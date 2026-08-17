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Sirkeyle Yetinmeyin! Bilmeniz Gereken Doğal Temizlik Maddeleri

etiket Sirkeyle Yetinmeyin! Bilmeniz Gereken Doğal Temizlik Maddeleri

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
17.08.2026 - 14:01
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Temizlik dendiğinde akla ilk gelen doğal malzeme genellikle sirkedir. Elbette işe yarar ve birçok yüzeyde güvenle kullanabilirsin ana sirkenin keskin kokusundan hoşlanmıyor olabilirsin. Ya da bazı zorlu lekeler için daha farklı çözümlere ihtiyaç duyabilirsin. Evini kimyasallara boğmadan pırıl pırıl yapmanın başka yolları da var.

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Karbonat (Sodyum Bikarbonat) en başta geliyor.

Karbonat (Sodyum Bikarbonat) en başta geliyor.

Kötü kokuları hapsetme ve hafif aşındırıcı yapısıyla yüzeyleri çizmeden temizleme konusunda oldukça başarılıdır. Lavabo içlerini parlatmak veya fırın diplerindeki yanık lekelerini yumuşatmak için suyla macun kıvamına getirip uygulayabilirsin.

Limon tuzu da kullanabilirsiniz. Diğer adı sitrik asit.

Limon tuzu da kullanabilirsiniz. Diğer adı sitrik asit.

Kireç sökücü olarak ticari ürünlere taş çıkartır. Çaydanlık ve su ısıtıcılarının dibinde biriken kireci temizlemek için içine bir tatlı kaşığı limon tuzu ekleyip suyu kaynatman yeterli. Banyo bataryalarındaki su lekeleri için de idealdir.

Editörün notu: Çay makinesinin içindeki kireci temizlemek için biraz kireç sökücü kullandım... Çay makinem delindi... Sitrik asit kullandım ve inanamadım. Deneyin.

Limon suyu büyük iş görür.

Limon suyu büyük iş görür.

İçerdiği asit sayesinde hem yağ çözer hem de ferah bir koku bırakır. Kesilmiş bir limonu doğrudan ahşap kesme tahtana sürterek yüzeyi dezenfekte edebilir ve musluklardaki matlaşmayı giderebilirsin. Temiz koku da cabası.

Bir de Arap sabunu var.

Bir de Arap sabunu var.

Ahşap yüzeylerin ve parkelerin temizliğinde en güvenilir malzemelerden biridir. Ahşabı kurutmaz, besler ve doğal bir parlaklık verir. Sıcak suda çözdürerek yer sildiğinde evinde temiz ve ferah bir koku kalır.

Evet, zeytin yağı da temizlikte kullanılıyor.

Evet, zeytin yağı da temizlikte kullanılıyor.

Temizlik maddesi gibi görünmese de ahşap mobilya cilası olarak mükemmel sonuç verir. Birkaç damla zeytinyağını az miktarda limon suyuyla karıştırarak toz bezine damlat. Mobilyalarının tozunu alırken aynı zamanda bakımını yapmış olursun. Deri koltuklarda bire bir!

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Kastilya sabununa bir şans ver!

Kastilya sabununa bir şans ver!

Tamamen bitkisel yağlardan üretilen bu sabun, çok amaçlı sıvı temizleyicilerin en saf alternatifidir. Bulaşıktan zemin temizliğine kadar sulandırarak pek çok alanda kullanabilirsin.

Boraks çamaşır temizliğinde etkili bir madde.

Boraks çamaşır temizliğinde etkili bir madde.

Çamaşır temizliğinde oldukça etkilidir. Lekeleri çıkarmak ve beyazları daha parlak hale getirmek için çamaşır makinenin deterjan gözüne bir miktar ekleyebilirsin. Çok az koy hatta. Aynı zamanda küf oluşumunu engellemek için de işe yarar.

Çay ağacı yağından bahsetmeseydik olmazdı!

Çay ağacı yağından bahsetmeseydik olmazdı!

Faydasını sayarak bitiremeyiz ama diğer alanlardaki faydasından bahsetmeyeceğiz çünkü konumuz şu an temizlik. Güçlü bir doğal dezenfektandır. Hazırladığın yüzey temizleme sularına birkaç damla damlatman bakteri ve mantarlarla savaşmak için yeterlidir. Banyo ve tuvalet temizliğinde özellikle tercih edebilirsin.

Tuz. Dümdüz tuz.

Tuz. Dümdüz tuz.

İnatçı kirleri ovalayarak çıkarmak için evdeki en basit ve ucuz aşındırıcıdır. Döküm tencereleri temizlerken ve kesme tahtasındaki lekeleri karbonatla birlikte kazırken rahatlıkla kullanabilirsin. Yüzeyi çizebileceğinden hassas alanlarda dikkatli olman gerekir. İyotlu olup olmaması fark etmez ama sen yine de sofrandan iyotlu tuzu eksik etme. 😅

Fal baktıktan sonra kahve telvesini imha etme. Neden mi?

Fal baktıktan sonra kahve telvesini imha etme. Neden mi?

Çöp kovalarında ve buzdolabında oluşan kötü kokuları gidermek için kurutulmuş kahve telvesi kullanabilirsin. Bir kase içinde buzdolabının köşesine koyduğunda ortamdaki istenmeyen kokuları kısa sürede çeker. Lavabo giderlerine dökmekten kaçınmalısın çünkü zamanla tıkanıklık yapabilir.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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