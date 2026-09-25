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Emlak Katılım'dan Katılımevim ve Birevim Açıklaması

Emlak Katılım'dan Katılımevim ve Birevim Açıklaması

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.09.2026 - 09:55 Son Güncelleme: 25.09.2026 - 10:20
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Emlak Katılım'dan yapılan KAP açıklamasında 'Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'nın devralınması için gerekli başvurular yapıldı, sürecin kısa sürede tamamlanması bekleniyor' denildi.

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Emlak Katılım tarafından Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası hakkında KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Emlak Katılım tarafından Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası hakkında KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

“Bankamız tarafından daha önce 17.09.2026 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasını takiben;

Bankamız ve taraflar arasında yürütülen görüşmeler neticesinde ilerleme kaydedilmiş olup Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş, Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş.'nin pay devir işlemleri kapsamında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde ilgili mevzuat uyarınca gerekli resmi izin ve onaya ilişkin başvurular yapılmıştır.

İlgili düzenleyici ve denetleyici kurumlardan gerekli izin ve onayların alınmasını takiben pay devir işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir. 

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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