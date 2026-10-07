Manyetik Fırtına Cuma Sabahı Dünya'yı Vuracak: 2 Gün Boyunca Vücudunuz Bu Tepkileri Verebilir!

Güneş yüzeyinde meydana gelen M sınıfı güçlü patlamalar, uzaya devasa plazma kütleleri fırlattı. Güneş patlamaları şiddetlerine göre sınıflandırılıyor ve M sınıfı, en güçlü grup olan X sınıfının hemen altında yer alıyor. Yani söz konusu patlamalar hafife alınacak türden değil.

Fırlayan bu plazma bulutlarının 9 Ekim Cuma günü sabahın erken saatlerinde Dünya'nın manyetik alanına ulaşma ihtimali yaklaşık yüzde 80 olarak hesaplanıyor. Phobos hava durumu merkezinin uzmanı Mikhail Leus'un da aralarında bulunduğu isimler ve uluslararası tahmin merkezleri, bulutların rotasını Dünya'ya çevirdiğini belirterek uyarılarını art arda duyurdu.

Tahminlere göre fırtınanın etkisi Cuma günü başlayacak, 10 Ekim Cumartesi günü de devam edecek ve 11 Ekim Pazar günü sona erecek. Bu tür manyetik fırtınalar genellikle kutup ışıklarının alışılmadık enlemlerde görülmesine de yol açıyor. Kısacası hafta sonunun büyük bölümü, Güneş'ten gelen bu yoğun yüklü parçacıkların gölgesinde geçecek.