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Manyetik Fırtına Cuma Sabahı Dünya'yı Vuracak: 2 Gün Boyunca Vücudunuz Bu Tepkileri Verebilir!

Manyetik Fırtına Cuma Sabahı Dünya'yı Vuracak: 2 Gün Boyunca Vücudunuz Bu Tepkileri Verebilir!

Fırtına
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
07.10.2026 - 18:31
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Güneş yüzeyinde yaşanan güçlü patlamaların ardından uzaya savrulan plazma bulutları rotasını Dünya'ya çevirdi. Uluslararası tahmin merkezlerinden peş peşe uyarılar geldi. Beklenen manyetik fırtınanın 9 Ekim Cuma günü başlaması ve hafta sonu boyunca etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

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Plazma bulutlarının Cuma sabahı erken saatlerde Dünya'ya ulaşma ihtimali yüzde 80

Plazma bulutlarının Cuma sabahı erken saatlerde Dünya'ya ulaşma ihtimali yüzde 80

Güneş yüzeyinde meydana gelen M sınıfı güçlü patlamalar, uzaya devasa plazma kütleleri fırlattı. Güneş patlamaları şiddetlerine göre sınıflandırılıyor ve M sınıfı, en güçlü grup olan X sınıfının hemen altında yer alıyor. Yani söz konusu patlamalar hafife alınacak türden değil.

Fırlayan bu plazma bulutlarının 9 Ekim Cuma günü sabahın erken saatlerinde Dünya'nın manyetik alanına ulaşma ihtimali yaklaşık yüzde 80 olarak hesaplanıyor. Phobos hava durumu merkezinin uzmanı Mikhail Leus'un da aralarında bulunduğu isimler ve uluslararası tahmin merkezleri, bulutların rotasını Dünya'ya çevirdiğini belirterek uyarılarını art arda duyurdu.

Tahminlere göre fırtınanın etkisi Cuma günü başlayacak, 10 Ekim Cumartesi günü de devam edecek ve 11 Ekim Pazar günü sona erecek. Bu tür manyetik fırtınalar genellikle kutup ışıklarının alışılmadık enlemlerde görülmesine de yol açıyor. Kısacası hafta sonunun büyük bölümü, Güneş'ten gelen bu yoğun yüklü parçacıkların gölgesinde geçecek.

Migren, halsizlik, sersemlik: Vücut 2 gün boyunca bu belirtilerle tepki verebilir

Migren, halsizlik, sersemlik: Vücut 2 gün boyunca bu belirtilerle tepki verebilir

Mikhail Leus'un uyarılarına göre fırtına süresince bazı kişilerde migren ve baş ağrısı görülebilir. Bunun yanında nedensiz halsizlik, sersemlik hissi, uyku problemleri ve huzursuzluk da beklenen etkiler arasında sayılıyor. Yani Cuma gününden itibaren kendinizi sebepsiz yere yorgun, dalgın ya da gergin hissediyorsanız bunun arkasında manyetik fırtına olabilir.

Fırtınanın etkisi yalnızca insan bedeniyle sınırlı kalmayabilir. Uzmanlar, GPS ve yüksek frekanslı radyo haberleşmesinde sinyal sapmaları yaşanabileceğini, elektrik şebekesinde de voltaj dalgalanmalarının görülebileceğini aktarıyor. Navigasyon cihazlarında ya da telsiz bağlantılarında kısa süreli aksamalar bu yüzden şaşırtıcı olmayacak.

Manyetik fırtınaların insan sağlığı üzerindeki etkisi bilim dünyasında hâlâ tartışılan bir konu. Bu nedenle belirtiler herkeste görülmeyebilir, görülenlerde de şiddeti kişiden kişiye değişebilir. Şikâyetleriniz uzar ya da ağırlaşırsa bir sağlık kuruluşuna başvurmanızda fayda var.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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