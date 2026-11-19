Türk tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının en deneyimli isimlerinden Burak Sergen, hayat verdiği birbirinden güçlü karakterlerle hafızalarda yer etti. Kara Sevda'da Galip Kozcuoğlu, Çukur'da Baykal namıdiğer Beyefendi, Sadakatsiz'de Haluk Güçlü, Hudutsuz Sevda'da Rızvan Leto ve son olarak Siyah Kalp'te Samet Şansalan karakterlerine hayat verdi.

Sergen, yalnızca televizyonda değil sinemada ve tiyatroda da aktif. Oyuncu, kendi tiyatrosunda sahne almayı da sürdürüyor.