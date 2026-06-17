Emekliye ÖTV'siz Araç Verilecek mi? Otomobil Fiyatları Ortaya Çıktı
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Sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde hızla yayılan 'emeklilere ÖTV'siz araç müjdesi' iddiaları, milyonlarca vatandaşı heyecanlandırmaya yayılarak devam ediyor. TBMM'ye verilen kanun teklifinin ardından 'Emekliye ÖTV'siz araç ne zaman başlayacak?', 'Emekli ÖTV indiriminden yararlanacak mı?' sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, emekliye ÖTV'siz araç teklifi yasalaşırsa otomobil fiyatları nasıl olacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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