Emekliye ÖTV'siz Araç Verilecek mi? Otomobil Fiyatları Ortaya Çıktı

CHP Milletvekili Kadim Durmaz tarafından geçen aylarda emekliye ÖTV'siz araç kanun teklifi sunuldu. Kanun teklifine dair somut bir gelişme yaşanmazken milyonlarca emekli 'Emekliye ÖTV'siz araç yasalaşacak mı?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Ancak arka planda dönen tartışmalar ve mevcut ekonomik göstergeler, bu adımın göründüğü kadar kolay olmadığını ortaya koyuyor.

Taslağa göre; emekliler bu haktan hayatları boyunca yalnızca bir defaya mahsus yararlanabilecek. ÖTV'siz olarak satın alınan binek araçlar, satın alınma tarihinden itibaren 5 yıl boyunca bir başkasına devredilemeyecek veya satılamayacak. Eğer hak sahibi bu 5 yıllık süre dolmadan aracını satmak ya da devretmek isterse, devlet zamanında tahsil etmediği Özel Tüketim Vergisi'ni gecikme faiziyle birlikte kuruşu kuruşuna geri alacak. Düzenlemede tek istisna ise mücbir sebepler olarak öne çıkıyor. Deprem, yangın, sel gibi doğal afetler veya büyük kazalar neticesinde araç kullanılamaz hale gelip hurdaya ayrılırsa, hak sahibine yeniden bir araçlık muafiyet tanınabilecek.