Trabzonspor'un Eski Golcüsü Oscar Cardozo Köyüne Döndü ve Hayatını Değiştirecek Bir Yatırım Yaptı
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Trabzonspor'un eski golcüsü Oscar Cardozo, nisan ayında futbolu bıraktıktan sonra memleketi Paraguay'a döndü. 43 yaşındaki eski yıldız, ülkesinde önce bir iş kurdu, ardından doğup büyüdüğü köyde yeni bir yatırıma imza attı. Cardozo'nun bu yatırımı hayvanlara duyduğu sevgiyle de yakından ilgili.
Cardozo köyünde sığır çiftliği açtı.
Trabzonspor'da 28 gol attı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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