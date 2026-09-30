30 Eylül Çarşamba Altın Fiyatı Ne Kadar? Tahvil Faizi 24 Yılın Zirvesinde, Gram Altın 6.590 Lirada

Çarşamba sabahı itibarıyla gram altın 6.590 lira, çeyrek altın 10.776 lira, yarım altın ise 21.552 lira seviyesinde işlem gördü. Ons altın 4.180 dolar bandında; kilogram altının fiyatı ise 133 bin dolar civarında.

Düşüşün en sert kısmı haftanın ilk gününde yaşanmıştı. Ons altın pazartesi günü 4.110,55 dolara kadar geriledi ve yaklaşık yüzde 4'lük kayıpla 5 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Salı günü gelen alımlarla 4.179 dolara toparlanan ons, çarşamba günü yatay bir seyirle başladı.

Baskının arkasında ABD tahvil faizleri var. 30 yıllık tahvilin getirisi yüzde 5,62'ye, 10 yıllık tahvilin getirisi ise yüzde 5,29'a çıktı. Yatırımcı parasını yüksek faizli tahvile yönelttikçe, getiri sağlamayan altın cazibesini kaybediyor. Enerji fiyatlarının enflasyonu yeniden canlandırabileceği endişesi ve Fed'in faizleri yüksek tutmak zorunda kalabileceği algısı da aynı yönde etki yaptı.

New York Fed Başkanı John Williams, yüksek enerji fiyatlarının ve yapay zeka yatırımlarındaki güçlü talebin enflasyon riski taşıdığını söyledi. Williams, 2026'nın ilerleyen aylarında faiz artışı ihtimalini dışlamadı; ancak acil bir adım gerekmediğini de vurguladı. Petroldeki gerileme ve Fed'in ekimde faiz artırma beklentilerinin zayıflaması ise altını bir nebze destekliyor.

Piyasalar şimdi iki veriye kilitlendi: Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak ağustos ayı PCE enflasyon verisi ve cuma günü gelecek eylül ayı tarım dışı istihdam rakamları. Beklentilerin üzerinde gelecek bir sonuç, sıkı para politikası beklentisini büyütüp altın üzerindeki baskıyı artırabilir.