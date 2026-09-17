Dünyanın Dört Bir Yanından İlginç Kahve Gelenekleri

'Cafecito' denilen kahve hazırlanırken şeker daha en baştan espressoyla çırpılır, üstünde köpüklü bir tabaka, yani espumita oluşur. Küba kökenli bu gelenek bugün en canlı haliyle Miami'nin Küçük Havana'sında (Little Havana) yaşıyor. Restoran ve pastanelere bitişik olan ve ventanita adı verilen küçük pencerelerden yoldan geçene bir yudumluk kahve uzatılması sıradan bir manzara. Günün her saati sosyal bir mola sayılır.