Kızıl Goncalar'ın Levent'iydi: Özcan Deniz Dizilerle İlgili Aldığı Kararı Altın Portakal'da Açıkladı!

O sözlerin üzerinden yaklaşık bir buçuk yıl geçerken Özcan Deniz bu kez televizyonla ilgili çok daha kesin bir cümleyle karşımıza çıktı. 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Gala bölümünde yer alan Son Yemek, Türkiye'deki ilk gösterimini AKM Aspendos Salonu'nda yaptı ve gösterimin ardından düzenlenen söyleşide dizilerle ilgili bir soru alan Deniz, Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre 'Artık hayatımda televizyon olmayacak' dedi. Usta isim aynı söyleşide, yazıp yönettiği filmlerde genellikle oyunculuktan kaçındığını ve Bekir rolü için yaklaşık bir yıl boyunca başka oyuncuların değerlendirilmesini istediğini de anlattı. Gizli bir görev sırasında yolları kesişen Bekir ile genç piyanist Sebahat'ın yıllara yayılan aşkını anlatan filmde Deniz'e Öykü Karayel, Tilbe Saran ve Nejat İşler gibi isimler eşlik ediyor. Hayranlarının Özcan Deniz'i yeniden izleyebileceği Son Yemek, 19 Kasım'dan itibaren Prime Video'da yayında olacak.