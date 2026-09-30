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Ailesiyle Mahkemelik Olmuştu: Özcan Deniz Adliye Çıkışında 'Metres' Sözünün Perde Arkasını Anlattı!

Ailesiyle Mahkemelik Olmuştu: Özcan Deniz Adliye Çıkışında 'Metres' Sözünün Perde Arkasını Anlattı!

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
30.09.2026 - 08:01
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Özcan Deniz'in iki yıldır dinmeyen aile kavgası bu kez Aydın'da bir mahkeme salonuna taşındı. Ünlü şarkıcı, kız kardeşi Sibel Deniz Semerci'nin abisi Ercan Deniz ve ablası Yurda Deniz'e yönelik sözleri yüzünden yargılandığı davada tanık olarak ifade verdi. Adliye çıkışında kameraların karşısına geçen Deniz, dava konusu olan 'metres' sözünün arkasındaki hikayeyi anlattı.

Kaynak: Magazin Burada

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Özcan Deniz, Asmalı Konak'tan Kızıl Goncalar'a uzanan kariyerinin en zor dönemini ailesiyle yaşıyor.

Özcan Deniz, Asmalı Konak'tan Kızıl Goncalar'a uzanan kariyerinin en zor dönemini ailesiyle yaşıyor.

Asmalı Konak'ın Seymen'i olarak hafızalara kazınan, 'Nasip Değilmiş' gibi şarkılarıyla yıllardır sahnelerden inmeyen Özcan Deniz, son olarak Kızıl Goncalar'ın Levent'i olarak ekrandaydı. Ama son iki yılda adı rolleriyle değil, ailesiyle yaşadığı savaşla anılıyor.

Peki Özcan Deniz ailesiyle neden kavga etti? Fitil Ağustos 2024'te ateşlendi. Yıllarca menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz'le birbirine giren ünlü isim, tüm ailesine rest çekti. Aynı günlerde ablası Yurda ile eşi Samar Dadgar sosyal medyada birbirine girdi. İddialara göre işin içinde büyük para vardı: Deniz, kendine ait mülklerin tapusunu abisinin üzerine tescil ettirmiş, geri istediğinde ise ipler tamamen kopmuştu. Bu savaşta adı geçen kardeşler ise Ercan, Yurda, Sibel ve en küçükleri Melek.

Uzaklaştırma kararına kadar giden kavgada Kadriye Deniz bu kez kızı Yurda'dan şikayetçi oldu.

Uzaklaştırma kararına kadar giden kavgada Kadriye Deniz bu kez kızı Yurda'dan şikayetçi oldu.

2025'e gelindiğinde kavga iyice çığırından çıktı. Şubat'ta annesi Kadriye Deniz'in, Özcan Deniz ve eşi hakkında uzaklaştırma talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Aynı günlerde Kızıl Goncalar setinde kalp spazmı geçiren şarkıcı hastaneye kaldırıldı. Ölümle tehdit edildiğini söyleyen Deniz, abisi Ercan Deniz hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı; Ercan Deniz'in 'Ben ihbar ettim' dediği iddiaların ardından da ünlü isim hakkında vergi incelemesi başlatıldı. Bu karmaşada Özcan Deniz'in yanında duran tek kardeş Sibel oldu. Mart 2025'te abisi Ercan'a 'Para gidince kardeşlik de bitti' diye yüklenen Sibel, o günden beri kavganın tam ortasında. Aralık 2025'te Kadriye Deniz'in kansere yakalandığı haberi geldi. Özcan Deniz, annesinin tedavisini üstlendiğini söyleyip 'Annemin etrafı tuzak dolu' demişti. Temmuz 2026'da ise asıl sürpriz yaşandı: Kadriye Deniz, kızı Yurda Deniz ve damadı Murat Gürler hakkında baskı, hakaret ve mal varlığına haksız müdahale iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Özcan Deniz, hakaretten yargılanan kız kardeşi Sibel için Aydın Adliyesi'ne tanık olarak geldi.

Özcan Deniz, hakaretten yargılanan kız kardeşi Sibel için Aydın Adliyesi'ne tanık olarak geldi.

Son perde Aydın Adliyesi'nde açıldı. Sibel Deniz Semerci, abisi Ercan ve ablası Yurda'ya yönelik sözleri nedeniyle hakaret suçlamasıyla hâkim karşısına çıktı. Kız kardeşini yalnız bırakmayan Özcan Deniz de tanık sıfatıyla ifade verdi. Adliye çıkışında konuşan Deniz, suçlu olanın karşı taraf olduğunu söyledi: 'Kız kardeşim Sibel'in suçu yok. Karşı taraf suçlu ama işte bazen böyle kitapta yazan olmadığı için kız kardeşim Sibel şu an burada hakaretten yargılandı. Ettiği şey hakaret de değil. 'metres' demiş.' İşin bir de 'Yakarım' tarafı var. Deniz'in anlattığına göre Sibel, annesi ve en küçük kız kardeşleri Melek'le ilgili yaşananlar üzerine 'Bir daha bunları yaparsanız sizi yakarım' demiş. Ünlü isim, bu cümlenin tamamen koruma amaçlı olduğunu savundu: 'Kız kardeşimin kimseyi yaktığı ettiği yok, annedir. Kendi halinde bir hayatı vardır. Burada anneme yapılan zulmü görmüş, bilmiş ve buna müdahale etmiş bir kızdır.' Deniz sözlerini 'Ben de destek için geldim, tanık olarak geldim' diyerek noktaladı.

Özcan Deniz'in açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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