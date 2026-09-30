30 Eylül Çarşamba Altın Fiyatı Ne Kadar? Tahvil Faizi 24 Yılın Zirvesinde, Gram Altın 6.590 Lirada
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Altın piyasası 30 Eylül Çarşamba gününe yeniden baskı altında başladı: ABD'de 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5,62'ye çıkarak Haziran 2002'den bu yana görülen en yüksek seviyeyi gördü. Faiz getirisi olmayan altın için bu, 24 yıl sonra ilk kez yaşanan bir eşik anlamına geliyor. Gram altın yaklaşık 6.590 lira, ons ise 4.180 dolar civarında işlem görüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gram altın bir ara 7.000 lirayı aşmıştı, şimdi 6.600'ün altında dolaşıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın