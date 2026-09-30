Ailesiyle Mahkemelik Olmuştu: Özcan Deniz Adliye Çıkışında 'Metres' Sözünün Perde Arkasını Anlattı!
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Özcan Deniz'in iki yıldır dinmeyen aile kavgası bu kez Aydın'da bir mahkeme salonuna taşındı. Ünlü şarkıcı, kız kardeşi Sibel Deniz Semerci'nin abisi Ercan Deniz ve ablası Yurda Deniz'e yönelik sözleri yüzünden yargılandığı davada tanık olarak ifade verdi. Adliye çıkışında kameraların karşısına geçen Deniz, dava konusu olan 'metres' sözünün arkasındaki hikayeyi anlattı.
Kaynak: Magazin Burada
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Özcan Deniz, Asmalı Konak'tan Kızıl Goncalar'a uzanan kariyerinin en zor dönemini ailesiyle yaşıyor.
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Uzaklaştırma kararına kadar giden kavgada Kadriye Deniz bu kez kızı Yurda'dan şikayetçi oldu.
Özcan Deniz, hakaretten yargılanan kız kardeşi Sibel için Aydın Adliyesi'ne tanık olarak geldi.
Özcan Deniz'in açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
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