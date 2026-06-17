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Emekliye ÖTV'siz Araç Verilecek mi? Otomobil Fiyatları Ortaya Çıktı

Emekliye ÖTV'siz Araç Verilecek mi? Otomobil Fiyatları Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.06.2026 - 12:01
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Sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde hızla yayılan 'emeklilere ÖTV'siz araç müjdesi' iddiaları, milyonlarca vatandaşı heyecanlandırmaya yayılarak devam ediyor. TBMM'ye verilen kanun teklifinin ardından 'Emekliye ÖTV'siz araç ne zaman başlayacak?', 'Emekli ÖTV indiriminden yararlanacak mı?' sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, emekliye ÖTV'siz araç teklifi yasalaşırsa otomobil fiyatları nasıl olacak?

Kaynak: NTV-Burak Taşçı

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Emekliye ÖTV'siz araç verilecek mi? Masadaki sıkı şart: "5 yıl satılamaz" kuralı.

Emekliye ÖTV'siz araç verilecek mi? Masadaki sıkı şart: "5 yıl satılamaz" kuralı.

CHP Milletvekili Kadim Durmaz tarafından geçen aylarda emekliye ÖTV'siz araç kanun teklifi sunuldu. Kanun teklifine dair somut bir gelişme yaşanmazken milyonlarca emekli 'Emekliye ÖTV'siz araç yasalaşacak mı?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Ancak arka planda dönen tartışmalar ve mevcut ekonomik göstergeler, bu adımın göründüğü kadar kolay olmadığını ortaya koyuyor.

Taslağa göre; emekliler bu haktan hayatları boyunca yalnızca bir defaya mahsus yararlanabilecek. ÖTV'siz olarak satın alınan binek araçlar, satın alınma tarihinden itibaren 5 yıl boyunca bir başkasına devredilemeyecek veya satılamayacak. Eğer hak sahibi bu 5 yıllık süre dolmadan aracını satmak ya da devretmek isterse, devlet zamanında tahsil etmediği Özel Tüketim Vergisi'ni gecikme faiziyle birlikte kuruşu kuruşuna geri alacak. Düzenlemede tek istisna ise mücbir sebepler olarak öne çıkıyor. Deprem, yangın, sel gibi doğal afetler veya büyük kazalar neticesinde araç kullanılamaz hale gelip hurdaya ayrılırsa, hak sahibine yeniden bir araçlık muafiyet tanınabilecek.

Uzmanları korkutan istatistikler: Trafik kilitlenebilir!

Uzmanları korkutan istatistikler: Trafik kilitlenebilir!

Peki, Türkiye’deki yaklaşık 17 milyon emeklinin bu haktan yararlanması durumunda ne olacak? Otomotiv piyasası ve ülke altyapısına dair yapılan hesaplamalar, korkutucu bir tabloyu gözler önüne seriyor. Türkiye'de şu an trafikte yaklaşık 34 milyon araç bulunuyor ve her yıl ortalama 1,2 milyon yeni araç satışı gerçekleşiyor.

Eğer 17 milyon emeklinin tamamı 5 yıl içinde bu haktan yararlanırsa, her yıl fazladan 3,4 milyon aracın trafiğe katılması gerekiyor. Diğer vatandaşların ve şirketlerin alımları da eklendiğinde, 5 yılın sonunda trafikteki toplam araç sayısı 57 milyonu aşabilir. Emeklilerin yalnızca yarısının bu hakkı kullanması durumunda bile 5 yıl sonra trafikteki araç sayısı 48,5 milyona ulaşıyor.

Uzmanlar, böylesine devasa bir araç patlamasının ülke dinamiklerini altüst edebileceği konusunda uyarıyor. Akaryakıt ve elektrik talebinin katlanması, otopark krizleri, şehir içi yolların kilitlenmesi, yedek parça tedarik sorunları ve cari açığın tırmanması gibi pek çok olumsuz senaryo kapıda bekliyor. Ayrıca piyasaya bir anda milyonlarca ucuz aracın girmesiyle ikinci el otomobil fiyatlarının sert düşeceği ve mevcut araç sahiplerinin ciddi bir servet kaybı yaşayacağı ifade ediliyor.

Emeklilere ÖTV'siz araç listesi 2026 fiyatları.

Emeklilere ÖTV'siz araç listesi 2026 fiyatları.

Mevcut yasal çerçevede, ÖTV'siz araç alımlarında fiyattan direkt olarak ÖTV oranı düşülüyor ve yalnızca Katma Değer Vergisi (KDV) ekleniyor. İşte araç fiyatları:

  • Fiat Egea Easy 1.6 dizel manuel vites 786 bin 200 lira.

  • Fiat Easy 1.6 dizel otomatik vites 991 bin 900 lira.

  • Fiat Egea Urban Urban 1.6 dizel manuel vites 786 bin 200 lira.

  • Fiat Egea Urban 1.6 dizel otomatik vites 1 milyon 20 bin lira.

  • Fiat Egea Lounge 1.6 dizel manuel vites 826 bin 200 lira.

  • Fiat Egea Lounge 1.6 dizel otomatik vites 1 milyon 31 bin lira.

  • Fiat Egea Cross Street 1.6 dizel otomatik vites 991 bin 900 lira.

  • Fiat Egea Cross Urban 1.6 dizel otomatik vites 991 bin 900 lira.

  • Fiat Egea Cross Lounge 1.6 dizel otomatik vites 1 milyon 20 bin lira.

  • Fiat Egea Cross Limited 1.6 dizel otomatik vites 1 milyon 114 bin 400 lira.

  • Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 56 bin 451 lira

  • Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S 1 milyon 138 bin 673 lira

  • Toyota Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1 milyon 205 bin 340 lira

  • Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1 milyon 235 bin 895 lira

  • Toyota Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 1 milyon 322 bin 6 lira

  • Toyota Corolla 1.8 Hybrid Dream e-CVT 1 milyon 352 bin 140 lira

  • Toyota Corolla 1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT 1 milyon 495 bin 81 lira

  • Toyota Corolla 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1 milyon 506 bin 258 lira

  • Toyota Corolla 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1 milyon 603 bin 500 lira

  • Toyota C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Flame e-CVT 1 milyon 374 bin 493 lira

  • Toyota C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Passion e-CVT 1 milyon 516 bin 258 lira

  • Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp 1 milyon 16 bin 666 lira

  • Renault Megane Touch 1.3 TCe 140 bg 994 bin 999 lira

  • Mercedes C200 4MATIC AMG 3 milyon 179 bin lira.

  • BMW 320i Sedan Sport Line 2 milyon 764 bin 500 lira.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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