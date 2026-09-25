Temizlik Alışkanlıklarına Göre Yükselenini Tahmin Ediyoruz!
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Kimimiz yerde minicik bir kırıntı görünce süpürgeye koşuyor, kimimiz ise o kırıntıyla birkaç gün aynı evi paylaşabilecek kadar rahatız. 😅 Peki senin temizlik alışkanlıkların yükselen burcun hakkında ne söylüyor olabilir?
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1. İlk sorumuzla başladık bile! Tüm evin temizliğini yalnız başına mı yapıyorsun yoksa yardım alabildiğin biri var mı?
2. Bir arkadaşın “20 dakikaya sendeyim!” diye mesaj attı. İlk tepkin?
3. Planlı bir temizlik rutini sana ne kadar iyi geliyor? Puanla!
4. Sana terapi gibi gelen bir iş var mı?
5. Temizlik yaparken en sevdiğin yardımcı hangisi?
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6. Dolabını açtığında seni nasıl bir manzara karşılıyor?
7. Neredeyse bitiriyoruz! Yatağını toplamadan güne başladığında bir şeyler eksikmiş gibi hisseder misin?
8. Son olarak, her gün evi süpürüyor musun?
Toprak Grubu! (Boğa, Başak, Oğlak)
Ateş Grubu! (Koç, Aslan, Yay)
Su Grubu! (Yengeç, Akrep, Balık)
Hava Grubu! (İkizler, Terazi, Kova)
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