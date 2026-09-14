En Ucuz Otomobiller Belli Oldu: Fiyatlar 1 Milyon 400 Bin Liradan Başlıyor
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Türkiye otomotiv pazarında sıfır kilometre araç satışları zayıf seyrederken, markalar ve yetkili bayiler yeni indirim kampanyalarını devreye soktu. Döviz kurundaki dalgalanmalar bazı markaları liste fiyatlarını yükseltmeye zorlarken, bayiler kendi kâr marjlarından kesinti yaparak satışları canlandırmaya çalışıyor. İşte Eylül 2026 itibarıyla güncel indirimli fiyat listesi...
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Otomotiv pazarında hareketlilik.
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En ucuz otomobil: İşte marka marka fiyat listesi
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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