Bir Ay Önce de Kaptan Olmuştu: MasterChef'te Yeni Haftanın Mavi ve Kırmızı Takım Kaptanları Belli Oldu!

Yeni haftanın ilk oyununda şefler sürprizi uzatmadı. Tezgahtakilerden en iyi çiğ köfteyi yoğurmaları istendi ve bunun için 45 dakika süre verildi. Şanlıurfa'nın adıyla anılan bu lezzet, Urfalı yarışmacı için adeta ev sahası demekti. Oyunun kuralı ise değişmedi: Kazanan hem mavi takımın başına geçiyor hem de rakip kaptanı ve kendi takım arkadaşlarını seçme hakkını elde ediyor. Tadımın ardından gecenin en iyi tabağı Eyyüp Can'ın çiğ köftesi seçildi. Böylece Eyyüp Can, yaklaşık bir ay sonra ikinci kez mavi takımın kaptanlığını kaptı. Tantuniden sonra çiğ köfte; Eyyüp Can'ın kaptanlık karnesi sokak lezzetleriyle dolmaya başladı.