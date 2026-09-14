En Ucuz Otomobiller Belli Oldu: Fiyatlar 1 Milyon 400 Bin Liradan Başlıyor

Türkiye'de sıfır kilometre otomobil satışlarındaki yavaşlama, üreticileri ve yetkili satıcıları yeni kampanyalar üretmeye itti. Döviz kurundaki son dönemdeki hareketlilik bazı markaların liste fiyatlarına zam yapmasına neden olurken, alıcı çekmek isteyen bayiler bu artışı kendi kâr paylarından karşılayarak araç başına ciddi indirimler uyguluyor.

Kampanya kapsamında hem yerli üretim Togg'dan hem de ithal markalardan çok sayıda model, güncel liste fiyatının altında alıcı buluyor. İndirim oranı modelden modele değişmekle birlikte, özellikle B ve C segmenti hatchback ve SUV modellerinde kampanyalı fiyatlar öne çıkıyor.