Bir Ay Önce de Kaptan Olmuştu: MasterChef'te Yeni Haftanın Mavi ve Kırmızı Takım Kaptanları Belli Oldu!
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MasterChef Türkiye'de yeni haftanın ilk düdüğü kaptanlık oyunu için çaldı. 29 Eylül Salı akşamı tezgaha geçen yarışmacıları bu kez Güneydoğu'nun en iddialı lezzetlerinden biri bekliyordu. Mavi takım kaptanı kim oldu, kırmızı takımın başına kim geçti? İşin ilginç yanı, kazanan isim bu koltuğa ilk kez oturmuyor.
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Yeni haftada kaptanlık oyununda şefler çiğ köfte istedi, Eyyüp Can memleketinin lezzetiyle yeniden kaptan oldu.
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Eyyüp Can, kırmızı takımın kaptanlığı için bir ay önceki takım arkadaşı Nurten'i seçti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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