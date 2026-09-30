article/comments
article/share
Haberler
Video
Dünyanın Dört Bir Yanından İtfaiyeciler Farklı Ülkelerdeki Yangın Musluklarının Nasıl Açıldığını Gösterdi

Dünyanın Dört Bir Yanından İtfaiyeciler Farklı Ülkelerdeki Yangın Musluklarının Nasıl Açıldığını Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.09.2026 - 08:45

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yangın musluğu deyince hepimizin aklına kırmızı, sokak kenarında duran o tanıdık şekil geliyor ama gerçekte bu sistemin tasarımı ülkeden ülkeye inanılmaz farklılıklar gösteriyor. Kimi ülkede bir kolu çevirmek yetiyor, kimi ülkede ise özel bir alet takmadan suya ulaşmak mümkün olmuyor.

Fransız itfaiyeci 'Rudy Perrin', tam da bu farkı gözler önüne seren bir video paylaştı. Dünyanın dört bir yanından görüntüleri bir araya getiren paylaşımda, her ülkedeki yangın musluğunun açılış şekli birbirinden tamamen farklı çıktı. İzleyenler bu kadar basit bir ekipmanın bile ülkeden ülkeye bu denli değişebildiğini görünce şaşırdı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her ülkede yangın musluğu neden bu kadar farklı?

Videoda ilk sırada yer alan ABD'de işlem son derece basit. İtfaiyeci, hidrantın üstündeki tek bir vanayı elle çevirir çevirmez su saniyeler içinde güçlü bir basınçla fışkırıyor. Türkiye'deki örnekte ise itfaiyeci önce hidrantın yan ağzına bir hortum bağlantısı takıyor, ardından üstteki vanayı çevirerek suyu bu hortumdan akıtıyor. Fransa'daki sistem ise çok daha katmanlı. Hidrantın üzerinde önce koruyucu bir kapak açılıyor, sonra özel bir alet vanaya takılıp çevriliyor, son olarak da suyun akacağı ağza kova benzeri bir toplama parçası yerleştiriliyor. Cezayir'de ise hidrant neredeyse tamamen yer seviyesinde. Üstte görünen tek şey küçük bir kapak ve onu açmak için de yine özel bir anahtar gerekiyor.

Farklı ülkelerdeki yangın musluklarının tasarım, çalışma mekanizması ve bağlantı tiplerinin farklı olmasının birkaç temel nedeni bulunuyor. Kışın havanın çok soğuduğu bölgelerde (örneğin ABD'nin bazı eyaletleri veya Kuzey Avrupa), borudaki suyun donup patlamasını önlemek için 'kuru varilli' hidrantlar kullanılıyor. Bu hidrantlarda vanalar yerin altında yer alıyor ve vanayı açmak için uzun bir anahtar kullanılıyor. Bazı ülkeler hidrantın üstündeki vanayı doğrudan çevirerek açarken, Fransa gibi bazı ülkeler koruyucu kapak sistemleri tercih ediyor veya Brezilya örneğindeki gibi zeminin altındaki vanaya özel anahtarlar sokularak su akışı sağlanıyor. Her ülkenin kendi itfaiye standartları ve sanayi geçmişi bulunuyor. Hortum bağlantı başlıkları ülkeden ülkeye değiştiği için hidrant çıkışları da buna uygun tasarlanıyor. Ayrıca şehir su şebekesinin basıncı, hidrantın kaldırım üzerindeki konumu, olası darbelere ve vandalizme karşı koruma tasarımları gibi yerel mevzuatlar ve şehir altyapısı da bu farklılıkları belirliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın