Dünyanın Dört Bir Yanından İlginç Kahve Gelenekleri
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İlk buluşma bahanesinden fazlasıdır kahve!
Kahve bir kültürdür ve bu kültür de dünyanın her yerinde farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Bizim kahve geleneğimizden bahsedeceğimiz zaman aklımıza ilk olarak kız isteme merasimi gelir elbette.
İlginç olanlar da var!
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Önce Türkiye'den başlayalım: Fincanın dibinde gelecek görüyoruz!
Etiyopya: Kahvenin anavatanında üç tur zorunlu.
İtalya: Kahveyi oturarak içmek ayıp sayılır.
Vietnam: Her şey damla damla ilerliyor.
İsveç: Kahve molası çok önemli ve hatta adı bile var.
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Küba: Sokakta biri size bir fincan kahve uzatırsa şaşırmayın.
Meksika: Toprak testide tarçınlı kahve içilir.
Avusturya: Kahve içmek saatler sürer.
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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