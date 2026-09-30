article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
İkinci El Fiyatına Sıfır Sedan: 5 Bin Euro'luk Tata Aeris Hindistan'da Yok Satmaya Aday

İkinci El Fiyatına Sıfır Sedan: 5 Bin Euro'luk Tata Aeris Hindistan'da Yok Satmaya Aday

otomobil
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 09:37
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Otomobil fiyatlarının yükseldiği ve üretim maliyetleri üzerindeki baskının arttığı bir dönemde Hindistan'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Tata Motors, 5 bin euro seviyesinin altında kalan başlangıç fiyatıyla yeni kompakt sedanı Aeris'i Hindistan'da satışa sundu. Model, yalnızca bireysel müşterilere satılacak.

Peki Tata neden böyle bir strateji izledi ve bu fiyata nasıl bir otomobil sunuyor? İşte detaylar.

Kaynak1, Kaynak2, Kaynak3

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sadece Bireysel Alıcılara Satılacak

Sadece Bireysel Alıcılara Satılacak

Hindistanlı otomobil üreticisi Tata Motors, 25 Eylül'de Tigor'un yerini alan kompakt sedanı Aeris'i satışa sundu. Başlangıç fiyatı 5,29 lakh rupi. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 270 bin TL'ye denk geliyor. Reuters'ın aktardığı fiyat da yaklaşık 5.500 dolar seviyesinde.

Fiyatı Nasıl Bu Kadar Düşük?

Hindistan'ın görece düşük işçilik maliyetleri ve yerel üretim avantajı, ülkedeki otomobillerin fiyatlandırılmasında önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Tata da Aeris'i, Hindistan'daki geniş kompakt sedan pazarına uygun bir fiyatla konumlandırıyor.

Ayrıca, Tata'ya göre Hindistan'da yılda yaklaşık 340 bin kompakt sedan satılıyor ve bunların yüzde 65'ini bireysel alıcılar alıyor. Rakip modeller Maruti Dzire ve Hyundai Aura, hem bireysel alıcıya hem filolara satılıyor. Tata ise bu iki kitleyi ayırdı. Aeris yalnızca bireysel alıcılara gidecek. Taksi ve filo tarafında Tigor'un gövdesiyle üretilen Xpres-T satılmaya devam edecek.

Tata Motors Binek Araçlar CEO'su Shailesh Chandra, modern bir sedan bulamadığı için SUV'a geçen bir müşteri kitlesi olduğunu söylüyor. Aeris'in hedefi de bu kişiler.

1.2 Litrelik Motor ve Fabrika Çıkışlı CNG Seçeneği

1.2 Litrelik Motor ve Fabrika Çıkışlı CNG Seçeneği

Aeris'te 1.2 litrelik, 3 silindirli benzinli motor var. Bu motor 86 beygir güç ve 113 Nm tork üretiyor. CNG'li versiyonda güç 76 beygire düşüyor. İki versiyonda da 5 ileri manuel ya da otomatikleştirilmiş manuel (AMT) şanzıman seçilebiliyor.

CNG seçeneği Hindistan için önemli, çünkü ülkede kompakt sedanların yaklaşık yüzde 60'ı CNG'li satılıyor. Çift tüplü sistem bagajdan da yer yiyor: Benzinli versiyonda bagaj 419 litre, CNG'lide 227 litre. Yakıt tüketimi henüz açıklanmadı.

Elektrikli versiyon şimdilik yok. Chandra, bu kararı vermeden önce segmentin büyümesini beklemek istediklerini söylüyor.

10,25 İnç Ekran ve Havalandırmalı Koltuk

10,25 İnç Ekran ve Havalandırmalı Koltuk

Aeris'in donanım listesi fiyatına göre kalabalık. Üst paketlerde 10,25 inçlik dokunmatik ekran, kablosuz şarj ve havalandırmalı ön koltuklar bulunuyor. 360 derece kamera, lastik basınç takibi, yokuş kalkış desteği ve 6 hava yastığı da listede. Aracın boyu 3.995 milimetre, yerden yüksekliği 170 milimetre.

Fiyatlar paket ve yakıt tipine göre değişiyor. En dolu paket olan Accomplished'ın CNG'li AMT versiyonu 9,74 lakh rupi, yani yaklaşık 498 bin TL. Bunlar lansmana özel fiyatlar ve Hindistan'daki showroom çıkış fiyatları.

Peki Türkiye'de Satışa Çıkacak mı?

Peki Türkiye'de Satışa Çıkacak mı?

Şimdilik görünen bir plan yok. Tata Motors, Aeris için Hindistan dışına dair bir açıklama yapmadı. Marka, Türkiye'de de şu an binek otomobil satmıyor. Geçmişte satılan Tata modelleri bugün ülkede yalnızca ikinci el ilanlarında görülüyor.

Bu yüzden haberdeki TL karşılıkları yalnızca fikir vermek için hesaplandı. Türkiye'ye gelen bir otomobilin fiyatı vergilerle çok farklı olabilir.

Hindistan'da ise teslimatlar 11 Ekim'de başlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın