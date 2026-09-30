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Bir Ay Önce de Kaptan Olmuştu: MasterChef'te Yeni Haftanın Mavi ve Kırmızı Takım Kaptanları Belli Oldu!

Bir Ay Önce de Kaptan Olmuştu: MasterChef'te Yeni Haftanın Mavi ve Kırmızı Takım Kaptanları Belli Oldu!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.09.2026 - 08:19
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MasterChef Türkiye'de yeni haftanın ilk düdüğü kaptanlık oyunu için çaldı. 29 Eylül Salı akşamı tezgaha geçen yarışmacıları bu kez Güneydoğu'nun en iddialı lezzetlerinden biri bekliyordu. Mavi takım kaptanı kim oldu, kırmızı takımın başına kim geçti? İşin ilginç yanı, kazanan isim bu koltuğa ilk kez oturmuyor.

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Yeni haftada kaptanlık oyununda şefler çiğ köfte istedi, Eyyüp Can memleketinin lezzetiyle yeniden kaptan oldu.

Yeni haftada kaptanlık oyununda şefler çiğ köfte istedi, Eyyüp Can memleketinin lezzetiyle yeniden kaptan oldu.

Yeni haftanın ilk oyununda şefler sürprizi uzatmadı. Tezgahtakilerden en iyi çiğ köfteyi yoğurmaları istendi ve bunun için 45 dakika süre verildi. Şanlıurfa'nın adıyla anılan bu lezzet, Urfalı yarışmacı için adeta ev sahası demekti. Oyunun kuralı ise değişmedi: Kazanan hem mavi takımın başına geçiyor hem de rakip kaptanı ve kendi takım arkadaşlarını seçme hakkını elde ediyor. Tadımın ardından gecenin en iyi tabağı Eyyüp Can'ın çiğ köftesi seçildi. Böylece Eyyüp Can, yaklaşık bir ay sonra ikinci kez mavi takımın kaptanlığını kaptı. Tantuniden sonra çiğ köfte; Eyyüp Can'ın kaptanlık karnesi sokak lezzetleriyle dolmaya başladı.

Eyyüp Can, kırmızı takımın kaptanlığı için bir ay önceki takım arkadaşı Nurten'i seçti.

Eyyüp Can, kırmızı takımın kaptanlığı için bir ay önceki takım arkadaşı Nurten'i seçti.

Kaptanlığı alan Eyyüp Can'ın ilk işi rakibini belirlemek oldu. Bu kez Nurten'in adını söyledi ve kırmızı takımın kaptanı Nurten oldu. İşin içinde ince bir detay var. 31 Ağustos'ta Eyyüp Can'ın kurduğu mavi takımda Nurten de yer alıyordu, bu hafta ise iki isim karşı karşıya geliyor. Malatya ve Anadolu mutfağındaki ustalığıyla bilinen Nurten, ana kadroya su böreğiyle girmişti. Kaptanlar belli olunca takımlar da kuruldu; yeni haftanın oyunlarında Eyyüp Can ile Nurten, karşılıklı tezgahlarda takımlarını yönetecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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