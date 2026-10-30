article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızıl Goncalar'ın Levent'iydi: Özcan Deniz Dizilerle İlgili Aldığı Kararı Altın Portakal'da Açıkladı!

Kızıl Goncalar'ın Levent'iydi: Özcan Deniz Dizilerle İlgili Aldığı Kararı Altın Portakal'da Açıkladı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
30.10.2026 - 14:35
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kızıl Goncalar'daki Levent Alkanlı rolüyle izleyicinin kalbinde yer edinen Özcan Deniz, bu kez Antalya'dan gelen açıklamasıyla gündemde. Yazıp yönettiği ve başrolünü üstlendiği Prime Video filmi Son Yemek'in 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki gösteriminde usta isme yeni bir dizide görüp görmeyeceğimiz soruldu. Deniz'in bu soruya verdiği cevap, onu yeniden ekranda izlemeyi bekleyen hayranlarını şaşırtacak cinsten.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özcan Deniz, Asmalı Konak'tan İstanbullu Gelin'e uzanan dizi kariyerini yönetmenlikle birlikte sürdürdü.

Özcan Deniz, Asmalı Konak'tan İstanbullu Gelin'e uzanan dizi kariyerini yönetmenlikle birlikte sürdürdü.

Meleğim ve Yalan mı albümleriyle 90'larda şöhreti yakalayan Özcan Deniz, oyunculuktaki asıl büyük çıkışını 2002'de ekrana gelen Asmalı Konak'taki Seymen karakteriyle yaşadı. Ekran başına kilitlenen milyonların gözünde uzun süre Seymen Ağa olarak kalan sanatçı, sonraki yıllarda Haziran Gecesi ve Aşk Yakar gibi projelerle televizyondan hiç kopmadı. 2017'de başlayan İstanbullu Gelin'deki Faruk Boran rolüyle yeni bir kuşağın da sevgilisi haline gelirken bir yandan Ya Sonra, Evim Sensin ve Su ve Ateş filmlerini yazıp yöneterek kendi hikâyelerini anlatmaya devam etti. Özcan Deniz'in televizyondaki son durağı ise 2023'te başlayan Kızıl Goncalar oldu.

Kızıl Goncalar'ın Levent'i, finale iki hafta kala kalbini Meryem'e bağışlayarak hikâyeye veda etmişti.

Kızıl Goncalar'ın Levent'i, finale iki hafta kala kalbini Meryem'e bağışlayarak hikâyeye veda etmişti.

Tarikat ile laik bir aile arasında geçen hikâyesiyle ilk bölümlerinden itibaren tartışmaların ortasında kalan Kızıl Goncalar, Özcan Deniz'in kariyerinde ayrı bir yere sahip. Dizide doktor Levent Alkanlı'yı canlandıran Deniz, ilk sezonda RTÜK incelemeleri ve set izinleri yüzünden yaşanan krizlerin ardından 'Kariyerimin en ahlaklı işinin içinde olduğumu düşünüyorum' diyerek projeye açıkça sahip çıkmıştı. Final kararının ardından 2025 baharında yolun sonuna gelen dizide Meryem'in kalbi durma noktasına gelince kalp krizi geçiren Levent, kalbini ona bağışlayarak hayatını kaybetti. Bu vedanın hemen ardından Deniz'in daha önce bir röportajda söylediği 'İlk sezonu çok cesur ve iyi yazılmış bir işti. Sonrasında dizi olmaya başladı.' sözleri yeniden hatırlanmıştı.

Özcan Deniz, Son Yemek söyleşisinde dizi sorusuna "Artık hayatımda televizyon olmayacak" cevabını verdi.

Özcan Deniz, Son Yemek söyleşisinde dizi sorusuna "Artık hayatımda televizyon olmayacak" cevabını verdi.

O sözlerin üzerinden yaklaşık bir buçuk yıl geçerken Özcan Deniz bu kez televizyonla ilgili çok daha kesin bir cümleyle karşımıza çıktı. 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Gala bölümünde yer alan Son Yemek, Türkiye'deki ilk gösterimini AKM Aspendos Salonu'nda yaptı ve gösterimin ardından düzenlenen söyleşide dizilerle ilgili bir soru alan Deniz, Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre 'Artık hayatımda televizyon olmayacak' dedi. Usta isim aynı söyleşide, yazıp yönettiği filmlerde genellikle oyunculuktan kaçındığını ve Bekir rolü için yaklaşık bir yıl boyunca başka oyuncuların değerlendirilmesini istediğini de anlattı. Gizli bir görev sırasında yolları kesişen Bekir ile genç piyanist Sebahat'ın yıllara yayılan aşkını anlatan filmde Deniz'e Öykü Karayel, Tilbe Saran ve Nejat İşler gibi isimler eşlik ediyor. Hayranlarının Özcan Deniz'i yeniden izleyebileceği Son Yemek, 19 Kasım'dan itibaren Prime Video'da yayında olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın