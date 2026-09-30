İkinci El Fiyatına Sıfır Sedan: 5 Bin Euro'luk Tata Aeris Hindistan'da Yok Satmaya Aday
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Otomobil fiyatlarının yükseldiği ve üretim maliyetleri üzerindeki baskının arttığı bir dönemde Hindistan'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Tata Motors, 5 bin euro seviyesinin altında kalan başlangıç fiyatıyla yeni kompakt sedanı Aeris'i Hindistan'da satışa sundu. Model, yalnızca bireysel müşterilere satılacak.
Peki Tata neden böyle bir strateji izledi ve bu fiyata nasıl bir otomobil sunuyor? İşte detaylar.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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