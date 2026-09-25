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Temizlik Alışkanlıklarına Göre Yükselenini Tahmin Ediyoruz!

etiket Temizlik Alışkanlıklarına Göre Yükselenini Tahmin Ediyoruz!

onedio.mimi - Onedio Editörü
25.09.2026 - 09:31
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Kimimiz yerde minicik bir kırıntı görünce süpürgeye koşuyor, kimimiz ise o kırıntıyla birkaç gün aynı evi paylaşabilecek kadar rahatız. 😅 Peki senin temizlik alışkanlıkların yükselen burcun hakkında ne söylüyor olabilir? 

Hazırsan, seni teste alalım👇

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1. İlk sorumuzla başladık bile! Tüm evin temizliğini yalnız başına mı yapıyorsun yoksa yardım alabildiğin biri var mı?

2. Bir arkadaşın “20 dakikaya sendeyim!” diye mesaj attı. İlk tepkin?

3. Planlı bir temizlik rutini sana ne kadar iyi geliyor? Puanla!

4. Sana terapi gibi gelen bir iş var mı?

5. Temizlik yaparken en sevdiğin yardımcı hangisi?

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6. Dolabını açtığında seni nasıl bir manzara karşılıyor?

7. Neredeyse bitiriyoruz! Yatağını toplamadan güne başladığında bir şeyler eksikmiş gibi hisseder misin?

8. Son olarak, her gün evi süpürüyor musun?

Toprak Grubu! (Boğa, Başak, Oğlak)

Senin yükselenin büyük ihtimalle bir Toprak burcu! Çünkü senin için temizlik biraz da kafanı toparlamanın yolu gibi. Evin düzenliyse sen de kendini daha rahat hissediyorsun; ortada duran eşyalar, silinmeyi bekleyen yüzeyler hemen gözüne batıyor. Her şeyin belli bir yeri olsun, ev temiz ve derli toplu görünsün istiyorsun. Kısacası senin temizlik anlayışında “şöyle bir üstünden geçeyim” pek yok; yaptıysan içine sinecek! 😅

Ateş Grubu! (Koç, Aslan, Yay)

Senin yükselenin büyük ihtimalle Ateş grubundan!  Temizlik konusunda saatlerce uğraşmak sana göre değil; enerjin geldiği anda işe koyulup kısa sürede gözle görülür bir fark yaratmayı seviyorsun. Detaylarda kaybolmak yerine ortamın genel olarak temiz, ferah ve düzenli görünmesi senin için çok daha önemli. Temizlik yaparken müziği açıp işi biraz eğlenceye çevirmek de motivasyonunu artırıyor. Ama enerjin düştüğü anda “Tamam, bugünlük bu kadar!” deyip bırakman da an meselesi. 😅 Bu yüzden hızlı sonuç veren, işini kolaylaştıran pratik temizlik çözümleri tam sana göre.

Su Grubu! (Yengeç, Akrep, Balık)

Senin yükselenin büyük ihtimalle Su grubundan! Temizlik senin için sadece evi toparlamak değil, bulunduğun ortamı daha huzurlu ve iç açıcı hale getirmek demek. Bazen kafanı dağıtmak için temizliğe sarılıyor, bazen de keyfin yerindeyken evini daha güzel hale getirmek için uğraşıyorsun. Kısacası senin için temiz bir ev, sadece düzenli değil; aynı zamanda içinde kendini iyi hissettiğin bir alan.

Hava Grubu! (İkizler, Terazi, Kova)

Senin yükselenin büyük ihtimalle Hava grubundan! Temizlik yaparken bile aklın bir yerden bir yere kolayca kayabiliyor; salonda başlıyor, bir bakmışsın mutfaktaki çekmeceleri düzenliyorsun. Düzenli olmayı seviyorsun ama bunu katı kurallarla değil, o anki enerjine ve moduna göre yapıyorsun. Evinin ferah, estetik ve göze hoş görünmesi senin için önemli; küçük dekorasyon dokunuşlarıyla ortamın havasını değiştirmeye bayılıyorsun. Ama kabul edelim, o güzel düzen bazen kısa sürede yeniden dağılabiliyor. 😅

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