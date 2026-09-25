Temizlik Alışkanlıklarına Göre Yükselenini Tahmin Ediyoruz!

Senin yükselenin büyük ihtimalle bir Toprak burcu! Çünkü senin için temizlik biraz da kafanı toparlamanın yolu gibi. Evin düzenliyse sen de kendini daha rahat hissediyorsun; ortada duran eşyalar, silinmeyi bekleyen yüzeyler hemen gözüne batıyor. Her şeyin belli bir yeri olsun, ev temiz ve derli toplu görünsün istiyorsun. Kısacası senin temizlik anlayışında “şöyle bir üstünden geçeyim” pek yok; yaptıysan içine sinecek! 😅