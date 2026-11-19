Çiftliğe uzanan yeni hayatından önce Cardozo, Trabzonspor formasıyla 66 maça çıktı. Paraguaylı golcü bu karşılaşmalarda 28 gol attı ve 6 asist yaptı. Türkiye'de geçirdiği bu dönem, futbol kariyerinin en çok anılan bölümlerinden biri olarak kaldı.

Cardozo'nun kariyerindeki en parlak dönem Benfica'da yaşandı. Paraguaylı forvet Benfica formasıyla 293 maçta 172 gol attı ve 38 asist yaptı. Milli takım tarafında ise 2010 Dünya Kupası'nda ülkesiyle çeyrek finale yükselmeyi başardı.