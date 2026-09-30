Ailesiyle Mahkemelik Olmuştu: Özcan Deniz Adliye Çıkışında 'Metres' Sözünün Perde Arkasını Anlattı!

Asmalı Konak'ın Seymen'i olarak hafızalara kazınan, 'Nasip Değilmiş' gibi şarkılarıyla yıllardır sahnelerden inmeyen Özcan Deniz, son olarak Kızıl Goncalar'ın Levent'i olarak ekrandaydı. Ama son iki yılda adı rolleriyle değil, ailesiyle yaşadığı savaşla anılıyor.

Peki Özcan Deniz ailesiyle neden kavga etti? Fitil Ağustos 2024'te ateşlendi. Yıllarca menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz'le birbirine giren ünlü isim, tüm ailesine rest çekti. Aynı günlerde ablası Yurda ile eşi Samar Dadgar sosyal medyada birbirine girdi. İddialara göre işin içinde büyük para vardı: Deniz, kendine ait mülklerin tapusunu abisinin üzerine tescil ettirmiş, geri istediğinde ise ipler tamamen kopmuştu. Bu savaşta adı geçen kardeşler ise Ercan, Yurda, Sibel ve en küçükleri Melek.