Model Grubu Konserde Uyuyan Minik Kıza Unutamayacağı Bir Sürpriz Yaptı

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Model ülkemizin en önemli müzik gruplarından biri. Bundan 10 sene önce yollarını ayırıp hayranlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşanan grup geçtiğimiz aylarda yeniden bir araya geldiklerini duyurdu. Bir şarkı da çıkaran grup, konser maratonuna da hızlı bir başlangıç yaptı. 10 yıllık özlemin ardından hayranları konserlere yoğun ilgi gösterdi.
Grubun Denizli konserinde tatlı anlar yaşandı. Konseri ön sıralardan izlemeye gelen minik bir kız, konserin başlamasını beklerken uyuyakaldı. Uyuyakalan minik hayrana Model üyelerinden tatlı bir sürpriz geldi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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