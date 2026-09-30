67 Yaşında Ameliyat Oldu, Yıllar Sonra Yeniden Duymaya Başladı

Ameliyattan sonra ilk fark ettiği şey sokaktaki sesler oldu. En çok da sağlık ocağındaki o günü anlatıyor. Aile hekimiyle konuşurken eskiden neredeyse ağzının içine kadar yaklaşması gerekiyormuş. Yıllarca hekimin yanına hep biriyle gitmiş. Hekim, o gün Kara'nın kendisini duyduğunu söylemesine çok şaşırmış.

Evde de değişen bir rakam var. Kara televizyonu eskiden 60 seste izliyordu, şimdi 18'de izliyor. Toplum içinde karşısındakini anlamadan 'he he' deyip geçtiğini, bundan çok utandığını söylüyor.

'Keşke daha önce gelip ameliyat olsaydım. Bu kadar yıl bu sıkıntıyı boşuna çekmişim.'

Her İşitme Kaybı Cihazla Çözülmüyor

Prof. Dr. Akduman, bazı işitme kayıplarında ilaç ya da cerrahinin mümkün olduğunu söylüyor. Kemikçik kireçlenmesi, zar delinmesi, kronik orta kulak iltihabı ve bazı doğuştan hastalıklar bunlardan. Bu müdahaleler bazı hastalarda cihaz ihtiyacını ortadan kaldırabiliyor, bazılarında cihazın faydasını artırıyor. Gerektiğinde kemiğe implante edilen cihazlar ve koklear implant da uygulanıyor.