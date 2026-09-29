Model Grubu Konserde Uyuyan Minik Kıza Unutamayacağı Bir Sürpriz Yaptı

Şemsiye altında annesinin kucağında mışıl mışıl uyuyan küçük Umay'ı gören grup üyeleri, eğlenceli bir sürpriz hazırladı. Sahneden inerek seyircilerin arasına karışan ve doğrudan Umay’ın yanına giden müzisyenler, minik dinleyiciyi tatlı tatlı uyandırmaya çalıştı. Gözlerini açtığında karşısında tüm grubu gören Umay’ın yaşadığı şaşkınlık alandaki tüm dinleyicilere neşeli anlar yaşattı. Grubun minik Umay ile yakından ilgilenerek sohbet etmesi izleyenlerden tam not aldı. Grup o anları 'Umay, eve geldik 💙 Dün Denizli'de bize böyle tatlı bir anı yaşatan Umay ve gelen herkese çok teşekkür ederiz' notuyla paylaştı.