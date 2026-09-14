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En Ucuz Otomobiller Belli Oldu: Fiyatlar 1 Milyon 400 Bin Liradan Başlıyor

En Ucuz Otomobiller Belli Oldu: Fiyatlar 1 Milyon 400 Bin Liradan Başlıyor

Otomobil Fiyatları Opel otomobil
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
14.09.2026 - 18:14
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Türkiye otomotiv pazarında sıfır kilometre araç satışları zayıf seyrederken, markalar ve yetkili bayiler yeni indirim kampanyalarını devreye soktu. Döviz kurundaki dalgalanmalar bazı markaları liste fiyatlarını yükseltmeye zorlarken, bayiler kendi kâr marjlarından kesinti yaparak satışları canlandırmaya çalışıyor. İşte Eylül 2026 itibarıyla güncel indirimli fiyat listesi...

Kaynak: NTV

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Otomotiv pazarında hareketlilik.

Otomotiv pazarında hareketlilik.

Türkiye'de sıfır kilometre otomobil satışlarındaki yavaşlama, üreticileri ve yetkili satıcıları yeni kampanyalar üretmeye itti. Döviz kurundaki son dönemdeki hareketlilik bazı markaların liste fiyatlarına zam yapmasına neden olurken, alıcı çekmek isteyen bayiler bu artışı kendi kâr paylarından karşılayarak araç başına ciddi indirimler uyguluyor.

Kampanya kapsamında hem yerli üretim Togg'dan hem de ithal markalardan çok sayıda model, güncel liste fiyatının altında alıcı buluyor. İndirim oranı modelden modele değişmekle birlikte, özellikle B ve C segmenti hatchback ve SUV modellerinde kampanyalı fiyatlar öne çıkıyor.

En ucuz otomobil: İşte marka marka fiyat listesi

En ucuz otomobil: İşte marka marka fiyat listesi
  • Ford Puma Gen-E: 2.158.700 TL
  • Alfa Romeo Junior Elettrica: 2.474.300 TL
  • Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: 1.850.000 TL
  • Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER: 3.919.900 TL
  • BMW Sport Line: 4.037.800 TL
  • Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life: 2.292.000 TL
  • Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic: 3.614.616 TL
  • Peugeot E-208 GT 100kW: 2.080.000 TL
  • Togg T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.909.048 TL
  • Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance: 2.063.000 TL
  • Hyundai i20 Jump: 1.555.000 TL
  • Mercedes A200 AMG: 3.320.000 TL
  • Ssangyong Tivoli 1.5 Turbo Benzinli: 1.790.432 TL
  • Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus: 1.899.000 TL
  • Renault Clio Evolution Plus TCe EDC 115 hp: 1.830.000 TL
  • MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı: 2.299.000 TL
  • Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6: 1.444.000 TL
  • Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG: 1.877.900 TL
  • Chery Tiggo 7 Comfort: 2.220.000 TL
  • Citroën e-C3 83 kW Elektrikli Motor: 1.600.000 TL
  • Seat Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus: 1.985.000 TL
  • Honda Jazz Crosstar 1.5L Hibrit Otomatik: 2.380.000 TL
  • Dacia Yeni Sandero Expression TCe 100: 1.460.000 TL
  • KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT: 1.460.000 TL
  • Cupra Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse: 2.755.000 TL
  • Lexus LBX: 2.865.000 TL
  • Fiat Egea Easy 1.6 Manuel: 1.449.900 TL
  • Jaecoo Revive: 2.390.000 TL
  • BYD SEAL 390 kW AWD: 4.077.000 TL

Listede yer alan en düşük fiyatlı model Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 olurken, en yüksek fiyat etiketi 4 milyon 77 bin lira ile BYD SEAL 390 kW AWD'de görüldü.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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