisi geliştirmiştir. Ünlü yazar, bu özel kahvenin satışından elde edilen tüm gelirleri Kanada'daki kuşları ve doğal yaşamı koruma vakıflarına bağışlamaktadır.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Editörü
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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