Manyetik Fırtına Cuma Sabahı Dünya'yı Vuracak: 2 Gün Boyunca Vücudunuz Bu Tepkileri Verebilir!
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Güneş yüzeyinde yaşanan güçlü patlamaların ardından uzaya savrulan plazma bulutları rotasını Dünya'ya çevirdi. Uluslararası tahmin merkezlerinden peş peşe uyarılar geldi. Beklenen manyetik fırtınanın 9 Ekim Cuma günü başlaması ve hafta sonu boyunca etkisini sürdürmesi öngörülüyor.
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Plazma bulutlarının Cuma sabahı erken saatlerde Dünya'ya ulaşma ihtimali yüzde 80
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Migren, halsizlik, sersemlik: Vücut 2 gün boyunca bu belirtilerle tepki verebilir
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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