Kızıl Goncalar'ın Levent'iydi: Özcan Deniz Dizilerle İlgili Aldığı Kararı Altın Portakal'da Açıkladı!
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Kızıl Goncalar'daki Levent Alkanlı rolüyle izleyicinin kalbinde yer edinen Özcan Deniz, bu kez Antalya'dan gelen açıklamasıyla gündemde. Yazıp yönettiği ve başrolünü üstlendiği Prime Video filmi Son Yemek'in 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki gösteriminde usta isme yeni bir dizide görüp görmeyeceğimiz soruldu. Deniz'in bu soruya verdiği cevap, onu yeniden ekranda izlemeyi bekleyen hayranlarını şaşırtacak cinsten.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Özcan Deniz, Asmalı Konak'tan İstanbullu Gelin'e uzanan dizi kariyerini yönetmenlikle birlikte sürdürdü.
Kızıl Goncalar'ın Levent'i, finale iki hafta kala kalbini Meryem'e bağışlayarak hikâyeye veda etmişti.
Özcan Deniz, Son Yemek söyleşisinde dizi sorusuna "Artık hayatımda televizyon olmayacak" cevabını verdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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