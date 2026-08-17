Sirkeyle Yetinmeyin! Bilmeniz Gereken Doğal Temizlik Maddeleri
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Temizlik dendiğinde akla ilk gelen doğal malzeme genellikle sirkedir. Elbette işe yarar ve birçok yüzeyde güvenle kullanabilirsin ana sirkenin keskin kokusundan hoşlanmıyor olabilirsin. Ya da bazı zorlu lekeler için daha farklı çözümlere ihtiyaç duyabilirsin. Evini kimyasallara boğmadan pırıl pırıl yapmanın başka yolları da var.
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Karbonat (Sodyum Bikarbonat) en başta geliyor.
Limon tuzu da kullanabilirsiniz. Diğer adı sitrik asit.
Limon suyu büyük iş görür.
Bir de Arap sabunu var.
Evet, zeytin yağı da temizlikte kullanılıyor.
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Kastilya sabununa bir şans ver!
Boraks çamaşır temizliğinde etkili bir madde.
Çay ağacı yağından bahsetmeseydik olmazdı!
Tuz. Dümdüz tuz.
Fal baktıktan sonra kahve telvesini imha etme. Neden mi?
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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