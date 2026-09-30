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30 Eylül Çarşamba Altın Fiyatı Ne Kadar? Tahvil Faizi 24 Yılın Zirvesinde, Gram Altın 6.590 Lirada

30 Eylül Çarşamba Altın Fiyatı Ne Kadar? Tahvil Faizi 24 Yılın Zirvesinde, Gram Altın 6.590 Lirada

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.09.2026 - 08:22
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Altın piyasası 30 Eylül Çarşamba gününe yeniden baskı altında başladı: ABD'de 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5,62'ye çıkarak Haziran 2002'den bu yana görülen en yüksek seviyeyi gördü. Faiz getirisi olmayan altın için bu, 24 yıl sonra ilk kez yaşanan bir eşik anlamına geliyor. Gram altın yaklaşık 6.590 lira, ons ise 4.180 dolar civarında işlem görüyor.

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Gram altın bir ara 7.000 lirayı aşmıştı, şimdi 6.600'ün altında dolaşıyor.

Gram altın bir ara 7.000 lirayı aşmıştı, şimdi 6.600'ün altında dolaşıyor.

Çarşamba sabahı itibarıyla gram altın 6.590 lira, çeyrek altın 10.776 lira, yarım altın ise 21.552 lira seviyesinde işlem gördü. Ons altın 4.180 dolar bandında; kilogram altının fiyatı ise 133 bin dolar civarında.

Düşüşün en sert kısmı haftanın ilk gününde yaşanmıştı. Ons altın pazartesi günü 4.110,55 dolara kadar geriledi ve yaklaşık yüzde 4'lük kayıpla 5 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Salı günü gelen alımlarla 4.179 dolara toparlanan ons, çarşamba günü yatay bir seyirle başladı.

Baskının arkasında ABD tahvil faizleri var. 30 yıllık tahvilin getirisi yüzde 5,62'ye, 10 yıllık tahvilin getirisi ise yüzde 5,29'a çıktı. Yatırımcı parasını yüksek faizli tahvile yönelttikçe, getiri sağlamayan altın cazibesini kaybediyor. Enerji fiyatlarının enflasyonu yeniden canlandırabileceği endişesi ve Fed'in faizleri yüksek tutmak zorunda kalabileceği algısı da aynı yönde etki yaptı.

New York Fed Başkanı John Williams, yüksek enerji fiyatlarının ve yapay zeka yatırımlarındaki güçlü talebin enflasyon riski taşıdığını söyledi. Williams, 2026'nın ilerleyen aylarında faiz artışı ihtimalini dışlamadı; ancak acil bir adım gerekmediğini de vurguladı. Petroldeki gerileme ve Fed'in ekimde faiz artırma beklentilerinin zayıflaması ise altını bir nebze destekliyor.

Piyasalar şimdi iki veriye kilitlendi: Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak ağustos ayı PCE enflasyon verisi ve cuma günü gelecek eylül ayı tarım dışı istihdam rakamları. Beklentilerin üzerinde gelecek bir sonuç, sıkı para politikası beklentisini büyütüp altın üzerindeki baskıyı artırabilir.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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