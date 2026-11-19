Burak Sergen ve Kendisinden 26 Yaş Küçük Eşi Gizem Sergen Galada Görüntülendi
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Tiyatro sahnesinden sinemaya ve televizyona uzanan kariyeriyle tanınan usta oyuncu Burak Sergen, bu kez eşi Gizem Sergen'le birlikte Son Yemek filminin galasında görüntülendi. Aralarındaki 26 yaş farkıyla uzun süre magazin gündeminde kalan çift, galada yan yana objektiflere yansıdı.
Kaynak: Magazin Kuryesi
Burak Sergen, Kara Sevda'dan Çukur'a, Sadakatsiz'den Siyah Kalp'e pek çok dizide rol aldı.
Sergen, dördüncü evliliğini 2024'te kendisinden 26 yaş küçük Gizem Şağban'la yaptı.
Burak Sergen ve Gizem Sergen, Son Yemek galasında birlikte objektiflere yansıdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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