İkinci El Fiyatına Sıfır Sedan: 5 Bin Euro'luk Tata Aeris Hindistan'da Yok Satmaya Aday

Hindistanlı otomobil üreticisi Tata Motors, 25 Eylül'de Tigor'un yerini alan kompakt sedanı Aeris'i satışa sundu. Başlangıç fiyatı 5,29 lakh rupi. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 270 bin TL'ye denk geliyor. Reuters'ın aktardığı fiyat da yaklaşık 5.500 dolar seviyesinde.

Fiyatı Nasıl Bu Kadar Düşük?

Hindistan'ın görece düşük işçilik maliyetleri ve yerel üretim avantajı, ülkedeki otomobillerin fiyatlandırılmasında önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Tata da Aeris'i, Hindistan'daki geniş kompakt sedan pazarına uygun bir fiyatla konumlandırıyor.

Ayrıca, Tata'ya göre Hindistan'da yılda yaklaşık 340 bin kompakt sedan satılıyor ve bunların yüzde 65'ini bireysel alıcılar alıyor. Rakip modeller Maruti Dzire ve Hyundai Aura, hem bireysel alıcıya hem filolara satılıyor. Tata ise bu iki kitleyi ayırdı. Aeris yalnızca bireysel alıcılara gidecek. Taksi ve filo tarafında Tigor'un gövdesiyle üretilen Xpres-T satılmaya devam edecek.

Tata Motors Binek Araçlar CEO'su Shailesh Chandra, modern bir sedan bulamadığı için SUV'a geçen bir müşteri kitlesi olduğunu söylüyor. Aeris'in hedefi de bu kişiler.