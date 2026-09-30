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67 Yaşında Ameliyat Oldu, Yıllar Sonra Yeniden Duymaya Başladı

67 Yaşında Ameliyat Oldu, Yıllar Sonra Yeniden Duymaya Başladı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 08:56
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Sonunda 'Hocam, ben seni duyuyorum' dedi. Ankara'da yaşayan 67 yaşındaki Satı Kara, çocukluğundan beri orta kulak iltihabıyla boğuşuyordu. Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ameliyattan sonra yoldan geçenlerin konuşmalarını bile duyuyor.

İşte detaylar.

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Kulak Zarları Delikti, Kemikçikler Hasar Görmüştü

Kulak Zarları Delikti, Kemikçikler Hasar Görmüştü

Kara'nın derdi çocukken başladı. Sık sık kulak enfeksiyonu geçirdi, doktora her gidişinde farklı ilaçlar verildi. İşitmesi ise yıllar içinde azaldı. Artık evde de bu yüzden tartışmalar çıkıyordu:

'Eşim bana, 'Sana sesleniyorum, duymuyorsun' demeye başladı.'

İşitme cihazı almayı düşündüğü sırada bir komşusunun aynı hastanede ameliyat olduğunu öğrendi. Muayeneyi Prof. Dr. Davut Akduman yaptı. İki kulak zarı da delikti, sesi ileten kemikçikler hasarlıydı. Kara'nın anlattığına göre Akduman, delik zarla cihazın yeterince fayda sağlamayacağını söylemiş. Önce ameliyat, gerekirse sonra cihaz.

Ameliyatı Akduman, Uzman Dr. Aslıhan Ünel Kaval ve ekibi yaptı. Kulak zarları onarıldı, kemikçikler tamir edildi.

Televizyonun Sesini 60'tan 18'e İndirdi

Televizyonun Sesini 60'tan 18'e İndirdi

Ameliyattan sonra ilk fark ettiği şey sokaktaki sesler oldu. En çok da sağlık ocağındaki o günü anlatıyor. Aile hekimiyle konuşurken eskiden neredeyse ağzının içine kadar yaklaşması gerekiyormuş. Yıllarca hekimin yanına hep biriyle gitmiş. Hekim, o gün Kara'nın kendisini duyduğunu söylemesine çok şaşırmış.

Evde de değişen bir rakam var. Kara televizyonu eskiden 60 seste izliyordu, şimdi 18'de izliyor. Toplum içinde karşısındakini anlamadan 'he he' deyip geçtiğini, bundan çok utandığını söylüyor.

'Keşke daha önce gelip ameliyat olsaydım. Bu kadar yıl bu sıkıntıyı boşuna çekmişim.'

Her İşitme Kaybı Cihazla Çözülmüyor

Prof. Dr. Akduman, bazı işitme kayıplarında ilaç ya da cerrahinin mümkün olduğunu söylüyor. Kemikçik kireçlenmesi, zar delinmesi, kronik orta kulak iltihabı ve bazı doğuştan hastalıklar bunlardan. Bu müdahaleler bazı hastalarda cihaz ihtiyacını ortadan kaldırabiliyor, bazılarında cihazın faydasını artırıyor. Gerektiğinde kemiğe implante edilen cihazlar ve koklear implant da uygulanıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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